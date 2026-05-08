HR Hessischer Rundfunk

800 Schülerinnen und Schüler bei Aktionswoche #SchuleFürPressefreiheit - vom 4. bis 8. Mai in Hessen

Frankfurt am Main (ots)

"Nachrichten verstehen, Fakten checken, Wahrheit entdecken" war das Motto von #SchuleFürPressefreiheit vom 4. bis 8. Mai. In der Aktionswoche konnten hessische Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse ihr Medienwissen erweitern.

Der Anlass für #SchuleFürPressefreiheit war der Internationale Tag der Pressefreiheit am 3. Mai. Medienprofis diskutierten mit Lerngruppen etwa über aktuelle Themen wie Presse- und Meinungsfreiheit, Film- und Bildmanipulation, Fake News und Gefahren im Netz. Etwa 800 Schülerinnen und Schüler in Hessen konnten mit Medienprofis etwa aus Redaktion, Produktion oder dem Bereich Medienbildung in Workshops und Werkstattgesprächen über Medienthemen diskutieren, Fragen stellen und ihre Medienkompetenzen ausbauen.

Beteiligt sind das Deutsche Filminstitut & Filmmuseum (DFF), die FFH MEDIENGRUPPE, die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, der Hanauer Anzeiger, die Hersfelder Zeitung, die Hessische/Niedersächsische Allgemeine, die Hessische Landeszentrale für politische Bildung, Journalismus macht Schule e.V., die Medienanstalt Hessen mit ihren Medienbildungszentren Nord und Süd, die Mediengruppe der Offenbach-Post, das Museum für Kommunikation zusammen mit UseTheNews und der Hessische Rundfunk.

Das Hessische Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen sowie die Hessische Lehrkräfteakademie unterstützen die Aktionstage #SchuleFürPressefreiheit. Die Veranstaltungsreihe findet zum sechsten Mal in Hessen statt.

Ein Auszug von Programm-Höhepunkten einzelner Partner aus der Aktionswoche

Fotos zum Download stehen unter www.hr.de/presse/fotos-und-logos/der-hr/ zur Verfügung.

Deutsche Filminstitut & Filmmuseum (DFF)

"Das DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum beteiligte sich unter anderem mit einem Workshop von Florian Höhr zur kritischen Medienbildung. Anhand filmischer Beispiele wie der Mockumentary FRAKTUS und dem Spielfilm DAS MILLIONENSPIEL wurde gezeigt, wie leicht sich Realität und Inszenierung vermischen können. Im Austausch mit den Schülerinnen und Schülern standen Medienmanipulation, Quellenkritik und das Zweiquellenprinzip im Mittelpunkt. Ziel war es, die Bedeutung von Medienkompetenz und Pressefreiheit zu stärken."

FFH MEDIENGRUPPE

Der "FFH-Faktencheck", ein regelmäßiges Angebot der FFH MEDIENGRUPPE, macht Medienkompetenz erlebbar: In einem interaktiven Seminar haben rund 60 Schülerinnen und Schüler der Musterschule aus Frankfurt sowie der Fürst Johann-Ludwig-Schule aus Hadamar von FFH-Nachrichten-Profi Peter Toussaint anhand von praktischen Beispielen und unterschiedlichen Techniken gezeigt bekommen, wie sie echte von gefälschten Nachrichten unterscheiden können. Beim Besuch im Funkhaus gab es zudem Einblicke in die modernen Sendestudios von HIT RADIO FFH, planet radio sowie dem 80er-Radio harmony.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Medien greifbar machen - Ein Blick in unsere Videoredaktion: Die wenigsten Schüler der siebten Klasse eines Frankfurter Gymnasiums haben an diesem Morgen die Zeitung aufgeschlagen. Sie konsumieren Nachrichten größtenteils über Social Media. Doch warum dauert es bis zu fünf Stunden ein 40-sekündiges TikTok-Video für die F.A.Z. zu produzieren? Das veranschaulicht Videoredakteurin Carlotta Roch: vom Sammeln der O-Töne über das Schreiben des Skripts bis hin zur Aufnahme vor dem Greenscreen. Schnell wird klar, was die Jugendlichen interessiert - und welche Formate in ihren Augen noch fehlen.

