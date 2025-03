Joyn

Zweiter Rekordmonat in Folge! Der Superstreamer Joyn erreicht im Februar 8,3 Millionen Zuschauer:innen

München (ots)

Mit "Alles auf Joyn!" von Rekord zu Rekord! Der ProSiebenSat.1-Superstreamer brilliert im Februar zum zweiten Mal in Folge mit einem neuen Reichweitenrekord und erreicht 8,3 Millionen Nutzer:innen (Z ab 3) - ein schönes Wachstum um 9,1 Prozent im Vergleich zum Rekord-Januar 2025. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wächst die Watchtime im Februar 2025 um 17 Prozent.

Der "Germany's Next Topmodel"-Kosmos bricht auf dem Superstreamer alle Rekorde. Auf dem bereits hohen Niveau des Vorjahres wächst die Watchtime rund um "Germany's Next Topmodel" im Februar um herausragende 44 Prozent. Bereits zwei Wochen nach Start der neuen Staffel ist klar: Nie war "Germany's Next Topmodel" erfolgreicher auf Joyn.

Basis: Marktstandard Bewegtbild

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 08.03.2025; Joyn: internal Data. (5.03.2025)

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell