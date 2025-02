Hyundai Mobis

Hyundai Mobis führt Innovation im Bereich der automobilen Innenraumgestaltung mit einem neuen beweglichen Soundsystem an

Entwicklung eines beweglichen Tonsystems, das mit dem rollbaren Displaysystem synchronisiert ist

Ein differenziertes Nutzererlebnis durch Klangoptimierung und luxuriöse Innenraumgestaltung

Innovative Integration eines Premium-Display + Sound-Systems für den globalen Markt

Hyundai Mobis (KRX 012330) entwickelt sich zu einem Spezialisten für Mobilitätstechnologien der Zukunft und treibt mit einer neuen Technologie Innovationen im Bereich der Innenausstattung von Fahrzeugen voran. Das Auto ist nicht mehr nur ein Transportmittel, sondern entwickelt sich zu einem multifunktionalen Raum, in dem sich die Menschen entspannen, unterhalten und miteinander kommunizieren können. Dementsprechend wandelt sich die Innenraumgestaltung von Fahrzeugen, um nicht nur die Sicherheit und den Komfort der Insassen zu gewährleisten, sondern auch ein differenziertes Nutzererlebnis zu bieten.

Am 12. Dezember hat Hyundai Mobis seine jüngste Entwicklung eines neuen beweglichen Soundsystems bekannt gegeben, das mit der Bewegung des im Fahrersitz (Cockpit) installierten Displays synchronisiert ist. Diese Technologie ist Teil der Bemühungen, ein einzigartiges Innendesign zu schaffen und eine optimale Klangqualität in verschiedenen Displayszenarien zu gewährleisten.

Das bewegliche Soundsystem ist so konzipiert, dass es perfekt mit dem rollbaren Display synchronisiert ist. Hyundai Mobis hat vor zwei Jahren das weltweit erste rollbare Display entwickelt, das sich auf und ab bewegt. Diese innovative Technologie verfügt über ein großes 30-Zoll-Display, das je nach Fahrbedingungen angepasst werden kann und den Benutzern Informationen wie Navigation, Musik und Videos bietet. Wenn das Display in Betrieb ist, passen die rechts, links und in der Mitte der Fahrzeugfront installierten Lautsprecher ihren Winkel an und bewegen sich, um Störungen durch umgebende Schallwellen zu minimieren und eine optimale Qualität zu gewährleisten.

Das rollbare Display lässt sich auf seine maximale Größe ausfahren, so dass Fahrer und Beifahrer auch im Leerlauf oder im autonomen Modus des Fahrzeugs Musik und Videos genießen können. An diesem Punkt wird das bewegliche Soundsystem zurückgezogen und der Schall in Richtung der Windschutzscheibe des Fahrzeugs gelenkt, um Geräuschstörungen durch das voll ausgefahrene Display zu vermeiden. Im Gegensatz dazu vergrößert sich das Display während der Fahrt nur auf ein Drittel seiner ursprünglichen Größe, um sicherzustellen, dass die Sicht des Fahrers nicht behindert wird und nur ein Minimum an Fahrinformationen angezeigt wird. Während dieser Zeit richtet sich der Sprecher an den Fahrer und gibt Audio aus. Die Position des Lautsprechers wird dynamisch an die Abmessungen des Displays angepasst, um dem Fahrer und den Fahrgästen eine lebendigere Klangqualität zu bieten.

Hyundai Mobis hat dieses innovative, mit dem Display synchronisierte, bewegliche Soundsystem in der Überzeugung entwickelt, dass das neueste Fahrzeugdisplay Merkmale wie einen großen Bildschirm, eine hohe Auflösung und ein schlankes Design aufweist, um sich im Bereich des Fahrzeuginnenraumdesigns abzuheben. Diese Innovation spiegelt auch das Vertrauen von Hyundai Mobis in seine technologische Kompetenz bei hochwertigen Fahrzeug-Display- und Soundsystemen wider.

Führende Innovation durch die Integration neuer Technologien in seine Kfz-Teile-Technologien, einschließlich der nächsten Generation von Displays und Premium-Sound

Auf der diesjährigen CES hat Hyundai Mobis ein echtes Fahrzeug mit seinem Holographic Windshield Transparent Display vorgestellt, das die Windschutzscheibe als Display nutzt, ohne dass physische Anzeigegeräte erforderlich sind. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine Reihe der weltweit ersten Original-Premium-Systeme für den Einsatz im Fahrzeug, darunter rollbare, schwenkbare und QL-Displays.

Das Unternehmen dringt auch in den globalen Markt für Premium-Soundsysteme vor, und zwar durch eine Partnerschaft mit Meridian, einem britischen Audio-Pionier, und beschleunigt die globale offene Innovation, um sich spezielle Klangtechnologien für Fahrzeuge zu sichern.

Mit seiner technologischen Kompetenz präsentiert Hyundai Mobis die Integration von Technologien im Bereich IVI (In-Vehicle Infotainment) für ein innovatives Nutzererlebnis und verbesserten Mobilitätskomfort. Ein Beispiel dafür ist die Next-Level-Lösung, die die fortschrittlichen Display- und Soundsystemtechnologien des Unternehmens integriert. „Hyundai Mobis liefert seinen differenzierten Markenwert im Mobilitätssektor durch seine zukunftsorientierten, innovativen Produkte, die auf den globalen Markt abzielen", sagte Han Young-Hoon, Leiter der HMI Development Group, Hyundai Mobis.

