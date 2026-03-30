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Tieto Tech Consulting und FNT Software bauen strategische Partnerschaft aus

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Regensburg/Ellwangen (Jagst) (ots)

Künftig wollen die Unternehmen als strategische Partner gemeinsam innovative Lösungen für die steigenden Anforderungen an intelligente Netzwerkautomatisierung entwickeln

Nach langjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit heben Tieto Tech Consulting und FNT Software ihre Partnerschaft auf die nächste Stufe: Künftig wollen die Unternehmen als strategische Partner gemeinsam innovative Lösungen für die steigenden Anforderungen an intelligente Netzwerkautomatisierung entwickeln.

Tieto Tech Consulting zählt zu den weltweit führenden Tech-Consulting-Dienstleistern, FNT Software ist ein etablierter Anbieter von Unified-Inventory-Lösungen für Telekommunikation, Rechenzentren und Unternehmensumgebungen. Durch die vertiefte Zusammenarbeit bündeln beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken, um Telekommunikationsanbieter, Rechenzentrumsbetreiber und Unternehmen gezielt bei der Transformation ihrer Netzwerke zu unterstützen.

Im Fokus der Partnerschaft steht die Entwicklung und Integration von Lösungen auf Basis der FNT Command Platform. Diese ermöglicht es, komplexe Infrastrukturen, von der physischen Ebene bis hin zu Services, als digitalen Zwilling abzubilden. Dadurch entsteht eine zentrale, konsistente Datenbasis, die sogenannte „Single Source of Truth“, die Planung, Rollout und Automatisierung deutlich effizienter macht. Die Lösungen richten sich insbesondere an moderne Telekommunikationsumgebungen wie IP-Netze, RAN und cloud-native Architekturen.

„Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit FNT Software weiter zu intensivieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die den wachsenden Anforderungen unserer Kund:innen gerecht werden“, sagt Mike Nescholta, Head of Telecom & Financial Services Central Europe bei Tieto Tech Consulting. „Diese neue Phase unserer Partnerschaft unterstreicht unseren Anspruch, Innovation und Exzellenz im Software Engineering voranzutreiben.“

Auch FNT Software sieht großes Potenzial in der erweiterten Kooperation: „Unsere Unified-Inventory-Lösungen sind ein zentraler Baustein auf dem Weg zu autonomen Netzwerken“, erklärt Falk Krebes, Head of Global Partner Management bei FNT Software. „Mit Tieto Tech Consulting haben wir einen starken Partner an unserer Seite, um unser gemeinsames Wachstum weiter zu beschleunigen.“

Die strategische Partnerschaft soll neue Geschäftsmöglichkeiten im Bereich Kommunikationsservices eröffnen, die operative Effizienz steigern und die Entwicklung hin zu autonomen Netzwerken vorantreiben.

Über Tieto

Tieto ist ein führender Tech-Consulting Dienstleister mit globaler Markenpräsenz und globalen Kompetenzen. Wir bieten Kunden aus verschiedenen Branchen erfolgskritische Lösungen durch unsere spezialisierten Softwareunternehmen Tieto Caretech, Tieto Banktech und Tieto Indtech sowie Tieto Tech Consulting. In Österreich betreibt Tieto drei Standorte (Wien, Linz und Graz) mit insgesamt rund 300 Beschäftigten. Unsere Expert:innen für Software, Design, Cloud und KI setzen sich dafür ein, unseren Kunden mit modernster Technologie zu Erfolg und Innovation zu verhelfen. Tieto Tech Consulting unterstützt Unternehmen aus öffentlichem Sektor, Energiewirtschaft, produzierender Industrie einschließlich Automotive, Telekommunikation und Finanzdienstleistungen bei der nahtlosen Integration innovativer Technologien in Datenplattform-Ökosysteme. Weitere Informationen auf www.tietoevry.com/de

Über FNT Software

Die FNT Software GmbH mit Hauptsitz in Ellwangen (Jagst), Deutschland, vereinfacht mit ihrer FNT Command Platform das Management hochkomplexer digitaler Infrastrukturen in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. IT-, Telekommunikations- und Rechenzentrumsinfrastrukturen können mithilfe der cloudfähigen „Software made in Germany“ effizient als digitale Zwillinge erfasst und über alle Ebenen hinweg dokumentiert werden – vom Gebäude bis zum digitalen Service. Die Software bietet zudem offene Schnittstellen sowie zahlreiche Funktionen zur integrierten Planung, Umsetzung und Automatisierung von Transformationen und Veränderungen. Zu den Kunden von FNT zählen weltweit mehr als 500 Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, darunter mehr als die Hälfte der im DAX40 gelisteten Konzerne. FNT betreibt Standorte in Deutschland, New York, London, Singapur und Timișoara und unterhält ein internationales Partnernetzwerk mit führenden IT-Dienstleistern und Systemintegratoren.

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