Hyundai Mobis erwirbt die Zertifizierung des Halbleiterentwicklungsprozesses für ISO 26262 ASIL-D

Erhielt die höchste Bewertung für den gesamten F&E-Prozess, vom Entwurf bis zur Qualitätsprüfung

Pläne zur Massenproduktion von 20 Millionen Einheiten von 16 wichtigen Halbleitern, die in diesem Jahr intern entwickelt wurden, und Aufbau einer Forschungs- und Entwicklungsumgebung auf weltweit höchstem Niveau

Übernimmt die Führung beim Ausbau des Ökosystems für Partnerschaften im Bereich Automobilhalbleiter in den USA

Hyundai Mobis hat für seinen gesamten Forschungs- und Entwicklungsprozess im Bereich Fahrzeughalbleiter die höchste Stufe der ISO 26262-Zertifizierung erhalten, einer internationalen Norm für funktionale Sicherheit. Es ist anzumerken, dass diese strenge Zertifizierung nicht für bestimmte Produkte, sondern für den gesamten Prozess vom Halbleiterdesign bis zur Qualitätsprüfung erteilt wurde.

Diese Zertifizierung bedeutet, dass Hyundai Mobis bei der Entwicklung von Halbleitern nach dem standardisierten F&E-Prozess in Zukunft die gleiche Zuverlässigkeit wie bei zertifizierten Produkten gewährleisten kann. Hyundai Mobis plant, diese Erfolge und sein Know-how aktiv mit seinen wichtigsten Partnern zu teilen und eine führende Rolle beim Ausbau des heimischen Ökosystems für Automobilhalbleiter zu übernehmen.

Hyundai Mobis gab am 21. August bekannt, dass das Unternehmen die ISO-Norm 26262 erhalten hat: 2018 2. Auflage von Exida, einer weltweit renommierten Zertifizierungsstelle für funktionale Sicherheit und Cybersicherheit in der Automobilindustrie mit Sitz in Deutschland. ISO 26262 ist eine internationale Norm zur Vermeidung von Sicherheitsunfällen in elektrischen und elektronischen Systemen in Kraftfahrzeugen.

Neben der Zertifizierung nach ISO 26262 erhielt Hyundai Mobis die höchste Bewertung „D" im Automotive Safety Integrity Level (ASIL). ASIL ist in vier Stufen von A bis D unterteilt, wobei D eine strenge Zuverlässigkeit von 99 % oder mehr erfordert, um Sicherheitsunfälle zu verhindern.

Mit dieser Zertifizierung hat Hyundai Mobis seine Kompetenzen im Bereich Halbleiterdesign und seine technologische Stabilität durch eine renommierte externe Institution unter Beweis gestellt. Diese Erfolge sind auf die Übernahme von Hyundai Autron durch Hyundai Mobis im Jahr 2021 zurückzuführen, die es dem Unternehmen ermöglichte, in diesem Jahr mit der Massenproduktion eigener Halbleiter zu beginnen, unterstützt durch seine branchenführende Forschungs- und Entwicklungsumgebung.

• Insgesamt sollen in diesem Jahr 16 Arten von Halbleitern in einer Stückzahl von 20 Millionen Stück in Serie gehen... was zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im Bereich der Kernkomponenten führen dürfte.

Hyundai Mobis geht davon aus, dass diese Zertifizierung die Wettbewerbsfähigkeit seiner selbst entwickelten Halbleiter und Steuergeräte sowie anderer damit ausgestatteter Komponenten verbessern wird. Da Halbleiter immer wichtiger werden, bevorzugen Kunden zunehmend Lieferanten mit Standardzertifizierungen. Diese Zertifizierung wird sich auch positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit von Hyundai Mobis bei globalen Verträgen zur Lieferung von Automobilkomponenten auswirken.

„Mit dieser Zertifizierung haben wir uns eine strategische Grundlage im Bereich der Automobilhalbleiter gesichert, die für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit im Mobilitätsbereich entscheidend sein wird. Wir werden eine führende Rolle beim Aufbau einer Forschungs- und Entwicklungsumgebung übernehmen, die den Schwerpunkt auf funktionale Sicherheit legt, indem wir Partnerschaften mit großen nationalen und internationalen Unternehmen stärken und Technologien internalisieren", sagte Lee Hee Hyun, Vice President der System Semiconductor R&D Group von Hyundai Mobis.

Derzeit produziert Hyundai Mobis über externe Fertigungsstätten insgesamt 16 Arten von Halbleitern in Serie, darunter integrierte Halbleiter mit ASIL-D-Zertifizierung für Airbags, Leistungshalbleiter für umweltfreundliche Fahrzeuge, integrierte Halbleiter für die Motorsteuerung und Leistungshalbleiter für elektronische AVN-Komponenten (Audio, Video und Navigation). Allein in diesem Jahr werden mehr als 20 Millionen Halbleiter in der Massenproduktion hergestellt.

Hyundai Mobis treibt außerdem die Forschung und Entwicklung voran, um innerhalb von drei Jahren elf Halbleiter der nächsten Generation fertigzustellen, darunter Halbleiter für Batteriemanagementsysteme, Lampen und Kommunikation sowie ein System-on-Chip (SoC) für Netzwerke. Zu diesem Zweck arbeitet das Unternehmen auch mit großen inländischen Gießereiunternehmen zusammen.

• Gemeinsame Stärkung der technologischen Wettbewerbsfähigkeit von „ K-Automobilhalbleitern " ... Ausbau des Ökosystems durch den Austausch von Know-how mit Partnerunternehmen

Hyundai Mobis plant, das durch die Zertifizierung der funktionalen Sicherheit erworbene Know-how aktiv mit wichtigen Partnern im In- und Ausland zu kommunizieren und zu teilen. Gleichzeitig wird das Unternehmen daran arbeiten, sein eigenes Ökosystem für Automobilhalbleiter in Korea auszubauen.

Tatsächlich verstärkt Hyundai Mobis seine Zusammenarbeit mit großen inländischen Halbleiterunternehmen. Das Unternehmen hat in diesem Jahr ein gemeinsames Labor mit Global Technologies, einem Spezialisten für Halbleiterdesign, gegründet und Forschungs- und Entwicklungsergebnisse im Bereich Halbleiter für intelligente Umgebungsbeleuchtung der nächsten Generation erzielt. Außerdem hat das Unternehmen gemeinsam mit Dongwoon Anatech die Entwicklung eines integrierten Antriebshalbleiters abgeschlossen und beginnt nun mit der Serienproduktion.

Hyundai Mobis stärkt außerdem die Partnerschaften mit führenden inländischen Gießereiunternehmen, um den Umfang der Zusammenarbeit, einschließlich der Prozessoptimierung, auszuweiten. Darüber hinaus ist eine verstärkte Zusammenarbeit mit Design-Häusern geplant, die als Vermittler zwischen Fabless- und Foundry-Unternehmen, Halbleiter-Packaging-Firmen und spezialisierten Firmen in den Bereichen Design, Analyse und Verifikation sowie mit Forschungseinrichtungen fungieren.

