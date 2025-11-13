WDR mediagroup GmbH

Die erste Staffel der packenden und atmosphärischen Fantasy-Serie ANAON - HÜTER DER NACHT ist ab dem 20. November exklusiv bei ARD Plus zu sehen

Köln (ots)

Unerklärliche Ereignisse erschüttern das bretonische Dorf Harz und führen zu einer Serie rätselhafter Vorfälle. Gendarm Maximilien Sendac gerät mit Tochter Wendie tief in ein Netz aus Druidenritualen, familiären Geheimnissen und Aberglauben. In sechs packenden Folgen entscheidet sich, ob die beiden das Dorf vor einer wiedererwachenden alten Macht bewahren können.

Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter versucht die fünfzehnjährige Wendie Sendac gemeinsam mit ihrem Vater, dem Polizisten Maximilien Sendac, im bretonischen Dorf Harz wieder ein normales Leben zu führen. Als mehrere Jugendliche in rätselhafte Koma-Zustände fallen, entdeckt Wendie eine dunkle Macht, die mit ihrer eigenen Familiengeschichte verwoben ist. Gemeinsam mit ihren Freunden Léa und Nathan stößt sie auf eine alte keltische Legende und den "Bugul-Noz", einen unheimlichen Nachtgeist. Wendie beginnt, ihre übernatürlichen Fähigkeiten zu begreifen - und muss sich bald entscheiden, ob sie das Böse aufhalten kann, das Harz zu verschlingen droht.

