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Digitale Souveränität für den Staat: STACKIT im Cloud-Portfolio des 250-Millionen-Euro-Rahmenvertrags von GovTech Deutschland

Neckarsulm (ots)

STACKIT als souveräne europäische Cloud-Infrastruktur offiziell als Teil des Cloud-Portfolios der "Deutschlandplattform" und der Gesundheitsplattform MEDI:CUS ausgewählt.

Bechtle AG hält den Rahmenvertrag für die Integration und Bereitstellung der Multi-Cloud-Umgebung für den öffentlichen Sektor.

Kompromisslose Datensouveränität durch Speicherung im EWR, C5-Testierung und ISO 27001-Zertifizierung auf Basis von IT-Grundschutz.

Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe,hat einen wegweisenden Erfolg für die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung und des Gesundheitswesens in Deutschland errungen. Im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung von GovTech Deutschland wurde der hauseigene Cloud-Provider STACKIT als Bestandteil des Multi-Cloud-Portfolios der beauftragten Bechtle AG ausgewählt. Der Rahmenvertrag mit einem Gesamtvolumen von bis zu 250 Millionen Euro sichert Behörden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene einen standardisierten und souveränen Zugang zu hochskalierbaren Infrastruktur- und KI-Leistungen.

Digitale Souveränität als Fundament für Staat und Gesundheitswesen

Mit der Vergabe des Rahmenvertrags an das größte deutsche IT-Systemhaus Bechtle AG schafft GovTech Deutschland die technische Grundlage für eine interoperable Multi-Cloud-Umgebung. STACKIT liefert hierbei eine native europäische Cloud-Infrastruktur (IaaS und PaaS), auf der künftig Fachverfahren der Verwaltung sowie moderne KI-Anwendungen betrieben werden können. Durch die technologische Unabhängigkeit von außereuropäischen Anbietern wird die digitale Souveränität des Staates nachhaltig gestärkt.Starke Allianz für den Public Sector

Als führender IT-Zukunftspartner übernimmt die Bechtle AG die übergeordnete Steuerung und Koordination des Rahmenvertrags. Der IT-Dienstleister fungiert als zentraler Multi-Cloud-Broker und stellt sicher, dass Behörden und öffentliche Einrichtungen die Cloud- und KI-Leistungen bedarfsgerecht, nahtlos und sicher abrufen können. Die Kooperation verbindet die Vertriebs- und Umsetzungsstärke von Bechtle AG mit der technologischen Unabhängigkeit und Sicherheit der europäischen Cloud von STACKIT.

"Mit diesem Rahmenvertrag etablieren wir ein zukunftsweisendes Ökosystem. Es vereint Innovation und Sicherheit und ermöglicht Behörden den flexiblen Zugriff auf leistungsfähige Cloud-Services als Kernbausteine souveräner Gesamtarchitekturen", sagt Steven Handgrätinger, Bereichsvorstand Public Sector, Bechtle AG.

"Der Zuschlag beweist, dass souveräne europäische Infrastrukturen die strengen regulatorischen Anforderungen des Staates und des Gesundheitswesens vollumfänglich erfüllen und eine echte, unabhängige Alternative bieten", sagt Bernie Wagner, CSO Schwarz Digits.

Höchste Sicherheitsstandards und offene Cloud-Architektur

Als Cloud-Anbieter von Schwarz Digits erfüllt STACKIT strengste regulatorische Vorgaben. Die Infrastruktur ist nach ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert und verfügt über umfassende C5-Testate. Ergänzend ermöglicht STACKIT modernste Sicherheitsverfahren wie Confidential Computing, um den Schutz hochsensibler Patientendaten und staatlicher Metadaten lückenlos und medienbruchfrei im europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu gewährleisten. Der Rahmenvertrag etabliert STACKIT als eine souveräne Basis-Infrastruktur für den öffentlichen Sektor.

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