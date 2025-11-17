Schwarz Digits

Spatenstich in Lübbenau: Schwarz Digits investiert 11 Milliarden Euro in Europas digitale Souveränität

Auf dem 13 Hektar großen Gelände des ehemaligen Kraftwerks Lübbenau entsteht bis Ende 2027 ein hochmodernes Rechenzentrum, das im Regelbetrieb vollständig mit Grünstrom betrieben wird.

Das Rechenzentrum erhält zunächst eine Anschlussleistung von 200 Megawatt und setzt damit Maßstäbe für digitale Infrastruktur am Standort Deutschland.

Ab 2028 wird die Serverabwärme in das städtische Fernwärmenetz eingespeist. Damit trägt das Rechenzentrum nicht nur zur digitalen, sondern auch zur ökologischen Infrastruktur der Region bei.

Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, errichtet in Lübbenau im Spreewald eines der modernsten Rechenzentren Europas. Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 11 Milliarden Euro handelt es sich um die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Der erste Bauabschnitt des 'Schwarz Digits Datacenter' mit drei Modulen wird bis Ende 2027 fertiggestellt und ist ein zentraler Meilenstein auf dem Weg zu einer unabhängigen, sicheren und leistungsfähigen digitalen Infrastruktur in Deutschland und Europa. Ein besonderer Fokus des Bauvorhabens liegt auf nachhaltiger Grundstücksentwicklung. Das Rechenzentrum wird im Regelbetrieb zudem vollständig mit Grünstrom betrieben.

Datacenter der Superlative

Die Digitalisierung erzeugt enorme Datenmengen. Diese müssen sicher und souverän nach deutschen und europäischen Rechtsstandards verarbeitet werden. Schwarz Digits investiert deshalb bewusst in eine eigene Rechenzentrumsinfrastruktur am Standort Deutschland. STACKIT, der Cloud-Anbieter des Unternehmens, wird in Lübbenau künftig sein fünftes Rechenzentrum betreiben. Der neue Standort verbindet digitale Transformation, technologische Souveränität und regionale Verantwortung und bringt Schwarz Digits zugleich dem Ziel näher, sich als erster europäischer Hyperscaler zu etablieren.

Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung: "Deutschland braucht Rechenpower, wenn wir in der ersten Liga bei Künstlicher Intelligenz mitspielen wollen. Denn nur mit leistungsfähigen Rechenzentren, können wir KI-Anwendungen im großen Stile einsetzen und unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ich freue mich, dass mit Schwarz Digits ein deutsches Unternehmen in den Heimatstandort investiert. Dieses Projekt zeigt: Wir haben das Können und die Kompetenzen, Deutschlands digitale Souveränität voranzubringen. Heute ist ein guter Auftakt für eine Woche, in der wir die Stärkung unserer eigenen technologischen Fähigkeiten und unsere Unabhängigkeit in den Fokus rücken."

Das Rechenzentrum wird mit einer Anschlussleistung von zunächst rund 200 Megawatt geplant und ist in zwei Bauabschnitten modular erweiterbar. Bis zu 100.000 GPUs können somit künftig im Rechenzentrum installiert werden. Diese werden unter anderem für das Training großer Modelle mit KI-Inferenz eingesetzt - treffen folglich auf der Grundlage eingespeister Daten genaue Vorhersagen. Diese Dimensionen in Lübbenau zeigen, dass auch in Deutschland exzellente Bedingungen und konkrete Beispiele für die seitens EU-Kommission ausgeschriebenen AI Gigafactories existieren.

Europas Resilienz stärken

Bis Ende 2027 entsteht in Brandenburg einer der modernsten Standorte für digitale Infrastruktur und Cloud-Services. Das Rechenzentrum bildet die Grundlage für eine unabhängige, sichere und leistungsfähige Cloud-Infrastruktur am Standort Deutschland. Mit STACKIT, der eigenen Open-Source-basierten Cloud, der Marke XM Cyber für Cybersicherheit sowie Partnerschaften mit Aleph Alpha im Bereich KI und Data oder der sicheren Kommunikation mit Wire, stärkt Schwarz Digits die digitale Resilienz des öffentlichen wie des privaten Sektors.

"Die Zunahme hybrider Bedrohungen in den letzten Jahren und einseitige digitale Abhängigkeiten sind für Unternehmen in ganz Europa ernstzunehmende Herausforderungen. Insbesondere kritische Infrastruktur gilt es deshalb zukünftig noch besser vor unerlaubten Fremdzugriffen zu schützen", sagt Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits. "Es ist daher unerlässlich für uns, massiv in hochmoderne und skalierbare Rechenzentren zu investieren."

"Für uns ist Lübbenau mehr als nur ein Rechenzentrums-Standort; es ist ein zentraler Ankerpunkt für die gelebte digitale Souveränität Europas. Hier schaffen wir die unabhängige und sichere Infrastruktur, die es Unternehmen und Bürgern ermöglicht, die Kontrolle über ihre Daten zu behalten und unsere digitale Zukunft selbstbestimmt zu gestalten", betont Rolf Schumann, Co-CEO Schwarz Digits.

Nachhaltige Entwicklung und regionale Verantwortung

Das Projekt setzt auf Brownfield-Entwicklung statt auf Greenfield-Bau. Dazu wurde das 13 Hektar umfassende Gelände des ehemaligen Kraftwerks Lübbenau aufwendig zurückgebaut und renaturiert. Über 20.000 Kubikmeter Beton und Steine, 110 Tonnen Stahl und 20 Tonnen Holz wurden so getrennt, recycelt und als Ressourcen wiederverwendet.

Damit folgt das Vorhaben der ganzheitlichen Kreislaufstrategie der Unternehmen der Schwarz Gruppe 'REset Resources'. Diese zielt darauf ab, Ressourcen zu schonen, Abfälle zu reduzieren und Wertstoffe in ihren Kreislauf zurückzuführen. Neben einer gezielten Rückführung von Materialien und Rohstoffen in den eigenen Wirtschaftskreislauf, werden modernste, umweltschonende Verfahren im Rahmen des Rechenzentrumsbetriebs angewandt. Auf dem Campus werden unter anderem PV-Flächen verbaut, die jährlich bis zu 520.000 kWh erneuerbare Energie erzeugen.

Darüber hinaus werden die verbauten Server mittels innovativem 'Direct Liquid Cooling' ausgestattet. Hierbei handelt es sich um eine freie Kühlung über die Umgebungsluft und die Abgabe hochwertiger Abwärme mit bis zu 50°C. Letztere wird direkt in das Fernwärmenetz des regionalen Energieversorgers Süll eingespeist und an die Fernwärmekunden in Lübbenau und Umgebung verteilt.

Über Schwarz Digits

Schwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Sie bietet überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen. Damit garantiert Schwarz Digits größtmögliche digitale Souveränität. Mit diesem Anspruch stellt Schwarz Digits die IT-Infrastruktur und Lösungen für das umfangreiche Ökosystem der Unternehmen der Schwarz Gruppe bereit und entwickelt dieses zukunftsfähig weiter. Zu den souveränen Kernleistungen von Schwarz Digits gehören Cloud, Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz, Kommunikation und Workplace. Schwarz Digits schafft optimale Bedingungen für die Entwicklung richtungsweisender Innovationen für Endkunden, Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand. Zur Schwarz Digits gehören 8.000 Mitarbeiter der Marken STACKIT, XM Cyber, Schwarz Media, mmmake, Schwarz IT, Schwarz Digital, Lidl e-commerce und Kaufland e-commerce.

