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Schwarz Digits setzt europäischen Standard für digitale Souveränität

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Neckarsulm (ots)

Schwarz Digits schafft mit dem European Sovereign Stack Standard, ES3, den europäischen Souveränitäts-Standard für Cloud-Lösungen und IT-Services.

Das vierstufige Reifegrad-Modell bietet Unternehmen aus Industrie und Mittelstand Orientierung bei der Wahl souveräner IT-Services.

Unabhängige Verifizierung durch BDO schafft eine belastbare Faktenbasis für die Bewertung von IT-Services und Software hinsichtlich digitaler Souveränität.

Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, setzt den Standard für digitale Souveränität in Europa. Auf der Hannover Messe, die vom 20. April bis zum 24. April stattfindet, stellt das Unternehmen den European Sovereign Stack Standard, kurz ES³, vor und präsentiert exklusiv ein Exponat. Der ES³ schafft eine am Markt bisher einzigartige Faktenbasis und Transparenz. Er bietet Orientierung für Entscheider aus Industrie und Mittelstand und unterstützt Unternehmen dabei, ihre digitale Souveränität zu steigern. Ein Reifegrad-Modell bewertet die digitale Souveränität von IT-Services in vier übersichtlichen Stufen. Ziel der Initiative ist es, die Komplexität und digitale Souveränität von IT-Infrastrukturen objektiv bewerten und vergleichen zu können. Dazu hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO als unabhängige Instanz das Reifegrad-Modell verifiziert, das dem ES³ unterliegt.

"Wir überführen den Bedarf an digitaler Souveränität in messbare Standards für Unternehmen aus Industrie, Mittelstand und regulierten Branchen. Mit dem European Sovereign Stack Standard setzen wir den Maßstab für ein selbstbestimmtes Europa im digitalen Raum," betont Rolf Schumann, Co-CEO von Schwarz Digits.

Vier Souveränitäts-Stufen bei der Wahl von IT-Services

Dahinter liegt ein gesamtes Programm: Ein Presales-Tool bestimmt den Reifegrad der Souveränität von Unternehmen. Mithilfe dieser Analyse erstellt STACKIT, der Cloud-Anbieter von Schwarz Digits, eine Empfehlung für IT-Lösungen, die gleichzeitig dem technischen Bedarf und dem Bedarf an digitaler Souveränität entspricht. Die IT-Lösungen von Technologie-Partnern, die über die Cloud der STACKIT verfügbar sind, werden nach dem Reifegrad-Modell klassifiziert und bieten unmittelbare Orientierung bei der Beschaffung.

Der ES³ ermöglicht eine systematische, risikominimierte Entscheidung für souveräne Lösungen. Die Souveränität von IT-Services und -Lösungen in der Cloud wird in vier kumulativen Stufen bewertet: Basic, Initial, Advanced und Future-Proof. Die höchste Reifestufe des Frameworks ist als "Future-proof" definiert, um die nahezu vollständige digitale Autonomie sowie die uneingeschränkte Handlungsfähigkeit der Anwender zu unterstreichen.

Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits, erläutert die technologische Tiefe: "Echte Souveränität erfordert volle Transparenz über den gesamten Tech-Stack hinweg. Der Standard schafft eine praxisorientierte Faktenbasis, die im Markt bisher einzigartig ist. Wer auf den European Sovereign Stack Standard setzt, entscheidet sich für geprüfte Sicherheit ohne Kompromisse bei der Performance."

Die Verifizierung des Reifegrad-Modells durch BDO stellt sicher, dass der Standard neutral, nachvollziehbar und objektiv ist. Diese Validierung bietet drei entscheidende Vorteile: Eine belastbare Vergleichbarkeit von IT-Services, regulatorische Sicherheit und ein geringes Investitionsrisiko.

Parwäz Rafiqpoor, Vorstandsvorsitzender BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: "Die Prüfung des Reifegrad-Modells durch BDO bestätigt: Das Modell liefert eine unabhängige, praxisnahe Basis zur Stärkung digitaler Souveränität in Europa - vor allem für souveräne, cloudbasierte Datenlösungen - und schafft klare, regulierungsrelevante Entscheidungsgrundlagen."

Industriestandard auf Basis des EU-Frameworks

Das Reifegrad-Modell folgt der Struktur, Werten und Prinzipien des Cloud Sovereignty Frameworks der Europäischen Kommission. Mit dem Reifegrad-Modell soll langfristig ein Industriestandard für die EU etabliert werden, der eine praxisorientierte Bewertung und größere Detailtiefe erlaubt. Denn das Reifegrad-Modell misst Souveränität anhand eines differenzierten Katalogs mit mehr als 100 Kriterien und ermöglicht eine direkte Vergleichbarkeit über vier Stufen hinweg.

Bernd Wagner, CSO von Schwarz Digits, sieht im Souveränitäts-Standard einen entscheidenden Hebel für die Zusammenarbeit: "Mit dem ES³ schaffen wir eine Win-win-Situation: Während Kunden genau die Lösungen erhalten, die zu ihrem spezifischen Souveränitäts-Bedarf passen, bekommen unsere Partner durch Souveränitäts-Badges Visibilität in einem schnell wachsenden Markt. Die Kunden profitieren dabei wiederum von einem stetig wachsenden Ökosystem aus erstklassigen Partnern, deren Services wir nach Souveränitäts-Kriterien geprüft haben."

Auf der Hannover Messe 2026 positioniert sich Schwarz Digits als Technologiepartner für Industrie und Mittelstand mit starken Partnern wie SCHUNK und Cybus.

Pressebilder

Im Anhang finden Sie Motivbilder zur Hannover Messe 2026.

Hier stellen wir ab dem 20. April Bilder des ES³-Exponats auf der Messe zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie ab dem 20.04. unter www.stackit.com/de.

Über Schwarz Digits

Schwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Sie bietet überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen. Damit garantiert Schwarz Digits größtmögliche digitale Souveränität. Mit diesem Anspruch stellt Schwarz Digits die IT-Infrastruktur und Lösungen für das umfangreiche Ökosystem der Unternehmen der Schwarz Gruppe bereit und entwickelt dieses zukunftsfähig weiter. Zu den souveränen Kernleistungen von Schwarz Digits gehören Cloud, Cyber Security, Data und AI, Communication und Workspace. Schwarz Digits schafft optimale Bedingungen für die Entwicklung richtungsweisender Innovationen für Endkunden, Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand.

Über BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

BDO zählt mit über 3.250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 28 Offices zu den führenden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory in Deutschland. Im Berichtsjahr 2023/2024 erzielte die deutsche BDO Gruppe einen Umsatz von 461 Mio. Euro - ein Plus von 14,2 Prozent.

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