Lukas Keller steigt bei Tietoevry Create zum Head of Market Germany auf

Der 56-Jährige soll mit Hilfe seiner umfassenden IT-Erfahrung die Expansion von Tietoevry Create am deutschen Markt vorantreiben

Tietoevry Create (ehemals Infopulse) stärkt seinen deutschen Standort mit der Ernennung von Lukas Keller (56) zum neuen Head of Market Germany. Keller bringt umfassende IT-Erfahrung aus vorherigen Positionen bei Adobe, Microsoft und dem größten nordeuropäischen Digital-Engineering-Provider Tietoevry mit - zuletzt bei Tietoevry als Head of Business Development für die Region New Markets, die alle Märkte außerhalb der USA und der nordischen Länder abdeckt.

„Die digitale Transformation von Unternehmen voranzutreiben, Innovationen gemeinsam zu forcieren und KI-Lösungen zu etablieren, sehe ich als zentralen Auftrag in meiner neuen Position“, erklärt Lukas Keller seine Rolle als Head of Market Germany bei Tietoevry Create. Ergänzend fügt er hinzu: „Ich freue mich sehr darauf, Unternehmen in Deutschland mit unserem Portfolio an Consultingleistungen und Softwareentwicklungs- sowie Customer Experience-Lösungen zu unterstützen.“

Fokus auf Digital Engineering mit nachhaltigem Business-Nutzen

In seiner neuen Funktion wird Lukas Keller die Expansion von Tietoevry Create im deutschen Markt fördern. Der Fokus liegt dabei auf der Bereitstellung maßgeschneiderter Digital-Engineering-Lösungen, die fortschrittliche Technologien wie Künstliche Intelligenz mit Daten-, Cloud- und Design-Expertise verbinden. Tietoevry ist einer der größten Implementierungspartner für SAP- und Microsoft-Lösungen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen aus Branchen wie Industrie, Finanz und Telekom sowie Organisationen aus dem öffentlichen Sektor sollen neue digitale Produkte und Services entstehen, die echten Mehrwert und einen positiven Business-Nutzen schaffen. Zu den Kunden zählen zahlreiche Mittel- und Großunternehmen, darunter Bosch Security and Safety Systems, Santander und WISAG.

Hohes Digitalisierungspotenzial in Deutschland

„Mit Lukas Keller übernimmt ein ausgewiesener Experte die Leitung unseres deutschen Marktes. Seine umfassende Erfahrung in digitaler Transformation und strategischem Management sowie sein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unterschiedlicher Märkte machen ihn zur idealen Besetzung für diese Position. Deutschland ist für uns ein Schlüsselmarkt. Denn wir sehen, dass wir für Deutschlands Unternehmen enormes Potenzial im Bereich Digital Engineering entfesseln können. Unsere starke Positionierung als Go-to-Company in Bezug auf Künstliche Intelligenz spielt dabei eine zentrale Rolle“, betont Robert Kaup, Head of New Markets bei Tietoevry Create. Das auch in Deutschland ansässige, produzierende Unternehmen Greiner Bio-One hat durch die Unterstützung von Tietoevry Create bereits eine KI-Anwendung im Bereich Prozessoptimierung im Einsatz, die Bestelleingänge automatisch verarbeitet und in das ERP-System transferiert, was signifikante Effizienzgewinne ermöglicht.

Erfolgreicher Werdegang bei Adobe, Microsoft und Tietoevry

Lukas Keller blickt auf eine beeindruckende Karriere in der IT-Branche zurück. Nach langjährigen Tätigkeiten, unter anderem bei Adobe und Microsoft, erfüllte er ab 2022 bei Tietoevry verschiedene Managementrollen. Zuletzt verantwortete er als Head of Business Development New Markets die Geschäftsentwicklung in allen Märkten außerhalb der USA und der nordischen Länder. Seine Expertise in digitaler Transformation und im Aufbau neuer Märkte wird nun gezielt für die Weiterentwicklung des deutschen Marktes eingesetzt.

Über Tietoevry Create in Deutschland

Tietoevry Create ist der Digital-Engineering-Bereich von Tietoevry, dem größten IT-Dienstleistungs- und Softwareunternehmen Nordeuropas mit rund 24.000 Beschäftigten in rund 90 Ländern. Tietoevry Create beschäftigt nahezu 10.000 Expert:innen rund um den Globus und unterstützt Unternehmen weltweit mit Expertise in Business Advisory, Design & Experience, Data Engineering sowie spezialisierter Software-Forschung und -Entwicklung. Mit lokaler Präsenz in Deutschland und globalen Ressourcen liefert Tietoevry Create maßgeschneiderte Softwarelösungen - von Consulting über Umsetzungs-Know-how bis hin zum Betrieb. Die Spezialisierungen des Unternehmens umfassen AI & Data Services (datensichere KI-Lösungen, GPT-Chatbots, Copiloten u.v.m.), Cloud Transformation inkl. SAP, Customer Experience sowie Green Technologies (Sustainability/ESG). Zu den Kunden zählen zahlreiche Mittel- und Großunternehmen der Industrie, der Finanzwirtschaft, des öffentlichen Sektors und weiterer Branchen, darunter Microsoft, SAP, Bosch Security and Safety Systems, Santander, WISAG u.v.m. Weitere Informationen auf www.tietoevry.com/de

