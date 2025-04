Hyundai Mobis entwickelt Batteriesystem mit integrierter Feuerlöschfunktion

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Hyundai Mobis veranstaltete den Mobis Mobility Day in Detroit ... und stellte die Zukunftsvision und den Investitionsstatus des Unternehmens unter dem Motto „Mobis in Global" vor. - Erkundet lokale Zusammenarbeit und Geschäftsmöglichkeiten in Detroit, Hauptsitz der drei ...

mehr