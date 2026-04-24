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Niederländisches Qualitätssiegel für STACKIT: Schwarz Digits und SLM Rijk schließen Rahmenvereinbarung

Neckarsulm / Den Haag (ots)

STACKIT Public Cloud von der niederländische Regierung bewertet.

Souveräne europäische Cloud-Alternative für staatliche Institutionen.

"Partner First"-Ansatz stärkt lokale IT-Dienstleister.

Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, und das Strategische Anbietermanagement Microsoft, Google Cloud & AWS (SLM Rijk), als Teil des niederländischen Ministeriums für Justiz und Sicherheit, schließen eine Rahmenvereinbarung und ebnen damit den Weg für mehr digitale Souveränität in Europa. Nach einem erfolgreichen Prüfverfahren bietet diese Rahmenvereinbarung die Grundlage für die rechtskonforme Nutzung der STACKIT Public Cloud. Damit bestätigt das niederländische SLM Rijk STACKIT als souveräne Alternative zu außereuropäischen Cloud-Anbietern. Grundlage der Zusammenarbeit ist eine umfassende datenschutzrechtliche Folgenabschätzung (Data Protection Impact Assessment, DPIA), die von der unabhängigen Privacy Company durchgeführt wurde.

"Partner First": Flexibilität für die Verwaltung

Die Zulassung umfasst sowohl Angebote aus dem Bereich Infrastructure-as-a-Service (IaaS) als auch Platform-as-a-Service (PaaS). In einer tiefgreifenden datenschutzrechtlichen Folgenabschätzung (DPIA) wurde bereits 2025 bestätigt, dass STACKIT die strikten niederländischen und europäischen Datenschutzanforderungen an den Schutz staatlicher Daten erfüllt. Ein zentraler Bestandteil der Vereinbarung ist die Flexibilität in der Beschaffung. Die verhandelten Nutzungsbedingungen erlauben es niederländischen Behörden, STACKIT-Leistungen entweder direkt oder über lokale Reseller zu beziehen.

"Mit unserem 'Partner First'-Ansatz binden wir lokale IT-Dienstleister aktiv ein. So können öffentliche Institutionen weiterhin mit ihren bewährten Partnern zusammenarbeiten und gleichzeitig modernste Cloud-Infrastruktur nutzen", so Bernie Wagner, CSO von Schwarz Digits.

Strategische Bedeutung für Schwarz Digits

Die Rahmenvereinbarung mit dem SLM Rijk ist ein wesentlicher Meilenstein in der internationalen Expansionsstrategie von Schwarz Digits, mit dem Ziel Europa digital unabhängiger zu machen. Während Unternehmen und Behörden strengen regulatorischen Vorgaben verpflichtet sind, bietet der Cloud-Provider STACKIT eine schlüsselfertige, rechtssichere Lösung mit physischer Datenspeicherung innerhalb der EU.

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