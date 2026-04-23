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Schwarz Digits und Siemens kooperieren für souveräne private 5G-Netze

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Heilbronn/Hannover (ots)

Souveräne drahtlose Konnektivität für das Umfeld Innere und Äußere Sicherheit.

Maximal Sicherheit durch physische Trennung (Air-Gapping).

Nahtlose Integration in das Cloud-Ökosystem von STACKIT.

Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, und Siemens verkünden eine strategische Partnerschaft, um lokale private 5G-Netzwerke für kritische Infrastrukturen und Bedarfsträger im Bereich der inneren und äußeren Sicherheit zu realisieren. Die Zusammenarbeit adressiert den wachsenden Bedarf an leistungsstarker mobiler Kommunikation, technologischer Souveränität und Ausfallsicherheit bei europäischen Behörden mit Sicherheitsaufgaben und in der Landes- bzw. Bündnisverteidigung. Durch die Kombination der Kompetenz von Siemens im Bereich der Kommunikation mit den souveränen Cloud Angeboten von STACKIT und Softwarelösungen der Schwarz Digits entstehen hochintegrierte Lösungen.

Technologische Souveränität ohne Hintertüren

Die Kooperation treibt die sichere Vernetzung der Cloud-Infrastruktur bis in die Edge strategisch voran, um den hochkomplexen Anforderungen im Bereich der inneren und äußeren Sicherheit gerecht zu werden. Während herkömmliche Lösungen oft auf Komponenten globaler Anbieter basieren, setzen Schwarz Digits und Siemens auf eine überwiegend deutsche Wertschöpfungskette. Die von Siemens genutzte Hardware entspricht höchsten industriellen Standards und wird in Deutschland gefertigt. Die Software wird ebenso wie alle Cloud-Komponenten der STACKIT in Deutschland entwickelt.

"In Zeiten wachsender Unsicherheit zählt für die Industrie Verlässlichkeit", sagt Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO von Siemens Digital Industries. "Gemeinsam mit Schwarz Digits schaffen wir durch souveräne 5G-Konnektivität einen sicheren und stabilen Grundstein für Deutschlands kritische Infrastruktur."

Bernie Wagner, CSO von Schwarz Digits, ergänzt: "Wir freuen uns, mit Siemens einen starken Partner an unserer Seite gewonnen zu haben. Von der nahtlosen Integration der 5G-Campus-Lösung in unsere STACKIT Distributed Cloud profitieren Behörden und Unternehmen von der Cloud bis an die Edge."

Autonomie durch Air-Gapping und Zugriffskontrolle

Für besonders sensible Einsatzbereiche ist das Netzwerk für den sogenannten "Air-gapped"-Betrieb konzipiert. Dies bedeutet, dass das lokale 5G-Netzwerk vollständig isoliert vom öffentlichen Internet oder externen Netzen funktioniert. Die Zugriffskontrolle erfolgt hardwarebasiert über SIM-Karten, was eine präzise Identifizierung der autorisierten Endgeräte ermöglicht. Dank dieser strikten Isolation erlaubt das System die Koexistenz von öffentlichen und privaten 5G-Netzen, ohne die Sicherheit des privaten Bereichs zu gefährden.

Integration in das System-of-Systems

Im Rahmen der Partnerschaft fungiert die 5G-Campus-Lösung von Siemens nicht länger als isoliertes Netzwerk, sondern wird zum integralen Bestandteil des digitalen Ökosystems von Schwarz Digits. Durch die tiefe technologische Verzahnung mit der STACKIT Distributed Cloud entsteht ein echtes 'One-Stop-Deployment'. Dies eliminiert historisch gewachsene, fragmentierte IT-Prozesse und überwindet Systemgrenzen. Behörden und Unternehmen profitieren von einer nahtlosen Infrastruktur und können Rechenleistung sowie Netzwerkkapazitäten hochflexibel von der Cloud bis an die Edge skalieren - sicher und aus einer Hand.

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