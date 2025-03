Willst Du dabei sein? Joyn zeigt das Social-Media-Experiment "Make me famous" ab Montag, 7. April

Joyn

Was macht einen guten Content Creator aus? Wie läuft das Influencerleben hinter der Kamera ab? Womit treibt man die Followerzahl in die Höhe? In "Make me famous" coachen auf Joyn ab Montag, 7. April 2025, vier reichweitenstarke Content Creator einen Nachwuchs-Influencer. Das Ziel: Seine Reichweite maximal steigern.

Acht Wochen. Vier Influencer-Profis. Ein Newcomer. Eine Villa. In "Make me famous" leben erfahrene Content Creator mit einem Nachwuchstalent für zwei Monate unter einem Dach. Sie arbeiten, coachen, shooten, feiern, flirten und besuchen angesehene Influencerevents zusammen. Doch bringt die Unterstützung der Profis den nötigen Follower-Zuwachs? Oder scheitert das Social Media Experiment?

Du bist angehender Content Creator auf TikTok, Instagram oder YouTube mit weniger als 10.000 Followern und hast Lust, dass vier reichweitenstarke Content Creator dich auf dem Weg zum Erfolg an die Hand nehmen? Dann ist "Make Me famous" Deine Chance auf den großen Durchbruch! Bewirb Dich noch bis zum 20. März 2025 unter https://shortaudition.com/MakeMeFamous

Produziert wird "Make me famous" von Janus Production.

"Make me famous" ab Montag, 7. April 2025, täglich kostenlos auf Joyn

