Zuschauerzahl verdoppelt! Der ProSiebenSat.1-Superstreamer Joyn liegt auch im Dezember vor RTL+

Zum dritten Mal in Folge mehr als 12 Millionen Nutzer:innen. Zuschauerzahl verdoppelt. Und weiter klar vor RTL+. Im Dezember 2025 bestätigt der ProSiebenSat.1-Superstreamer Joyn seinen Wachstumskurs. Joyn wächst im Vergleich zum Dezember 2024 um satte +100 Prozent. Insgesamt erreicht Joyn im Dezember 12,4 Millionen Zuschauer:innen (Z. ab 3) und liegt damit in der Gesamtreichweite +1,9 Millionen Nutzer:innen vor dem Wettbewerber RTL+ (10,5 Mio.).

Die Wachstumstreiber im Dezember sind für Joyn die Genres Fiction mit den Serien "Der letzte Bulle" und "Frier und Fünfzig", der "Navy CIS"-Kosmos, die Show-Welt mit Highlights wie #TVOG, #JKvsP7, #DudW, und #TheTaste und natürlich das Genre Reality mit den großen Marken "Hochzeit auf den ersten Blick", "Forsthaus Rampensau" und "Das große Promi-Büßen". Ebenfalls stark: Das Live-Streaming der linearen Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe auf Joyn.

