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TECH 2026: Schwarz Digits baut Partner-Ökosystem aus und fördert Start-ups

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Heilbronn (ots)

Das Ökosystem von Schwarz Digits mit globalen und europäischen Vorreitern wächst weiter: rund 600 Partner gehören bereits zum starken Netzwerk.

Schwarz Digits geht neue strategische Partnerschaft mit dem niederländischen Telekommunikationsanbieter KPN ein.

STACKIT ist als souveräne Cloud-Infrastruktur Teil von zwei Großprojekten für die Digitalisierung deutscher Behörden.

Schwarz Digits startet ein Start-up-Programm, um digitalen Innovationen eine souveräne Basis zu bieten und ihre Skalierung zu fördern.

Auf der diesjährigen Technology Experience Convention (TECH) in Heilbronn präsentiert sich Schwarz Digits als treibende Kraft für die digitale Unabhängigkeit Europas. Durch das wachsende Partnernetzwerk, ein ineinandergreifendes Lösungsportfolio und strategische Investitionen hat sich Schwarz Digits als Experte für souveräne europäische Lösungen etabliert. Mit dem neuen Start-up-Programm profitieren ab sofort auch junge Tech-Unternehmen. Schwarz Digits ermöglicht so die souveräne Nutzung global führender Technologien und baut das Ökosystem entscheidend aus.

Wachsendes Ökosystem für digitale Souveränität

Die IT- und Digitallösungen zum Schutz digitaler Infrastruktur und sensibler Daten der Unternehmen der Schwarz Gruppe haben sich längst am Markt etabliert und stellen somit Alternativen zu außereuropäischen Anbietern dar. Strategische Kooperationen und globale Partnerschaften auf Augenhöhe beweisen, dass marktführende Technologien und digitale Souveränität Hand in Hand gehen können: Rund 600 Partner sind bereits Teil des Ökosystems von Schwarz Digits. Aufgrund der hohen Nachfrage werden es wöchentlich mehr. Gemeinsam arbeiten sie an souveränen Lösungen für unter anderem den öffentlichen Sektor, den Handel, das Gesundheitswesen, die Fertigungsindustrie, Non-Profit- und kirchliche Organisationen.

"Digitale Souveränität ist die Voraussetzung für die Überlebensfähigkeit und die Zukunft der europäischen Wirtschaft. Um globalen Herausforderungen zu begegnen, brauchen wir starke europäische Lösungen, die technologische Exzellenz mit digitaler Selbstbestimmung vereinen", betont Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits auf der TECH. "Mit dem strategischen Ausbau unserer Partnerschaften und Kooperationen wie mit KPN schaffen wir eine sichere, zukunftsfähige Infrastruktur, die die digitale Unabhängigkeit und den Wirtschaftsstandort Europa nachhaltig stärkt."

Europäische souveräne Cloud für die Niederlande

Der niederländische Telekommunikationsanbieter KPN und Schwarz Digits führen zusammen eine europäische souveräne Cloud für den niederländischen Markt ein. Die gemeinsame Cloud-Lösung wird in den Rechenzentren von KPN in den Niederlanden gehostet. Sie garantiert ein Höchstmaß an digitaler Souveränität, abgesichert durch europäisches Recht. KPN bietet Konnektivität und IT-Services, während Schwarz Digits mit STACKIT die europäische Cloud-Infrastruktur bereitstellt.

Digitale Souveränität für den Staat

Im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung von GovTech Deutschland wurde STACKIT, der Cloud-Provider von Schwarz Digits, als Bestandteil des Multi-Cloud-Portfolios der beauftragten Bechtle AG für die "Deutschlandplattform" und die Gesundheitsplattform MEDI:CUS ausgewählt. Der Rahmenvertrag mit einem Gesamtvolumen von bis zu 250 Millionen Euro sichert Behörden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene einen standardisierten und souveränen Zugang zu hochskalierbaren Infrastruktur- und KI-Leistungen.

Auch bei der KI-Plattform des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) ist Schwarz Digits Teil eines Konsortiums, das den Zuschlag erhalten hat, die Plattform zu bauen: Das BMDS hat das von der SVA System Vertrieb Alexander GmbH geführte Konsortium in eine Gruppe von Akteuren aufgenommen, die das rund 250 Millionen Euro schwere Projekt der KI-Plattform umsetzen soll. Gemeinsam mit Codesphere und Schwarz Digits entsteht eine souveräne Umgebung für Fachverfahren wie KIPITZ zur intelligenten Dokumentenverarbeitung sowie für KI-Anwendungen, die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen werden.

Das Konsortium bietet eine KI-Plattform an, die vollständig in deutscher Hand liegt und Deutschlands Rolle als Wertschöpfer im KI-Ökosystem stärkt. Die Einführung auf Bundes- und Landesebene wird unter anderem über GovDigital, der bundesweiten Genossenschaft zur Integration souveräner IT-Lösungen der digitalen Daseinsvorsorge im öffentlichen Sektor erfolgen.

Schwarz Digits fördert die Gestalter der digitalen Zukunft Europas

Um den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa weiter zu stärken, investiert Schwarz Digits bereits gezielt in vielversprechende Unternehmen. Jetzt startet das Unternehmen zusätzlich ein Programm, um ambitionierte Start-ups zu fördern und sie bei der Skalierung ihrer Innovationen zu unterstützen. Als Technologieführer digitaler Souveränität baut Schwarz Digits damit das Ökosystem als Ganzes aus. Die Förderung vielversprechender Start-ups stärkt digitale Souveränität durch Wahlfreiheit, Wettbewerb und Gestaltungsfähigkeit. Für das Programm bewerben können sich junge Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Europa, die jünger als fünf Jahre sind und ein digitales Geschäftsmodell verfolgen. Die Bewerbungen werden von einer internen Jury geprüft.

"Ein starkes digitales Ökosystem lebt von Zusammenarbeit auf Augenhöhe und innovativen Impulsen. Mit unseren strategischen Partnerschaften und dem neuen Start-up-Programm schlagen wir genau diese Brücke: Wir bieten ambitionierten Gründern eine souveräne, sichere Basis, um ihre Innovationen zu skalieren", betont Rolf Schumann, Co-CEO von Schwarz Digits auf der TECH. "Indem wir junge Tech-Unternehmen gezielt fördern und in unser Netzwerk aufnehmen, beschleunigen wir den Weg von der Idee bis zur Marktreife - und stärken nachhaltig die digitale Zukunft Europas."

Das Start-up-Programm bietet abhängig vom Stadium und der technischen Komplexität des Projekts Cloud-Credits für das gesamte STACKIT-Service-Portfolio. Zusätzlich profitieren die Start-ups durch individuelle Beratungen vom Fachwissen der Schwarz-Digits-Experten aus den Bereichen Business-Development, KI, Cybersecurity und Cloud. Die ausgewählten jungen Unternehmen können zudem über Schwarz Digits das Ökosystem der Unternehmen der Schwarz Gruppe kennenlernen und die Kontakte in das Start-up-Ökosystem nutzen.

Ziel des Programms ist es, zukunftsweisende Lösungen "Made in Europe" auf dem Weg in den Realbetrieb zu begleiten. Gleichzeitig hilft die souveräne Infrastruktur den jungen Unternehmen dabei, versteckte IT-Kosten, langwierige Vertriebsprozesse und restriktive Vendor-Lock-in-Effekte von Anfang an zu vermeiden.

Das Start-up-Programm finden Sie unter www.stackit.com/de/warum-stackit/vorteile/start-up-programm.

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