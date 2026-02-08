Joyn

Stark. Joyn wächst im Januar um 35,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Joyn wächst auch zum Jahresstart 2026 deutlich: Im Januar steigert sich der ProSiebenSat.1-Superstreamer im Vergleich zum Vorjahresmonat um sehr gute 35,6 Prozent und knackt mit 10,3 Millionen kumulierter Nettoreichweite zum vierten Mal in Folge die 10-Millionen-Marke. Damit wächst Joyn stärker als RTL+.

Auch bei der Watchtime zeigt sich ein erfreuliches Bild: Im Vergleich zum Januar 2025 wächst Joyn insgesamt um 25 Prozent. Besonders hervorzuheben sind dabei das Reality-Original "Forsthaus Rampensau Germany", die SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis" und das NCIS-Franchise, im Live-TV-Bereich fallen insbesondere die TV-Streams von SAT.1, ProSieben, ZDF und ARD ins Auge.

