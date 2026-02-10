Joyn

Neues Land. Neue Creator:innen. Neues Level. Die preisgekrönte Adventure-Show "THE RACE" startet am Sonntag, 8. März, auf Joyn

Wer schafft es, ohne Geld und Handy in einem unbekannten Land als erstes nach ein paar Tausend Kilometern Abenteuer ins Ziel? In der dritten Staffel der preisgekrönten Adventure-Show "THE RACE" treten ab Sonntag, 8. März, auf Joyn erstmals Zweierteams im Wettrennen "THE RACE" gegeneinander an.

Diese Creator:innen wollen beweisen, dass sie am schnellsten ein unbekanntes Land durchqueren:

OT (IG: itsotti) & Hellge (hellgetogo)

(IG: itsotti) & (hellgetogo) JP (jpdondada) & Essow (essow_ucg)

(jpdondada) & (essow_ucg) Falk (falkventures) & Adrian (adrian_schnell)

(falkventures) & (adrian_schnell) Magda (magdamacht_) & Franz (franzimauto)

In "THE RACE - Die Wildcard Challenge" wird aktuell auf Joyn das letzte Team gesucht. Die neue Staffel von "THE RACE" startet am ab Sonntag, 8. März, kostenlos auf Joyn. studio flitz, einer Tochterfirma der ProSiebenSat.1 Media SE, produziert die Staffel

Thomas Münzner, Geschäftsführer Studio flitz: "'THE RACE' steht für schnelles und adrenalinreiches Abenteuer, Authentizität und unvorhersehbare Dynamiken. Mit der Team-Staffel heben wir bei studio flitz zusammen mit dem Formaterfinder DAVE The RACE auf ein neues Level - emotionaler, intensiver und relevanter als je zuvor."

"THE RACE"-Erfinder David "Dave" Henrichs gewinnt im Oktober 2025 den Blauen Panther in der Kategorie Entertainment. Die Jury sagt in der Begründung: "'The Race' ist ein mitreißendes Reality-Experiment, das Spannung mit Strategie und Emotionen verbindet. Was dieses Format zu besonders macht, ist die perfekte Balance zwischen packendem Entertainment und authentischen Momenten."

Die Wildcard Challenge entscheidet das letzte Team. Die fünf Nachwuchs-Creator:innen Marc (IG: marc.jose), Jerry (IG: jerrvysan), Kodiak (IG:kodiakgeo), Käthe (IG: kaethe.maria) und Taube (IG: vogeltaube) kämpfen dabei um den letzten freien Platz in Staffel 3. Wer es ohne Geld und Handy quer durch Deutschland bis ins Ziel schafft, sichert sich das Ticket für "THE RACE" - und komplettiert den finalen Cast.

"THE RACE", Staffel 3, ab Sonntag, 8. März, wöchentlich zwei neue Folgen kostenlos auf Joyn

"THE RACE - Wildcard Challenge", jetzt kostenlos auf Joyn streamen