Hanauer Anzeiger

Unter dem Motto "Nachrichten verstehen, Fakten checken, Wahrheit entdecken" haben 13 Schüler der Anton-Calaminus-Schule aus Gründau-Rothenbergen an einem Workshop beim Hanauer Anzeiger teilgenommen. Chefredakteurin Yvonne Backhaus Arnold und Redakteur Thorsten Becker gaben dabei ihr Wissen über den Pressecodex und ihre Arbeit an die Schüler weiter.

Hessische Landeszentrale für politische Bildung

"Politik verstehen und mitgestalten": Im Workshop der Referentin der Hertie-Stiftung, Julia Karnahl, stand ihr Buch "Politik verstehen und mitgestalten" im Mittelpunkt. In den Räumen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung in Wiesbaden setzten sich die rund 40 Schülerinnen und Schüler mit politischen Grundlagen, aktuellen gesellschaftlichen Themen und sicheren Informationsquellen auseinander. In interaktiven Übungen, Quizzen und Gruppenarbeiten erhielten sie praxisnahe Einblicke in die Möglichkeiten politischer Mitgestaltung und Teilhabe.

Journalismus macht Schule e.V.

Der Verein "Journalismus macht Schule" brachte Journalist:innen mit insgesamt 72 Schüler:innen aus Kassel und Offenbach ins Gespräch. In digitalen Schulbesuchen und einem lebendigen Austausch stellten die interessierten Jugendlichen ihre Fragen zu Pressefreiheit, Strategien gegen Desinformation und zur Arbeit als Journalist:in. Dabei kamen sie mit der Journalistin und Moderatorin Helene Reiner und Marcus Niehaves, Moderator von ZDF WISO, ins Gespräch. Deutlich wurde dabei, dass journalistische Arbeit auch im Zeitalter von KI unverzichtbar bleibt und nicht an Bedeutung verlieren wird.

Hessischer Rundfunk

Einer der Höhepunkte der Workshops des hr war das Angebot im "CREATOR ROOM - Dein Studio - Dein Coach - Dein Content", einem Medienkompetenzstudio. Darin stärkten Schülerinnen und Schüler der Kreisrealschule aus Bad Orb ihre Medienkompetenzen und setzten sich kritisch mit Wirkungen und Effekten von sozialen Medien auseinander. Die Jugendlichen lernten von Medienprofis anhand welcher Kriterien sie Fake News erkennen können. Sie erstellten außerdem eigene journalistische Beiträge und erfuhren, was diese in der Produktion, Recherche und Wirkung von Fake News unterscheidet.

Medienanstalt Hessen

"Fake it yourself" - unter diesem Motto konnten sich Schülerinnen und Schüler während ganztägiger Workshops des Medienbildungszentrums Süd der Medienanstalt Hessen mit dem Thema "Desinformation" auseinandersetzen. Medienpädagogisch angeleitet lernten die Jugendlichen, wie sich durch gezielten, manipulativen Filmschnitt innerhalb kürzester Zeit irreführende Inhalte und Falschinformationen erstellen lassen. Ergänzend stand eine Referentin der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung den Jugendlichen für ein Expertengespräch zur Verfügung.

Die Hersfelder Zeitung bot den Workshop "So entsteht eine Lokalzeitung" an, die Hessische/Niedersächsische Allgemeine gab Einblick in die Themen "Wenn Lokaljournalisten weg sind, bekommt die Demokratie Fieber" und "Alles nur fake", die Mediengruppe der Offenbach-Post vermittelte Kenntnisse in die "Medienkompetenz heute!" und das Museum für Kommunikation erklärte zusammen mit UseTheNews "Woher kommen eigentlich die Nachrichten?".

Zur hr-Presseseite

Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell