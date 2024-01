ZDF

"maybrit illner" im ZDF: "Wütende Mitte – vergisst die Ampel die Fleißigen?"

Jetzt also das Thema Kindergeld – der Ampel-Streit geht weiter. Auch im dritten Regierungsjahr sind Ruhe und Verlässlichkeit Fehlanzeige. Für den Bundesfinanzminister ist nur eines wichtig: Keine neuen Schulden, keine höheren Steuern. Dafür erhöht die Regierung aber Energiepreise, Krankenkassengebühren, Netzgebühren, die Mehrwertsteuer für Gastronomie und denkt über eine Tierwohlabgabe nach. Das Leben wird also immer teurer und die Kaufkraft schwindet. So reich Deutschland sein mag – seine Bürger werden ärmer und wütender. "Wütende Mitte – vergisst die Ampel die Fleißigen?" ist am Donnerstag, 25. Januar 2024, um 22.15 Uhr, das Gesprächsthema bei "maybrit illner" im ZDF.

Wie hoch werden die Belastungen noch steigen? Wie lange können Unternehmen und Bürger das noch aushalten? Kommt das Klimageld? Wie lange kann die Ampel noch regieren mit immer weniger Geld und Vertrauen?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Bundeswirtschaftsminister Christian Lindner (FDP), Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die IG Metall-Vorsitzende Christiane Benner, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sowie Innungsbäckermeister Tobias Exner aus Brandenburg.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

