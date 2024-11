Join The Crew

Schneeabenteuer in der freien Natur Lapplands

Wer einen abenteuerlichen Winterurlaub sucht, ist beim Spezialisten für Outdoor-Gruppenreisen Join The Crew genau richtig. In Finnland finden Solo-Traveler mit Join The Crew beste Voraussetzungen für magische Erlebnisse in der unberührten Wildnis, die sie für ewig miteinander verbinden werden. In dieser Wintersaison ist die Tour nach Lappland besonders stark nachgefragt.

Reisen mit abenteuerlustigen Leuten im Alter von 20 bis 39 Jahren im Einklang mit der Natur - dafür steht Join The Crew. Mit seinem vielseitigen Angebot für Gruppenreisen bringt der Reiseanbieter Solo-Traveler in die Gemeinschaft und sorgt für unvergessliche Erlebnisse. Besonders gefragt sind in diesem Winter Gruppenreisen nach Lappland. Kein Wunder, denn Finnland zählt nicht nur zu den Ländern mit der weltweit saubersten Luft, sondern lockt mit mehr Rentieren als Einwohnern, zahlreichen Wintersportaktivitäten, Polarlichtern und einer Schneegarantie - dank Tiefsttemperaturen von bis zu minus 30 Grad.

Die "Big Five" des Abenteuerurlaubs in Lappland

Nach Lappland reisen, ohne Polarlichter zu jagen? Unvorstellbar! Gemeinsam mit einem lokalen Guide geht es für die bis zu elfköpfige Crew per Schneemobil zu den besten Aussichtspunkten, um die magischen Nordlichter zu bewundern, die den Himmel in Grün und Pink erstrahlen lassen. Für bleibende Erinnerungen sorgt auch die gemeinsame Schneeschuhwanderung durch die glitzernde Schneelandschaft im Nationalpark Ylläs, die ein ortskundiger Guide begleitet. Die Magie dieser Wanderung entfaltet sich, wenn außer dem knirschenden Schnee in den unberührten und schneebedeckten Wäldern absolute Stille herrscht.

Wer die Landschaft lieber mit einem fahrbaren Untersatz erkundet, wagt sich mit einem Fatbike durch den tiefen Schnee. Noch rasanter geht es bei einer Husky-Schlittenfahrt zu. Das Gleiten des Schlittens durch unberührte Schneelandschaften und der enge Kontakt zu den Huskys machen die Tour zu einem einzigartigen Erlebnis - Kuscheln mit Huskys inklusive! So viel frische Luft und Bewegung macht hungrig: In einer lappländischen Kota (Holzhäuschen) ist Grillen auch im Winter möglich. Mit einer Feuerstelle in der Mitte der Hütte teilt sich die Crew frisch zubereitete Mahlzeiten vom Grill - mehr Gemeinschaftsgefühl inmitten der weißen Schneelandschaft geht nicht.

Wer dann immer noch nicht genug bekommt, wagt sich nach einem Saunagang in einen der zugefrorenen Seen. Eisbaden ist hier kein Witz, sondern eine erfrischende Tradition! Die Sauna wurde übrigens längst zum nationalen Symbol erklärt - ein Glück, dass sie zur festen Ausstattung im Ferienhaus gehört.

Abenteuer auf zwei Kufen: Schneemobil fahren und Rentiere füttern

Zu den Highlights bei der Reise mit Join The Crew nach Lappland zählt eine Tour mit Tokka Safaris, einem Spezialisten für Schneemobiltouren in Levi, dem Ausgangspunkt für Wintersportaktivitäten. Die abenteuerliche Fahrt mit dem Schneemobil durch tief verschneite Landschaften eröffnet neue Wege, Lapplands vielseitige Natur zu erkunden. Je nach gebuchter Safari kommt die Crew den Rentieren auf einer Farm ungewöhnlich nah und versorgt sie mit frischem Futter. Zwischendurch gibt es ein Heißgetränk mit einer kleinen Stärkung - mitten im Winterwunderland! Die extrem enge Verbundenheit der Einheimischen zur Natur spiegelt sich auch in dem Selbstverständnis des Anbieters Tokka Safaris wider. So führen die Touren beispielsweise entlang vorgegebener Routen, um die Natur möglichst ungestört sich selbst zu überlassen.

Mit dem Angebot in Lappland schafft Join The Crew ein Gruppenerlebnis, das die Solo-Traveler innerhalb kurzer Zeit zusammenschweißt. Die Erinnerungen an diese Reise werden sie für immer miteinander verbinden. Häufig entstehen neue Freundschaften, die zurück in der Heimat für lange Zeit bestehen bleiben.

Interviewpartnerin Piia Väänänen:

Piia (38) arbeitet als Guide bei Tokka Safaris, einem Spezialisten für Schneemobiltouren in Lappland. Was sie besonders glücklich macht? Die strahlenden Gesichter der Teilnehmenden. Der Crew-Spirit und die große Abenteuerlust der Solo-Traveler von Join The Crew ragen für sie besonders heraus. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten in Nord- und Süd-Savo, einer unberührten Seenlandschaft umgeben von weitläufigen Wäldern. Den Klimawandel beobachtet sie kritisch. Größere Temperaturschwankungen in den Wintermonaten würden sich häufen.

Die Touren bei Tokka Safaris werden aufgrund der Flexibilität und der Herzlichkeit und Erfahrung der Guides immer stärker nachgefragt.

Infos zur Tour in Lappland mit Join The Crew

7 Nächte in einem Ferienhaus mit bis zu 11 Teilnehmenden, Anreise: Flughafen Kittilä, ab 1.050 Euro (+ ca. 170 EUR Crewkasse, exkl. optionale Aktivitäten). Weitere Infos zur Tour: https://join-the-crew.com/de/touren/lappland-reisen

