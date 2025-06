Bitrise

Bitrise wird zur ersten Mobile-DevOps-Plattform mit eigenem Rechenzentrum in der EU und stärkt damit die Datensouveränität europäischer Kunden

Bitrise, die führende Mobile-DevOps-Plattform, kündigte heute Pläne zur Eröffnung eines Rechenzentrums in den Niederlanden an. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach Datenresidenz innerhalb der Europäischen Union (EU).

Das neue Rechenzentrum wird das erste seiner Art in der EU sein, das von einer DevOps-Plattform betrieben wird. Es bietet Unternehmen eine vollständig gehostete und verwaltete Lösung, um die strengen Anforderungen an Datenschutz und Compliance in der Region zu erfüllen. Bitrise investiert 3 Millionen US-Dollar in das Projekt und unterstützt damit das erwartete Wachstum der europäischen Rechenzentrumskapazität um 22 % im Jahr 2025 – ein Zeichen für Europas Fokus auf operative Resilienz und Datensouveränität.

„In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und zunehmender regulatorischer Komplexität braucht mobile Innovation in Europa Souveränität, Geschwindigkeit und Sicherheit", sagte Barnabás Birmacher, CEO und Mitgründer von Bitrise. „Mit dem Start der ersten in der EU gehosteten DevOps-Plattform gibt Bitrise seinen Kunden volle Kontrolle über ihre Daten, stellt die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicher und ermöglicht es ihnen, Entwicklung schneller und sicherer zu skalieren."

EU-Kunden beim Aufbau, Wachstum und Wettbewerb unterstützen

Die Investition in ein Rechenzentrum in Amsterdam stellt einen bedeutenden Schritt zur Stärkung der Unterstützung für EU-Kunden dar, da sie diesen mehr Flexibilität und Kontrolle bietet. Durch die Nachbildung des erfolgreichen Rechenzentrumsmodells aus den USA wird Bitrise dieselbe leistungsstarke Apple® M4- und Linux-basierte Infrastruktur in Europa bereitstellen, sodass Unternehmen ihren Datenstandort frei wählen und ihre Risiko- und Compliance-Anforderungen erfüllen können.

Diese Expansion ist eine direkte Reaktion auf die wachsende Nachfrage von Unternehmen mit Sitz in der EU sowie globalen Marken, die in der Region tätig sind. Durch die Stärkung der Datensicherheit und -souveränität erhalten Kunden Zugang zu den Tools, die sie benötigen, um ihre Entwicklung sicher zu skalieren und in einem sich schnell verändernden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Da Datensouveränität für europäische Unternehmen zu einer kritischen Priorität wird, kommt Bitrises Entscheidung für ein EU-Rechenzentrum genau zum richtigen Zeitpunkt", sagte Reza Malekzadeh, General Partner bei Partech und Vorstandsmitglied von Bitrise. „Bitrise setzt neue Standards für DevOps in Europa, indem es Unternehmen ermöglicht, strenge regulatorische Anforderungen zu erfüllen, ohne bei Geschwindigkeit oder Innovation Kompromisse eingehen zu müssen."

Datensouveränität in der EU verwirklichen

Neue regulatorische Anforderungen und internationale Herausforderungen bei der Datenübertragung haben ein komplexes Umfeld für grenzüberschreitend tätige Unternehmen geschaffen. Der europäische Markt für Rechenzentren soll zwischen 2024 und 2028 um 291,7 Milliarden US-Dollar wachsen – angetrieben durch die Nachfrage nach lokalen Datenverarbeitungs- und Speicherlösungen. Europäische Unternehmen in sicherheitskritischen und regulierten Branchen sind häufig auf US-Cloud-Anbieter angewiesen oder müssen Millionenbeträge in eigene Infrastrukturen investieren. Daraus entsteht eine große Marktlücke für konforme, gehostete Lösungen.

„Wir erkennen den dringenden Bedarf an souveränen Hosting-Lösungen für mobile CI/CD-Infrastrukturen in der EU", so Birmacher. „Mit diesem Schritt stärken wir nicht nur unsere Präsenz in Europa, sondern bekräftigen auch unser Engagement, die komplexen Herausforderungen unserer Partner zu lösen – damit sie innovativ bleiben und skalieren können, ohne Kompromisse einzugehen."

Datenresidenz und zuverlässige Infrastruktur für Mobile-Entwicklung in der EU und im Vereinigten Königreich

Das Bitrise-Rechenzentrum in Amsterdam wird dem bewährten Infrastruktursystem folgen und Folgendes bieten:

Zugriff auf die schnellsten Apple Silicon- und Linux-Maschinen für iOS und Android

Fortschrittliche physische und netzwerkseitige Sicherheitsmaßnahmen

Volle Einhaltung der EU-Datenschutzstandards

Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für schnelle Build-Zeiten

Das Rechenzentrum wird alle Bitrise-Produkte und -Services unterstützen, sodass Kunden ihre Anwendungen innerhalb der EU bauen, testen und automatisieren können – ohne dass Quellcode die Region verlässt. Im Gegensatz zu den meisten DevOps-Anbietern mit ausschließlich US-basierten Hosting-Kapazitäten schafft Bitrise damit eine einzigartige DevOps-Plattform, die sowohl Anforderungen an Datenresidenz als auch an digitale operative Resilienz erfüllt.

„Indem wir diese Marktlücke schließen, bedienen wir einen dringenden Bedarf von Unternehmen in ganz Europa", sagte Birmacher. „Unsere Fähigkeit, Infrastruktur basierend auf unserem erfolgreichen US-Modell schnell bereitzustellen und zu skalieren, ermöglicht es uns, rasch zu handeln und in diesem unterversorgten Markt Fuß zu fassen."

