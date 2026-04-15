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Olivenernte, Winter-Chaos in den USA und eine eigene Feuerwehr. "Morlock Motors" startet wieder durch - ab Donnerstag bei Kabel Eins und auf Joyn

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Unterföhring (ots)

Ein kaputter Gabelstapler mitten in der Olivenernte. Winter-Chaos in den USA. Flugzeuge, die Geld kosten, bevor sie Geld bringen. Und ein Chef, der niemals den einfachen Weg geht. Michael Manousakis ist zurück - und wie! In Bestform. Am Donnerstag, 16. April, startet die neue Staffel des Erfolgsformats "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn. Hilferuf aus Kreta. Auf der griechischen Insel ist die Olivenernte von Neffe Costa in Gefahr. Der Gabelstapler macht keinen Mucks mehr - ohne ihn steht die Produktion des Manousakis-Olivenöls still. Katastrophe! Michael Manousakis reist mit seinem Team nach Griechenland, um die Ernte zu retten und das erfolgreiche Olivenöl-Geschäft am Laufen zu halten. Nächster Big Deal in den USA. Im amerikanischen Tennessee warten acht Humvees auf die Morlocks. Die Militärgeländefahrzeuge müssen zerlegt, in Container gepackt und nach Deutschland verschifft werden. Michael Manousakis und seine Crew kämpfen gegen eisige Temperaturen und die Zeit. Der nächste Schneefall könnte die Mission zum Scheitern bringen. Zurück in Deutschland schmiedet Michael Manousakis den nächsten (verrückten?) Plan. Seine historische Flugzeugflotte soll Geld einbringen - mit Rundflügen über den Westerwald. Die behördlichen Auflagen dafür sind allerdings hoch. Für den kommerziellen Flugbetrieb wird unter anderem eine eigene Feuerwehr benötigt. Aber auch hier lautet die Devise des Ober-Morlocks: Aufgeben gibt's nicht! "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" ab 16. April immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

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