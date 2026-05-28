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KPN und Schwarz Digits führen europäische souveräne Cloud für die Niederlande ein

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Rotterdam / Neckarsulm (ots)

KPN und Schwarz Digits gehen eine strategische Partnerschaft ein.

Das gemeinsame Angebot bietet eine souveräne europäische Cloud-Lösung für den niederländischen Markt.

KPN betreibt die Rechenzentren in den Niederlanden, während die STACKIT-Cloud der Schwarz Digits die zugrundeliegende digitale Infrastruktur liefert.

KPN und Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, führen eine europäische souveräne Cloud für den niederländischen Markt ein, da Unternehmen nach mehr Kontrolle über ihre Daten streben. Die gemeinsame Cloud-Lösung wird in den Rechenzentren von KPN in den Niederlanden gehostet. Sie garantiert ein Höchstmaß an digitaler Souveränität, abgesichert durch europäisches Recht. KPN bietet Konnektivität und IT-Services, während STACKIT, die Cloud-Plattform von Schwarz Digits, die europäische Cloud-Infrastruktur bereitstellt.

Europäische Organisationen streben zunehmend nach einer größeren Kontrolle über ihre Daten und ihre digitale Infrastruktur, insbesondere in Sektoren, in denen Datenschutz und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Die angebotene Lösung richtet sich daher vor allem an unternehmenskritische Organisationen und Sektoren wie Regierungsbehörden, Finanzdienstleistungen und das Gesundheitswesen.

STACKIT stellt die digitale Infrastruktur zur Verfügung, die auf Open-Source-Software aufsetzt. Der Dienst unterliegt europäischer Rechtsprechung, wobei die Daten innerhalb Europas verarbeitet und gespeichert werden. Das Modell stellt die Portabilität und Interoperabilität der Daten sicher, sodass Organisationen die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern reduzieren und einen Vender Lock-in effektiv vermeiden können. STACKIT ist nach dem BSI C5-Kriterienkatalog auditiert, einem anerkannten Benchmark auf der höchsten Sicherheitsstufe für Cloud-Sicherheit und Transparenz.

Joost Farwerck, CEO von KPN: "In den Niederlanden und in Europa besteht ein klarer Bedarf an souveränen Cloud-Lösungen. Niederländische Unternehmen und öffentliche Organisationen suchen zunehmend nach mehr Kontrolle über ihre Daten und einer sicheren europäischen Cloud in größerem Umfang. KPN ist ein wichtiger niederländischer Cloud-Anbieter, Teil unserer 'Connect, Activate & Grow'-Strategie, insbesondere im Geschäftskundenmarkt. Die Entwicklung europäischer souveräner Cloud-Lösungen erfordert Handeln und die Fähigkeit, Expertise und Ressourcen zu bündeln. Deshalb freue ich mich, heute unsere Partnerschaft bekannt zu geben. Gemeinsam gehen wir einen wichtigen Schritt nach vorne, indem wir die Anforderungen unserer Kunden, unsere KPN-Expertise und das Wissen und die Größe von STACKIT kombinieren."

"Mit der strategischen Partnerschaft zwischen KPN und Schwarz Digits lassen wir die Vision digitaler Souveränität in Europa zur technologischen Realität werden. Durch unsere gemeinsame Go-to-Market-Strategie bündeln wir die führende Marktpräsenz von KPN mit dem souveränen Cloud-Stack von STACKIT zu einem europäischen Kraftpaket. Ein entscheidender Meilenstein ist die tiefe Integration unserer Services direkt in die niederländischen Rechenzentren von KPN", sagt Bernd Wagner, CSO von Schwarz Digits. "Kunden können die gesamte Lösung direkt über KPN als ihren vertrauten Partner beziehen. Deutsche Unternehmen profitieren massiv von der neuen Möglichkeit, die Cloud-Region Niederlande nahtlos über ihr bestehendes STACKIT-Setup zu nutzen. Mit diesem Schritt expandiert die STACKIT Cloud in die Niederlande als einen weiteren europäischen Markt und festigt so den Anspruch eines europäischen Hyperscalers, der das Rückgrat für eine souveräne IT-Infrastruktur bildet und neue Maßstäbe setzt."

Strategisches Cloud Angebot

Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit dem breiteren strategischen Cloud-Angebot von KPN, das Public-, Hybrid- und Private-Cloud-Lösungen umfasst. Unterschiedliche Daten, Anwendungen und Risikostufen erfordern unterschiedliche Vorgehensweisen. Mit STACKIT erweitert KPN sein Portfolio um eine europäische souveräne Public Cloud, die unter europäischer Governance und europäischem Recht liegt. Vor kurzem hat KPN das Open Cloud Alliance-Manifest mitunterzeichnet, das darauf abzielt, digitale Souveränität durch klare Vereinbarungen über den Speicherort von Daten, Transparenz bei Zugriff und Kontrolle sowie die Entwicklung von niederländischen und europäischen Alternativen praktikabler zu gestalten.

Die Lösung "KPN European Sovereign Cloud, powered by STACKIT" ist in Deutschland und Österreich bereits zugänglich, während die Region Niederlande voraussichtlich ab Mitte 2027 verfügbar sein wird. Die Lösung wird exklusiv über KPN und seine Partner angeboten.

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