Musim Mas Holdings

Musim Mas unterzeichnet sein erstes nachhaltigkeitsbezogenes Darlehen mit Rabobank und HSBC Bank

SINGAPUR, 29. August 2024 /PRNewswire/ – Musim Mas ist stolz darauf, seine erste nachhaltigkeitsbezogene revolvierende Kreditfazilität bekannt zu geben, die einen wichtigen Schritt in seinem Engagement für nachhaltige Geschäftspraktiken darstellt. In Zusammenarbeit mit der Rabobank als Nachhaltigkeitskoordinator und der HSBC als weiterer Kreditgeber werden der Marketingzweig der Musim Mas Group, Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. und ihre spanischen und italienischen Biokraftstoff-Einheiten ihre nicht zweckgebundene revolvierende Kreditfazilität (RCF) in Höhe von 150 Mio. EUR in ein nachhaltigkeitsbezogenes Darlehen umwandeln.

Musim Mas nutzt das nachhaltigkeitsbezogene Darlehen (Sustainability-Linked Loan - SLL) strategisch, um ökologische und soziale Nachhaltigkeit nahtlos in seinen Finanzrahmen zu integrieren und sein Engagement für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den LMA-Grundsätzen für nachhaltigkeitsbezogene Darlehen zu verstärken. Das nachhaltigkeitsbezogene Darlehen wird auf drei Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators - KPI) beruhen: RSPO-Zertifizierung unabhängiger Kleinbauern, Schulung unabhängiger Kleinbauern und Aufrechterhaltung einer abholzungsfreien Palmöl-Lieferkette. Eine externe Überprüfung der jährlichen Fortschritte von Musim Mas wird von seriösen Prüfern durchgeführt, um Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten.

Bei der Auswahl dieser KPIs wurden verschiedene Faktoren berücksichtigt, z. B. die Wesentlichkeit und das Anspruchsniveau der Ziele. Unabhängige Kleinbauern, die auf kleineren Ölpalmenfarmen arbeiten, stellen eine wichtige Möglichkeit dar, die nachhaltige Palmölproduktion voranzutreiben. Um die Gesamterzeugung unabhängiger Kleinbauern, die schätzungsweise 41 % der Anbaufläche ausmachen, nachhaltig zu steigern[1], müssen die Erträge dieser Landwirte verbessert werden. Indem Musim Mas diese Kleinbauern in die Lage versetzt, nachhaltige Anbaumethoden anzuwenden, verbessert es nicht nur die Lebensbedingungen und fördert die soziale Gerechtigkeit, sondern kommt auch seinem langfristigen Ziel näher, die Abholzung der Wälder zu beenden und eine widerstandsfähige und verantwortungsvolle Palmöl-Lieferkette zu fördern.

Als Nachhaltigkeitskoordinator für die Fazilität hat die Rabobank die Integration von Nachhaltigkeitsprinzipien in die Finanzierungsstruktur erleichtert. Rabobank und HSBC fungieren als gemeinsame Darlehensgeber für die RCF.

Gregory Vandeler, Head of Trade & Commodity Finance, Rabobank Asia,kommentierte: „Die Rabobank fühlt sich geehrt, dass sie als federführender Nachhaltigkeitskoordinator für Musim Mas bei ihrem ersten nachhaltigkeitsgebundenen Darlehen fungiert hat. Die Partnerschaft mit Musim Mas – einem unserer langjährigen Kunden und einem echten Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit in der Palmölindustrie – bei diesem ersten Geschäft spiegelt die vertrauensvolle Beziehung wider, die wir zu diesem Unternehmen haben. Die Verknüpfung von Nachhaltigkeitsleistung und Finanzierung ist eine Möglichkeit, unsere Kunden bei ihren Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu unterstützen und gleichzeitig die Produktivität, die Widerstandsfähigkeit und die Lebensgrundlagen der Landwirte zu verbessern. Es besteht ein großes Potenzial, den Agrar- und Ernährungssektor nachhaltiger zu gestalten. In unserer Rolle als führende Bank für Lebensmittel, Landwirtschaft und Handel wollen wir eine führende Rolle bei der engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf ihrem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung einnehmen."

Priya Kini, Head of Commercial Banking, HSBC Singapur, sagte: „Wir haben eine langjährige Beziehung zu Musim Mas und freuen uns, dass wir unsere Unterstützung mit ihrem ersten nachhaltigkeitsbezogenen Darlehen weiter vertiefen können. Musim Mas möchte ESG-Prinzipien in seine Kerngeschäfte und Finanzierungsaktivitäten einbinden, und wir freuen uns, sie dabei unterstützen zu können. Diese Zusammenarbeit ist ein klarer Beweis für die kontinuierlichen Bemühungen von HSBC, unsere Kunden beim Übergang in eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen."

Dieses nachhaltigkeitsbezogene Darlehen ist ein weiterer Schritt im Rahmen des Engagements von Musim Mas, ökologische und soziale Erwägungen in seine Finanzierungstätigkeit einzubeziehen. Im Jahr 2021 sicherte sich das Unternehmen eine grüne Handelsfinanzierungsfazilität bei einer Bank in Singapur, wobei die RSPO-Zertifizierung ein wichtiger Leistungsindikator im Rahmen des Green Finance Industry Taskforce's Green and Sustainable Trade Finance and Working Capital Framework der Monetary Authority of Singapore (MAS) ist. Im Jahr 2024 arbeitete Musim Mas mit einer führenden Bank zusammen, um ein innovatives nachhaltiges Konto mit einer Liquiditätsmanagementstruktur einzuführen. Diese Initiative wurde entwickelt, um den Cashflow und das Betriebskapital der Group in allen Einheiten zu optimieren und gleichzeitig ökologische, soziale und Governance-Überlegungen (ESG) nahtlos zu integrieren.

„Der Abschluss eines nachhaltigkeitsbezogenen Darlehens mit ehrgeizigen, aussagekräftigen und messbaren Zielen ist ein Beweis für das tief verwurzelte Engagement von Musim Mas für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln. Musim Mas unterstreicht gegenüber unseren Stakeholdern – Finanzbanken, Kunden und Mitarbeitern – unser Engagement für positive ökologische und soziale Auswirkungen bei gleichzeitiger Schaffung langfristiger Werte", so Herr Alvin Lim, Chief Financial Officer und Executive Director, Musim Mas.

