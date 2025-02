Amaseo GmbH

Strategie trifft Erfahrung: Wie Amaseo Ihren Verkaufserfolg auf Amazon maximiert

Auf Amazon werden alleine auf dem deutschen Markt jedes Jahr Milliarden umgesetzt. Hinter dieser Zahl verbirgt sich allerdings ein harter Konkurrenzkampf, der Unternehmen zunehmend vor Herausforderungen stellt. Amaseo unterstützt E-Commerce-Unternehmen, sich in diesem umkämpften Bereich durchzusetzen – mit innovativen Strategien und ganzheitlichem Ansatz. Wie das in der Praxis aussieht, erfahren Sie hier.

Der Boom im E-Commerce hält bereits seit Jahren an: Immer mehr Unternehmen setzen hierbei auf Amazon als Vertriebsplattform und profitieren von der riesigen Reichweite und dem stetig wachsenden Kundenstamm. Doch diese Entwicklung bringt auch erhebliche Herausforderungen mit sich: Der Wettbewerb ist intensiver denn je – ohne ausgeklügelte Marketingstrategie bleibt daher selbst das beste Produkt in der Masse unterrepräsentiert. Zwar ist den meisten Händlern bewusst, dass gezieltes Marketing unverzichtbar ist, doch das nötige Know-how und die richtigen Maßnahmen fehlen oft. "Wer hier nicht auf eine durchdachte Strategie setzt, bleibt weit hinter seinen Möglichkeiten zurück und verbrennt unnötig Zeit und Budget", warnt Marvin Berthold, Mitgründer der Amaseo GmbH.

"Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie anspruchsvoll es sein kann, sich auf Amazon gegen all die Konkurrenz durchzusetzen. Dennoch gelang es uns immer, passende Konzepte hierfür auf die Beine zu stellen – heute können wir sie an alle unsere Kunden weitergeben", fügt Borna Nemati hinzu. Dabei gehen Marvin Berthold, Borna Nemati und Nico Grünwaldt weit über das bloße Schalten von Werbeanzeigen hinaus: Mit ihrem Full-Service-Gedanken entwickeln sie ganzheitliche Strategien, die gleichermaßen auf Umsatzsteigerung und Markenbekanntheit abzielen. Ein entscheidender Vorteil gegenüber vielen anderen Agenturen: Amaseo ist zudem offiziell "Amazon Advanced Partner" – ein Status, den nur wenige Dienstleister in Deutschland innehaben. Dadurch haben sie direkten Zugang zu speziellen Schulungen und Ressourcen von Amazon, die es ihnen ermöglichen, ihren Kunden erstklassige Ergebnisse zu liefern. So konnten bis heute über 370 Online-Händler von ihrer Expertise profitieren und ihre Umsätze nachhaltig steigern.

Gezieltes Marketing für maximale Reichweite: So hilft Amaseo Kunden dabei, sich auf Amazon zu behaupten

Eine erfolgreiche Werbekampagne auf Amazon basiert auf zwei fundamentalen Prinzipien: Relevanz für den Suchalgorithmus und eine hohe Conversion-Rate für echte Käufer. Ausgiebige Keyword-Recherchen mit allen gängigen Analyse-Tools gehören bei Amaseo daher ebenso zur täglichen Arbeit, wie die gezielte Ausspielung nach den organischen Rankings des Artikels. Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Werbung auf Amazon ist die Profitabilität. "Um diese zu gewährleisten, optimieren unsere Experten durchgehend die Kampagnen durch Gebotssenkungen und Erhöhungen, sodass die Kosten im optimalen Verhältnis zum Umsatz stehen", betont Nico Grünwaldt.

Darüber hinaus kommt auch ein umfassendes A/B-Testing zum Einsatz, um ausschließlich die besten Marketingentscheidungen zu treffen. Je nach Zielsetzung des Kunden setzt Amaseo außerdem individuelle Kampagnenstrukturen auf, die auf Profitabilität, Markenbekanntheit oder organische Sichtbarkeit fokussiert sind – oder eine Kombination dieser Faktoren anstreben. Monatliche Performance-Reportings sorgen für maximale Transparenz über den Einsatz des Werbebudgets und die erzielten Ergebnisse. "Ergänzend dazu besprechen wir gemeinsam mit unseren Kunden übrigens durchgehend weitere Optimierungsmaßnahmen – wer bei Amazon zur Spitze gehören will, muss sich schließlich durchgehend an die aktuellsten Gegebenheiten anpassen", erklärt Marvin Berthold.

Mit Amaseo zum überzeugendsten Angebot auf Amazon – was Kunden außerdem erwarten können

Letztendlich hängt der Erfolg auf Amazon aber nicht nur von einer intelligenten Werbestrategie ab – auch die Produktpräsentation spielt eine zentrale Rolle: Ein entscheidender Faktor hierbei sind erweiterte Produktbeschreibungen mit hochwertigen Bildern, Vergleichstabellen und Videos, die nicht nur das Vertrauen potenzieller Käufer stärken, sondern auch die Conversion-Rate deutlich erhöhen. "Produkte mit solchem A+ Content werden nachweislich häufiger gekauft, da sie eine bessere Benutzererfahrung bieten und mögliche Unsicherheiten vor dem Kauf verringern", erläutert Borna Nemati. Genau aus diesem Grund übernimmt Amaseo für jeden Kunden die professionelle Gestaltung der entsprechenden Inhalte, um jegliche Angebote noch überzeugender zu machen.

Doch nicht nur einzelne Produktseiten lassen sich optimieren – ein gut gestalteter Amazon-Markenstore bietet Unternehmen eine maßgeschneiderte Umgebung zur Präsentation ihrer gesamten Produktpalette. Das stärkt nicht nur die Markenidentität, sondern erhöht auch die Sichtbarkeit innerhalb der Plattform. Aus diesem Grund entwickelt Amaseo individuelle Brand Stores, die das Einkaufserlebnis verbessern und die Kundenbindung erhöhen.

Zuletzt spielt auch die Optimierung von Titeln und Bulletpoints eine entscheidende Rolle: Ein präzise formulierter, keyword-optimierter Titel sorgt dafür, dass ein Produkt bei relevanten Suchanfragen ganz oben erscheint. Die Bulletpoints wiederum bieten eine schnelle, gut erfassbare Übersicht der wichtigsten Produktmerkmale und erleichtern potenziellen Käufern die Entscheidung. "Wir analysieren die relevantesten Keywords gezielt und bauen sie strategisch in Titel, Attribute und Bulletpoints ein, um die bestmögliche Sichtbarkeit und Conversion zu erzielen", verrät Nico Grünwaldt hierzu.

Sie wollen sich auf Amazon gegen die zunehmende Konkurrenz behaupten und Ihren Umsatz zuverlässig erhöhen? Dann profitieren Sie von der jahrelangen Erfahrung der Experten von Amaseo und lassen Sie sich unverbindlich hierzu beraten!

