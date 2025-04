Hyundai Mobis

Hyundai Mobis eröffnet integriertes Forschungs- und Entwicklungszentrum in Indien mit dem Ziel, ein globales Softwarezentrum aufzubauen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen hat zwei bestehende F&E-Zentren zu einer großen F&E-Basis in Indien zusammengelegt, um es zu einem Software-Strategiezentrum mit eigenen Kapazitäten zu machen.

Es fördert seine drei langfristigen F&E-Strategien, erhöht die Beteiligung des neuen indischen Zentrums an neuen F&E-Projekten und erweitert die Anzahl der Modelle, die das Zentrum entwickeln wird.

Software wird immer wichtiger, da der lokale Markt für EVs und SUVs expandiert, wobei das Unternehmen darauf abzielt, integrierte Lösungen sowohl für lokale als auch für globale Automobilhersteller anzubieten.

Hyundai Mobis (KRX 012330) wird den Betrieb seines indischen Forschungs- und Entwicklungszentrums als strategische Basis für Automobilsoftware ausbauen. Mit dem zunehmenden Verkauf hochwertiger Produkte, die mit Software ausgestattet sind, wächst auch die Rolle des indischen Forschungs- und Entwicklungszentrums des Unternehmens bei der Überprüfung und Analyse dieser Produkte.

Hyundai Mobis gab am 7. Juli bekannt, dass das Unternehmen in Hyderabad, Telangana, das als Silicon Valley Indiens bekannt ist, einen Forschungs- und Entwicklungsbasis für Software eröffnet hat. Nach der Eröffnung seines ersten technischen Zentrums in Indien im Jahr 2007 gründete Hyundai Mobis 2020 sein zweites indisches Zentrum und betreibt seither diese beiden Zentren. Das neue integrierte F&E-Zentrum in großem Maßstab soll die steigende Anzahl an Mitarbeitern im Bereich Software-F&E aufnehmen und die verteilten F&E-Zentren des Unternehmens zusammenführen, um Synergien zu maximieren.

Die neue integrierte F&E-Basis befindet sich im Zentrum von Hyderabad und hat eine Gesamtfläche von etwa 24.000 Quadratmeter. Sie befindet sich in einem Gewerbegebiet, in dem sich globale Technologiegiganten konzentrieren, wodurch es einfach ist, hervorragende Software-Talente zu gewinnen. Das 10-stöckige Gebäude beherbergt Forschungsräume, Rechenzentren, Labore und Schulungsräume, Partnerarbeitsplätze und Pausenräume.

Ausschlaggebend für die Entscheidung des Unternehmens, die Forschungs- und Entwicklungsbasis aufzubauen, war der schnell wachsende indische Automobilmarkt. Einem globalen Forschungsunternehmen zufolge ist der jährliche Neuwagenabsatz in Indien mit 5,2 Millionen Fahrzeugen der drittgrößte der Welt und soll bis 2028 auf 6,2 Millionen steigen.

Insbesondere da sich der indische Automobilmarkt von Kleinwagen hin zu SUVs und Elektrofahrzeugen verlagert hat, werden neue autonome Fahrfunktionen der Stufe 2 wie große Displays und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) immer häufiger eingesetzt. Dementsprechend unternimmt Hyundai Mobis große Anstrengungen, um sein technisches Zentrum in Indien zu einer strategischen Drehscheibe für die Förderung des weltweiten Verkaufs zu machen.

Zu diesem Zweck plant das Unternehmen, es zu einer F&E-Drehscheibe zu entwickeln, die die Wettbewerbsfähigkeit der Produktkosten, die Leistung, die Qualität und die Technologie auf der Grundlage seines umfangreichen F&E-Personals im Bereich Software vorantreibt. Hyundai Mobis plant, in der Nähe seines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Hyderabad mit Fahrzeugsoftwareunternehmen zusammenzuarbeiten, ein externes Ökosystem aufzubauen und weiterhin talentierte Mitarbeiter einzustellen.

Die Strategie besteht darin, das Technical Center of India als globales Software-Zentrum mit eigenen Geschäftsfähigkeiten zu entwickeln und es als fortschrittliche Basis zu nutzen, um globalen Automobilherstellern integrierte Lösungen anzubieten.

Hyundai Mobis plant, den Umfang der Software-Forschung und -Entwicklung im Zentrum zu erweitern, indem das Unternehmen bereits in den frühen Phasen der Entwicklung neuer Produkte stärker einbezogen wird, im Zentrum Software für lokale Fahrzeuge entwickelt wird und der Schwerpunkt auf die Rationalisierung der Produktivität durch die Einführung künstlicher Intelligenz gelegt wird.

„Das Technical Center of India verfügt über einen großen Pool an Entwicklern, sodass hier viele neue F&E-Versuche durchgeführt werden", sagte Jong-keun Lee, Leiter des Hyundai Mobis Technical Center of India. „Auf der Grundlage unserer fast 20-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von Serienfahrzeugen werden wir die Weiterentwicklung von Software fördern und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Produkten beitragen."

Derzeit beschleunigt Hyundai Mobis die Entwicklung einer integrierten Hardware- und Software-Plattform, die den Trend zu Software-definierten Fahrzeugen (SDVs) widerspiegelt. Diese integrierte Plattform soll als Komplettlösung dienen, die die Senkung der Entwicklungskosten unterstützt und die F&E-Umgebung für globale Kunden mit einem maßgeschneiderten System vereinfacht, das flexibel auf jedes Kunden- und Fahrzeugsegment reagieren kann.

Mittlerweile betreibt Hyundai Mobis nicht nur seine koreanischen F&E-Zentren, wie das Technical Center of Korea Mabuk und das Technical Center of Korea Uiwang, sondern auch F&E-Zentren in Übersee in Indien, Deutschland und China. Das Unternehmen plant, in diesem Jahr ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum für Halbleiter im Silicon Valley, USA, zu errichten, das sich zusammen mit dem bestehenden Hyundai Mobis Technical Center of North America in Detroit auf die Entwicklung von Kerntechnologien für autonomes Fahren konzentrieren wird. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens in Frankfurt konzentriert sich auf die Entwicklung von Technologien im Zusammenhang mit Sensoren für autonomes Fahren, während das Zentrum in Shanghai für die Bewertung und Verbesserung des Designs von lokal hergestellten Modulen, Bremsen und Lenkungskomponenten zuständig ist.

Original-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell