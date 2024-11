The One Destination

The One Destination arbeitet mit einem Investor aus Singapur und einem institutionellen Fonds zusammen, um den ersten ESG-Immobilienkomplex Vietnams in Da Lat zu bauen.

The One Destination gab offiziell eine Investitionsvereinbarung mit Terne Holdings aus Singapur, einer multisektoralen Investmentgruppe, und BTS Bernina Private Equity Fund, einem auf Asien ausgerichteten regulierten Investmentfonds, bekannt. Gemäß der Vereinbarung wird das Joint Venture von BTS und Terne Holdings einen Anteil von 30 % an The One Destination halten.

The One Destination ist der Entwickler des Projekts Haus Da Lat. Das Unternehmen ist führend bei der Entwicklung von ESG-Immobilien in Vietnam, arbeitet aktiv an zahlreichen laufenden Projekten im ganzen Land und verfügt über eine beträchtliche Landreserve. Das Projekt erstreckt sich über 5 Hektar und hat eine Gesamtinvestition von 1.700 Milliarden VND (ca. 68 Millionen USD). Es befindet sich in bester Lage am ruhigen Xuan-Huong-See, einem der malerischsten Naturseen Vietnams und einem Symbol von Da Lat.

Der Plan sieht vor, dass The One Destination den ersten Immobilienkomplex Vietnams nach ESG-Standard auf dem letzten verbleibenden erstklassigen Grundstück im Stadtzentrum von Da Lat errichtet. Das von dem renommierten japanischen Architekten Kengo Kuma entworfene Haus Da Lat soll zu einem Symbol für das Kulturerbe der 130 Jahre alten Stadt werden und Vietnam auf der globalen ESG-Immobilienkarte positionieren.

Die Entscheidung der internationalen Partner, Da Lat als ihr erstes Investitionsziel in Vietnam zu wählen, unterstreicht die einzigartige Attraktivität der Stadt. Die Partner betonen, dass Da Lat in einem tropischen Land wie Vietnam ein Meisterwerk der Natur ist: eine Stadt im Hochland mit ganzjährig kühlem Wetter, umgeben von ruhigen Seen, ausgedehnten Kiefernwäldern, herrlichen Wasserfällen und leuchtenden Blumenfeldern. Diese Stadt, die oft als „Naturerbe" bezeichnet wird, verdient Immobilienprojekte, die ihren Wert widerspiegeln.

„Wir waren von Da Lat auf den ersten Blick fasziniert und sind stolz darauf, einer der ersten ausländischen Investoren in Da Lat zu sein", sagte der Vertreter von BTS.

Am 20. Juni 2024 erließ das Verkehrsministerium den Beschluss Nr. 758/QD-BGTVT zum Ausbau des Flughafens Lien Khuong zu einem internationalen Flughafen und löste damit einen Boom in Da Lats Wirtschaft, im Tourismus und in der gesamten Provinz Lam Dong aus. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 konnte Lam Dong 5 Millionen Touristen begrüßen, was einem Anstieg von über 12 % entspricht. Bis Ende 2024 werden in der Provinz 10 Millionen Besucher erwartet, darunter 550.000 internationale Touristen. Der Plan für 2030 sieht vor, dass sich der Flughafen Lien Khuong auf fast 487 Hektar ausdehnt und jährlich 5 Millionen Passagiere aus verschiedenen Ländern der Welt aufnimmt.

ESG-Immobilien sind in vielen Industrieländern auf dem Vormarsch und werden sich voraussichtlich im nächsten Jahrhundert zu einem bedeutenden globalen Trend entwickeln. Aus diesem Grund arbeiten die Investoren mit The One Destination zusammen, um eine neue Ära von ESG-Immobilien in Vietnam einzuleiten, die in Da Lat beginnt und auf andere Projekte ausgeweitet wird. Angesichts der dynamischen Wirtschaft Vietnams, die zu den besten Asiens zählt, eines durchschnittlichen BIP-Wachstums von 6–7 % pro Jahr und einer schnell wachsenden Mittelschicht, die bis 2030 voraussichtlich 40 % der Bevölkerung ausmachen wird, ist der Immobilienmarkt des Landes für einen bedeutenden Boom im ESG-Segment bereit. Führende Unternehmen wie The One Destination werden bei der Gestaltung dieses Trends im Vorteil sein. Das Haus Da Lat wird für seine ESG-konforme Gestaltung, die Auswahl der Materialien, den Bau und den Betrieb sowie die Konzentration auf den Faktor Mensch hoch geschätzt, da es mit den ESG-Zielen übereinstimmt und langfristige Werte für zukünftige Generationen schafft.

Caroline Lee, Vorsitzende von Terne Holdings, bekräftigte: „Gemeinsam mit The One Destination und BTS werden wir ein Wahrzeichen für Da Lat, Vietnam, schaffen. Wir sind stolz darauf, zu den Pionieren unter den ausländischen Investoren zu gehören, die mit den vietnamesischen Immobilienentwicklern zusammenarbeiten, um Da Lat angesichts der betonierten Zersiedelung der Stadt aufzubauen und zu erhalten."

Terne Holdings erklärte außerdem, dass die Investition in Haus Da Lat im Einklang mit seiner laufenden ESG-Strategie steht. Diese Strategie basiert auf praktischen, messbaren Maßnahmen und steht im Einklang mit 12 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs).

„Das Beste kommt oft zum Schluss – und Haus Da Lat wird Vietnams erstes Landmark-Projekt nach ESG-Standard sein, ein Erbe für Da Lat", sagte ein Vertreter von The One Destination. Es wird erwartet, dass fünf führende internationale Marken ihre Kräfte bündeln werden, um ein neues Symbol für Da Lat zu schaffen.

Referenzinformationen

The One Destination steht an der Spitze der ESG-Immobilienentwicklung in Vietnam. Wir arbeiten an Lösungen für Umweltprobleme und daran, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und die lokale Umwelt zu verbessern, indem wir nachhaltige Baumaterialien und energieeffiziente Technologien einsetzen.

BTS Bernina Private Equity Fund ist eine offene Investmentgesellschaft, deren Umfang 368 Millionen USD übersteigt, wobei 60 % in Asien investiert sind. In den letzten drei Jahren hat der Fonds eine Performance von 71,9 % erzielt.

Terne Holdings ist ein multisektorales Investitionsunternehmen mit Sitz in Singapur und konzentriert sich auf Investitionen in die Schaffung ökologischer Räume, die die Schönheit der Natur bewahren, die Gesundheit in den Vordergrund stellen und starke Gemeinschaften aufbauen.

