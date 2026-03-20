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Digitale Souveränität für die Medizin der Zukunft: Charité und Schwarz Digits gründen Joint Venture

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Berlin/Neckarsulm (ots)

Vereinbarung zur sicheren Vernetzung von Gesundheitsdaten in der künftigen Schwarz Charité Health Data GmbH.

Hochspezialisierte IT-Plattform soll individualisierte und effektivere Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten dank evidenzbasierter Erkenntnisse ermöglichen.

Souveräne STACKIT Cloud dient als technologische Basis und garantiert höchste Sicherheit sowie Datenschutz.

Die Charité - Universitätsmedizin Berlin und Schwarz Digits setzen neue Maßstäbe für ein digitalisiertes Gesundheitswesen. In der künftigen "Schwarz Charité Health Data GmbH" bündeln beide Partner ihre Expertise, um medizinische Daten sicher zu vernetzen und so die Grundlage für eine zielgerichtete Prävention und modernste Forschungs- und Behandlungsmöglichkeiten zu schaffen.

Brückenschlag zwischen Spitzenforschung und technologischer Exzellenz

Bisher erschweren heterogene IT-Systeme und inkompatible Datenformate den Informationsfluss im Gesundheitswesen. Um diese Fragmentierung zu überwinden, bietet die künftige Schwarz Charité Health Data GmbH mit HIVEPRO eine Plattform an, die Gesundheitsdaten harmonisiert und vernetzt. Klinikbetreiber können ihre Informationen dort unabhängig vom Quellsystem bei voller Souveränität sichern und erschließen. Damit werden Kliniken in die Lage versetzt, Daten zum Wohle ihrer Patienten künftig deutlich zielgerichteter zu nutzen.

"Die Digitalisierung des Gesundheitswesens gelingt nur durch Vertrauen und gemeinsames Vorangehen. Mit unserem Joint Venture schaffen wir die nötige Basis, um sensible Gesundheitsdaten sicher zu vernetzen", erklärt Arne Kaufmann, Co-Geschäftsführer der künftigen Schwarz Charité Health Data GmbH. "Unser Ziel ist es, aus fragmentierten Datenbeständen einen echten Mehrwert zu schaffen, der die medizinische Versorgung nachhaltig verbessert, eine evidenzbasierte Forschung ermöglicht und direkt bei den Menschen ankommt."

Die Gesellschaft verbindet digitale Souveränität mit europäischer Spitzenmedizin und greift gezielt auf bestehende Erfahrungen und erprobte Softwarebausteine aus erfolgreichen Forschungs- und Digitalisierungsprojekten zurück. Während die Charité ihre medizinische Expertise als europaweit führendes Universitätsklinikum einbringt, steuert Schwarz Digits das technologische Know-how zur kontinuierlichen Plattform-Entwicklung bei.

Souveräne Infrastruktur nach europäischen Datenschutzstandards

Die Plattform wird auf der souveränen Cloud-Infrastruktur von STACKIT betrieben. Damit bleibt die Datenhoheit vollständig in Deutschland und entspricht hohen europäischen Datenschutzstandards.

"Vernetzte Daten für eine gesunde Zukunft entstehen nicht von selbst - sie brauchen eine leistungsfähige, sichere und skalierbare technologische Basis", erklärt Stefan Becker, Co-Geschäftsführer der künftigen Schwarz Charité Health Data GmbH. "Wir verbinden moderne Cloud-Technologie mit offenen, herstellerunabhängigen Datenstandards und schaffen so die Grundlage, um Gesundheitsdaten langfristig sicher zu vernetzen und über Systemgrenzen hinweg nutzbar zu machen. Dabei profitieren wir von den Erfahrungen des seit 2016 bestehenden HiGHmed-Konsortiums. Als Teil der Medizininformatik-Initiative hat HiGHmed erfolgreich gezeigt, wie medizinische Daten strukturiert zusammengeführt und für eine optimierte medizinische Versorgung und Forschung zugänglich gemacht werden können."

Struktur des Joint Ventures

Schwarz Digits hält künftig eine Mehrheitsbeteiligung von 75 Prozent, die Charité wird mit 25 Prozent an dem Joint Venture beteiligt sein. Diese Partnerschaft garantiert, dass technologische Souveränität und medizinische Spitzenexpertise Hand in Hand gehen, um die Plattform schnell und kontinuierlich an neue gesetzliche Anforderungen und wissenschaftliche Erkenntnisse anzupassen.

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