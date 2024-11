LexisNexis Risk Solutions

Studie zeigt, dass globale Organisationen ihre Fähigkeit, risikoreiche Transaktionen zu erkennen, durch bessere Zusammenarbeit um mehr als das Zehnfache steigern können

Der Einsatz von KI-Tools zur Verbreitung von Phishing, Deepfakes und anderen Scams untergräbt das Verbrauchervertrauen in digitale Dienstleistungen

Banken und Online-Händler können ihre Fähigkeit, risikoreiche und schwer zu entdeckende betrügerische Transaktionen zu erkennen, erheblich verbessern, indem sie geteilte Betrugsinformationen in ihre Risikobewertungen einbeziehen, so die Ergebnisse des neuesten Global State of Fraud Report von LexisNexis® Risk Solutions.

Der Bericht zeigt, wie Unternehmen durch die gemeinsame Nutzung von Informationen über digitale Identitäten ein hohes Maß an digitalem Vertrauen aufbauen und Betrug bereits im Vorfeld verhindern können. Es werden eine Reihe von Erfolgsgeschichten vorgestellt, darunter die eines Unternehmens, das seine Kundenerkennungsrate auf 94 % steigern konnte. Ein anderes Unternehmen hat digitale Identitäts- und E-Mail-Intelligenz integriert und somit die Betrugserkennungsrate um ein Viertel (26 %) erhöht.

Der Bericht untersucht auch die Auswirkungen krimineller Aktivitäten auf das Verbrauchervertrauen, die dadurch verstärkt werden, dass weniger als 10 % der von den Behörden identifizierten Money Mules verhaftet und weniger als 1 % strafrechtlich verfolgt werden. Durch die rasante Verbreitung KI-basierter Technologien zur Automatisierung von Phishing und Deepfakes durch Betrüger werden Scams effizienter und überzeugender, was das Verbrauchervertrauen in digitale Dienstleistungen untergräbt. Laut einer Analyse der Plattform LexisNexis® Digital Identity Network® haben Betrugsangriffe weltweit im Vergleich zum Vorjahr um 19 % zugenommen.

Ein gemeinsames Kooperationsnetzwerk ermöglicht es Organisationen, verdächtige Aktivitäten und bestätigte Betrugsfälle an andere Mitglieder zu melden, um Betrügern das Handwerk zu erschweren. Diese Informationen können Daten über das verwendete Gerät, IP-Adressen und andere digitale Signale sowie die angegebene E-Mail-Adresse umfassen. Die Analyse des mit diesen Signalen verbundenen Risikopotenzials kann die Effizienz von Organisationen bei der Erkennung risikoreicher Transaktionen erheblich steigern. In einem Fall konnte eine große internationale Bank ihre Erkennungsrate um das 17-fache (1700 %) steigern. In einem anderen Fall verbesserte ein Kartenaussteller seine Risikobewertungen um den Faktor 23 (2300 %). In beiden Fällen wurden gemeinsame Daten verwendet.

Dennoch haben nur sechs von zehn Unternehmen (60 %) technische Lösungen zur Betrugsprävention über sämtliche Transaktionskanäle hinweg implementiert, und nur jedes vierte Unternehmen (27 %) in den Regionen EMEA und APAC nutzt Konsortien oder Initiativen zum Datenaustausch als Teil seiner Betrugspräventionsmaßnahmen. Dies geschieht, obwohl die Mehrheit der Unternehmen angibt, dass die Integration von digitalen Erfahrungen und Betrugspräventionsmaßnahmen (72 %) sowie die Minimierung der Kundenunzufriedenheit beim Bezahlvorgang (68 %) eine „entscheidende oder hohe" Priorität haben.

„Der Wunsch der Verbraucher nach einem schnelleren und unverzüglichen Service treibt die Nachfrage nach Veränderungen voran, einschließlich der Erstellung alternativer Zahlungslösungen. Als Reaktion darauf ermöglichen Regulierungsbehörden und Zentralbanken Systeme wie Instant Payments, die Transaktionen erleichtern", so Stephen Topliss, Vice President Fraud and Identity bei LexisNexis Risk Solutions.

„Doch jeder Versuch, Transaktionen für den Verbraucher zu vereinfachen, macht es auch für Betrüger leichter. Die Erwartung der Gesellschaft nach Bequemlichkeit stellt die Finanzinstitute vor die schwierige Herausforderung, technologische Innovation und Bequemlichkeit zu bieten und gleichzeitig Vertrauen und Systemintegrität aufrechtzuerhalten."

Auch im Kampf gegen synthetische Identitäten - gefälschte digitale Profile, die zu Betrugszwecken erstellt werden - sind umfassendere Informationen von entscheidender Bedeutung. So ist es zum Beispiel siebenmal wahrscheinlicher, dass synthetische Identitäten keine Verwandten ersten Grades haben, und zwanzigmal wahrscheinlicher, dass sie innerhalb kurzer Zeit in mehreren Kreditanträgen auftauchen.

Der Bericht zeigt, dass der Mensch nach wie vor das schwächste Glied in der Vertrauenskette darstellt. Eine Vielzahl von Money Mules – von denen etwa 40 % unter 25 Jahren alt sind – hilft Cyberkriminellen, jährlich zwischen 2 % und 5 % des globalen BIP zu waschen.

Topliss fuhr fort: „Das schlimmste Szenario wäre, dass die Verbraucher aufhören, online einzukaufen, weil sie dem Prozess nicht vertrauen. Die Bekämpfung dieses globalen Problems erfordert einen vielschichtigen Ansatz, da es keine Patentlösung für die Betrugsbekämpfung gibt."

Laden Sie den Global State of Fraud and Identity Report hier herunter (nur auf Englisch verfügbar).

Der „LexisNexis® Risk Solutions Global State of Fraud and Identity Report 2024" ist eine umfassende Umfrage unter 2.952 Verantwortlichen im Bereich Risikomanagement und Betrugsbekämpfung im Handel, E-Commerce und bei Finanzdienstleistern.

Über LexisNexis Risk Solutions LexisNexis® Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten, fortschrittlichen Analyseplattformen und Technologielösungen, um Einblicke zu liefern, die Unternehmen in verschiedenen Branchen und Regierungsbehörden dabei helfen, Risiken zu mindern und bessere Entscheidungen zu treffen. Davon profitieren Menschen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia, hat Niederlassungen weltweit und gehört zu RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analysen und Entscheidungshilfen für Geschäftskunden. Weitere Informationen finden Sie unter LexisNexis Risk Solutions und www.relx.com.

