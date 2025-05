PRIMEROS Qualification GmbH

PRIMEROS Erste-Hilfe-Kurs in Köln: So wirst du betrieblicher Ersthelfer

Köln (ots)

Im Notfall kommt dem betrieblichen Ersthelfer eine entscheidende Rolle zu – umso wichtiger, dass die Person gut ausgebildet ist. Mit PRIMEROS unterstützen Jan Christof Lehr, Sevim Bayrak und Franz Peter Mosa Unternehmen dabei, ihre Mitarbeitenden umfassend zu qualifizieren und damit alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Wie die Ausbildung von Ersthelfern abläuft, was bei der Wahl des Schulungsanbieters zu beachten ist und warum Unternehmen von einer maßgeschneiderten Inhouse-Schulung profitieren, verraten die Experten in diesem Artikel.

Wer die Funktion des betrieblichen Ersthelfers innehat, trägt eine große Verantwortung im Unternehmen. Nicht umsonst ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass ab einer Betriebsgröße von zwanzig Mitarbeitenden, mindestens ein ausgebildeter Ersthelfer zur Verfügung steht. Kommt es zu einem Unfall, ist in der Regel schnelles Handeln gefragt. Doch wie können Unternehmen sicherstellen, dass der Ersthelfer im Ernstfall auch vor Ort ist und genau weiß, welche Maßnahmen in der jeweiligen Situation zu ergreifen sind? "Viele Unternehmen wissen gar nicht, was sie tun müssen, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und gleichzeitig ein hohes Sicherheitsniveau für ihre Beschäftigten zu gewährleisten", verrät Jan Christof Lehr, Gründer von PRIMEROS. Das Unternehmen vermittelt bereits seit 2003 sein Erste-Hilfe-Wissen auf eine Weise, die sich in den Köpfen einprägt. "Wer das Thema nicht ernst nimmt, riskiert nicht nur die Sicherheit seiner Mitarbeitenden, sondern auch Strafen, die von empfindlichen Bußgeldern bis hin zu einer Freiheitsstrafe reichen können."

"Um alle Lücken zu schließen und sich umfassend abzusichern, empfiehlt sich für Unternehmen die Zusammenarbeit mit externen Schulungsanbietern", ergänzt Sevim Bayrak, Geschäftsführerin von PRIMEROS. Gemeinsam mit Jan Christof Lehr und Franz Peter Mosa, Ausbildungsleiter bei PRIMEROS, unterstützen sie Unternehmen bei der Schulung betrieblicher Ersthelfer. Anders als andere Anbieter setzt PRIMEROS dabei auf praxisnahe Schulungen mit hoher Flexibilität, um den Unternehmen einen größtmöglichen Mehrwert bieten zu können. Dank fundierter Erfahrung und TÜV-zertifizierter Qualität unterstützen sie Betrieben bei der Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben und bieten darüber hinaus individuell angepasste Sicherheitskonzepte für Unternehmen mit erhöhtem Unfallrisiko.

Qualifizierter Ersthelfer werden – und bleiben – mit PRIMEROS

Auch in Köln gilt: Als betrieblicher Ersthelfer wird nur anerkannt, wer eine fundierte Ausbildung bei einer offiziell von den Unfallversicherungsträgern ermächtigten Stelle absolviert hat. In einem intensiven eintägigen Präsenzkurs erlernen die Teilnehmer dort neben lebensrettenden Maßnahmen auch den richtigen Umgang mit Notfällen sowie die sichere Versorgung von Verletzten. "Der einmalige Besuch eines solchen Kurses ist jedoch nicht ausreichend", klärt Franz Peter Mosa auf. "Vielmehr muss die Ausbildung alle zwei Jahre durch eine Fortbildung erneuert werden. Wer dieses Intervall nicht einhält, verliert den Status als Ersthelfer." Aber nicht nur für betriebliche Ersthelfer ist regelmäßiger Wissenstransfer vorgeschrieben, um die Sicherheitsstandards im Unternehmen aufrechtzuerhalten. Auch für die gesamte Belegschaft sollte mindestens einmal im Jahr eine Unterweisung in Erste Hilfe stattfinden.

So stellt sich für viele Unternehmen die Frage, ob sie ihre Mitarbeitenden zu öffentlichen Erste-Hilfe-Kursen anmelden, oder lieber auf eine individuelle unternehmensinterne Schulung setzen sollten. "Wer echte Sicherheit in seinem Unternehmen gewährleisten möchte, sollte in maßgeschneiderte Trainings investieren", rät Jan Christof Lehr. Mit PRIMEROS bietet er auch in Köln betriebsinterne Schulungen an, die exakt auf die speziellen Risiken der jeweiligen Branche eingehen. Statt eintönigem Frontalunterricht erwarten die Teilnehmenden praktische Fallbeispiele in realistischen Notfallszenarien, die direkt im gewohnten Arbeitsumfeld stattfinden. Zur jährlichen Auffrischung bietet PRIMEROS außerdem einen flexiblen Online-Kurs an, der sich unkompliziert in den Arbeitsalltag integrieren lässt. Zudem können Ersthelfer in Köln nahezu täglich geschult werden, sodass Teams ohne große Ausfallzeiten aufgeteilt und über mehrere Wochen hinweg ausgebildet werden können.

Mit maßgeschneiderten Schulungen zu höchsten Sicherheitsstandards für Unternehmen

Aber Achtung: Bei der Wahl des Schulungsanbieters ist grundsätzlich Vorsicht geboten, denn nicht jedes Unternehmen ist seriös. "Einige Anbieter treten ohne die erforderlichen Genehmigungen auf und bieten minderwertige Lehrgänge an", warnt Sevim Bayrak. "Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte auf offizielle Zertifizierungen achten." PRIMEROS ist beispielsweise nach DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Thüringen zertifiziert – ein Qualitätsmerkmal, das Vertrauen schafft. Und obwohl die Unterschiede zwischen den verschiedenen Schulungsanbietern gravierend sind, müssen sich Unternehmen über die Kosten für eine qualitative Ausbildung ihrer Mitarbeitenden in der Regel keine Sorgen machen: In vielen Fällen können die Ausbildungskosten über die Berufsgenossenschaften refinanziert werden.

So finden Kölner Unternehmen in PRIMEROS einen starken Partner für die hochwertige, umfassende Schulungen und die Sicherheit ihrer Mitarbeitenden. "Kein Unternehmen sollte das Thema Sicherheit auf die leichte Schulter nehmen", fasst Jan Christof Lehr zusammen. "Gut ausgebildete Ersthelfer retten nicht nur Leben, sondern schützen auch den Betrieb vor rechtlichen Konsequenzen und sichern die Gesundheit der Belegschaft. Umso wichtiger ist es, auf die Zusammenarbeit mit einem professionellen Anbieter zu setzen, der höchste Qualitätsstandards gewährleisten kann."

