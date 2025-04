Vom Top-Ruderer zum Vollzeit-Skipper / Besondere Persönlichkeit bei Join The Crew

Join The Crew

München

Was macht den Spezialisten für Outdoor-Gruppenreisen Join The Crew so besonders? Einzigartige Urlaubsmomente in der Natur, neue Abenteuer? Auch. Doch vor allem sind es die Reiseteilnehmer und erfahrenen Guides und Skipper. So wie Marc Leske, ehemaliger Ruder-Profi und heute Vollzeit-Skipper auf Segelreisen von Join The Crew für Solo-Traveler zwischen 20 und 39 Jahre.

Das Segeln hat er quasi in die Wiege gelegt bekommen. Gerade einmal fünf Jahre war er alt, als Marc Leske (28) aus Moers mit dem Jollensegeln angefangen hat. Die Urlaube hat er mit der Familie traditionsgemäßg auf Segelbooten verbracht. Aus sportlicher Sicht hat er sich am Elfrather See in Krefeld (NRW) einem Ruderclub angeschlossen. Nach fünf Jahren erhielt Marc dank seines außergewöhnlichen Talents die Chance, bei der Junioren-WM teilzunehmen. Seine größten Erfolge seiner Sportlerkarriere: Zweimaliger Junioren-Weltmeister und der Gewinn von zwei Bronze-Medaillen bei der U23-Weltmeisterschaft.

Verpasster Olympia-Traum öffnet neue Wege

Das größte Ziel seiner Sportlerkarriere war eine Teilnahme mit seiner Mannschaft bei Olympia. Dabei hat er die Leidenschaft zum Segeln während der intensiven Vorbereitung nie verloren. Durch Zufall lernte er das Konzept von Join The Crew kennen und verbrachte die wenige Freizeit auf dem Boot, lernte neue Menschen und die besondere Community von Join The Crew kennen. Und so kam eins zum anderen: Nachdem er die Olympia-Qualifikation knapp verpasste, hat Marc den Traum von Olympia aufgegeben und die neu gewonnene Lebenszeit als Vollzeit-Skipper und Flottillenleiter bei Join The Crew verbracht. Dabei ist er nicht nur für das eigene Boot verantwortlich, sondern regelt die Organisation der gesamten Flottille, die aus bis zu sechs Booten bestehen kann. Wie entwickelt sich das Wetter? Welche Ankerplätze sind geeignet? Wie können die Wünsche der Crew erfüllt werden? Marc kommen hier seine Skills zugute: Er ist gerne unter Menschen, kommunikationsstark, empathisch, ein wahres Organisationstalent und bringt viel Erfahrung beim Segeln mit. Seine herzliche und weltoffene Art machen ihn zu einem beliebten Skipper unter den Crews.

30 Segeltörns in einem Jahr

Bei den Segelreisen findet Marc viele Parallelen zum Leistungssport: Es geht um Teamspirit, gemeinsame Erlebnisse und Zusammenhalt - nur ohne Leistungsdruck. Der Spaß und eine gute Zeit in der Gemeinschaft stehen für ihn im Vordergrund. Wer 30 einwöchige Törns innerhalb eines Jahres begleitet, lässt sich jede Woche auf eine neue Crews ein, die sich energiegeladen auf eine unvergessliche Woche freuen. Ist das nicht anstrengend, jede Woche eine neue Crew? Als Sportler liebt es Marc, sich immer wieder herauszufordern. "Klar habe ich manchmal Schlafmangel. Ich bin fast zwei Meter groß und wünsche mir manchmal ein größeres Bett. Aber die Crew gibt einem viel zurück. Für mich gibt es nichts schöneres als junge Menschen für Segelreisen zu begeistern. Viele buchen nach der Woche gleich ihren nächsten Törn oder wollen sogar einen Segelschein machen." Wer mit Join The Crew verreist, trifft auf neugierige und offene Menschen, die ihre Urlaubserlebnisse mit anderen teilen, sich austauschen und nach der Reise in Kontakt bleiben. Oft entstehen sogar neue Freundschaften fürs Leben.

Einen festen Wohnsitz hat Marc aktuell nicht. Sein nächstes Ziel ist es, sein Fernstudium abzuschließen und als Wirtschaftsingenieur zu arbeiten. Seiner Skipperleidenschaft bei Join The Crew bleibt er treu: "Der Mix aus Segeln, Entspannung, neue Leute kennenlernen und gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen, ist für mich zum festen Bestandteil meines Lebens geworden."

