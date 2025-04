MagentaSport

3. Liga und Frauen-Bundesliga komplett live bei MagentaSport: FCB-Frauen am Sonntag vor 3. Meisterschaft in Folge

Fabian Klos bleibt MagentaSport-Experte: "Diese Rolle macht mir unfassbar viel Spaß"

München (ots)

Endspurt in der 3. Liga, aber eine starke Personalie für die neue Spielzeit steht schon fest: Fabian Klos bleibt MagentaSport als Fußball-Experte erhalten. Der 37jährige Klos hatte diese Rolle in 2024 nach über 500 Einsätzen in allen deutschen Profi-Ligen erstmals übernommen. "Ich habe da Bock drauf", hatte Klos vor knapp einem Jahr erklärt und heute? "Ich habe da noch mehr Bock drauf! Diese Rolle macht mir unfassbar viel Spaß. Ich arbeite in einem spannenden, authentischen Fußball-Umfeld und genieße die Zusammenarbeit mit einem tollen Team bei MagentaSport."

Fabian Klos hat mit seiner ehrlichen, direkten und unaufgeregten Art viel Zuspruch bei den Fußball-Fans erhalten. Er wird somit auch künftig regelmäßig beim "Tipico Topspiel der Woche" am Freitagabend (ab 18.30 Uhr live) und in der Samstag-Konferenz bei MagentaSport (ab 13.30 Uhr live) sowie beim "4:3-Podcast" eingesetzt werden.

Das Topspiel diesmal am Freitag: Hansa Rostock empfängt nach seinem 0:4 in Bielefeld den TSV 1860 München (beide 51 Punkte) - die Löwen haben 4 Siege in Folge und Ex-Nationalspieler Kevin Volland als Neuzugang geholt. "Für Sechzig ist das noch eine gute Nachricht in einer ohnehin guten sportlichen Phase, die sie sicher versuchen werden, in die neue Saison mitzunehmen, um dann oben anzugreifen", sagt Fabian Klos, der seinen Ex-Klub Bielefeld (61 Punkte) und Dresden (62) schon jetzt als Aufsteiger sieht: "Die sind nicht mehr aufzuhalten. Die steigen Hand in Hand auf!" Dresden spielt am Samstag gegen Sandhausen, die Arminia gastiert am Sonntag in Ingolstadt (live ab 13.15 Uhr).

Nachfolgend Stimmen des Experten Fabian Klos zum Aufstiegskampf am 35. Spieltag in der 3. Liga. Pavel Dotchev wird als Gast-Experte in der Konferenz am Samstag ab 13.30 Uhr dabei sein. In der Frauen-Bundesliga - 20. Spieltag - steht der FC Bayern München mit 8 Punkten Vorsprung auf den Zweiten Wolfsburg vor dem Titel-Hattrick. Der Fünfte Freiburg ist am Sonntag zu Gast - live ab 13.45 Uhr bei MagentaSport, eventuell mit Meisterparty.

Ex-Nationalspieler Volland zu Sechzig; "Ich bin ein Fan von solchen Wechseln"

Auftakt in den viertletzten Spieltag mit einem Traditionsduell: Hansa Rostock gegen TSV 1860 München, beide mit 51 Punkten und einer Mini-Chance auf den Relegationspatz. Die Löwen präsentierten zuletzt einen prominenten Heimkehrer: Ex-Nationalspieler Kevin Volland. "Ich bin ein Fan von solchen Wechseln. Ich mag das ja, wenn Spieler zu ihrem Herzens- oder Heimatklub zurückkehren. Das zeigt einfach, dass die 3. Liga eine gewisse Attraktivität hat. Für Sechzig ist das noch eine gute Nachricht in einer ohnehin guten sportlichen Phase, die sie sicher versuchen werden mit in die neue Saison mitzunehmen, um dann oben anzugreifen", sagt Fabian Klos.

Dresden und Bielefeld "sind nicht mehr aufzuhalten. Die steigen Hand in Hand auf!"

Aktuell "reitet" der Ex-Klub Arminia von Klos eine unfassbare Welle, genaugenommen seit dem 28.Spieltag. Die Bilanz: 7 Dreier aus den letzten 8 Pflichtspielen bei einem Remis, 5 Siege in Folge, inklusive DFB-Pokalfinal-Einzug. "Das 3:1 gegen Saarbrücken war der Auslöser für diesen Flow. Saarbrücken stand mit 4 Punkten Vorsprung auf dem 2. Platz und wenn die Arminia noch mal in den Aufstiegskampf einsteigen wollte, dann musste sie gegen diesen direkten Konkurrenten gewinnen. Das war eine enorme Drucksituation, die gemeistert wurde. Von da an lief es", erklärt Fabian Klos: "Die Pokalerfolge haben sicher auch beflügelt. Tatsächlich erstaunlich ist, dass die Bielefelder trotz der Doppelbelastung nicht eingebrochen sind. Vor 10 Jahren hatten wir eine ähnliche Situation: wir sind aufgestiegen und standen im Halbfinale." 2015 verloren die Bielefelder mit dem Mittelstürmer Klos 0:4 gegen eine Wolfsburger Auswahl mit Stars wie de Bruyne, Perisic und Luiz Gustavo.

Vier Spieltage vor Saisonende sieht alles nach einem Zweikampf der Doppelspitze Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld aus: "Die sind nicht mehr aufzuhalten", sagt Fabian Klos: "Die steigen Hand in Hand auf!"

Der Dritte Cottbus habe, so Klos, "gerade rechtzeitig seine Schwächephase beendet. Die werden vermutlich noch in die Relegation rutschen." Energie hat 2 Punkte Vorsprung auf Saarbrücken, bis zum Zweiten Bielefeld sind´s 4 Zähler. Am Samstag geht´s zum bereits fixen Absteiger Unterhaching.

Fußball live bei MagentaSport

Freitag, 25.04.2025

Frauen-Bundesliga

ab 18.15 Uhr: Turbine Potsdam - Bayer 04 Leverkusen

3. Liga - 35. Spieltag

ab 18.30 Uhr: Hansa Rostock - TSV 1860 München

Samstag, 26.04.2025

Frauen-Bundesliga

ab 11.45 Uhr: RB Leipzig - SGS Essen

ab 13.45 Uhr: SV Werder Bremen - FC Carl Zeiss Jena

3. Liga

ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: FC Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden, Dynamo Dresden - SV Sandhausen, Borussia Dortmund II - Hannover 96 II, SpVgg Unterhaching - Energie Cottbus, Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken

ab 16.15 Uhr: SC Verl - Erzgebirge Aue

Sonntag, 27.04.2025

Frauen-Bundesliga

ab 13.45 Uhr: FC Bayern München - SC Freiburg, 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt

3. Liga

ab 13.15 Uhr: FC Ingolstadt 04 - Arminia Bielefeld

ab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - VfL Osnabrück

ab 19.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II

Dienstag, 29.04.2025

Nachholspiel 3. Liga

Ab 18.45 Uhr: SpVgg. Unterhaching - Hansa Rostock

