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SaphirACon: Warum das "Autonomous Enterprise" mehr braucht als neue SAP-Technologie

Stuttgart (ots)

Seit der SAP Sapphire 2026 ist das "Autonomous Enterprise" das bestimmende Thema der SAP-Welt - agentenbasierte KI soll künftig Prozesse in Finanzen, Einkauf und Logistik weitgehend eigenständig steuern. Andreas Krieg, Gründer der SaphirACon GmbH, erklärt am 22. Juli 2026 im Webinar von IT-Director und IT-Mittelstand (Springer Professional), warum der Erfolg dieser KI-Generation weniger an der Technologie selbst hängt als an gründlicher Vorbereitung.

"Autonomous Enterprise": Was für Unternehmen jetzt zählt

Der Online-Vortrag bringt IT- und Business-Entscheider zusammen und ordnet die strategischen Folgen von SAPs Kurswechsel ein. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung rund um SAP zeigt Krieg auf, welche Voraussetzungen über verlässliche autonome Prozesse entscheiden und warum sich gerade jetzt der Einstieg in die eigene Transformation lohnt.

Ein Blick auf die wichtigsten Themen

Inhaltlich beleuchtet Krieg zentrale Punkte: die Bedeutung sauberer Stammdaten und harmonisierter Abläufe als Fundament jeder KI, die Rolle von Change-Management und Enablement bei der Einführung autonomer Systeme sowie die Frage, an welchen Stellen menschliche Beurteilung trotz aller Automatisierung unverzichtbar bleibt.

"Die neue KI-Welt ist beeindruckend, aber sie entfaltet ihren Nutzen nicht von selbst. Wer Agenten einführt, ohne Prozesse, Daten und Organisation vorzubereiten, gewinnt nichts. Über den Mehrwert entscheidet nicht die Software, sondern das Setup drumherum", so der Experte.

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Die kostenfreie Session am 22. Juli 2026 richtet sich an Entscheider aus IT und Business in mittleren und großen Unternehmen. Registrierung unter diesem Link.

Über Andreas Krieg & SaphirACon

SaphirACon wurde 2023 von Andreas Krieg gegründet, um Unternehmen bei SAP-basierten Business-Transformationen zu unterstützen. Krieg verbindet über zwei Jahrzehnte SAP-Erfahrung mit strategischer Planung und technischem Know-how und fungiert als Brücke zwischen Business-Zielen und technischer Realität samt neuartiger KI-Entwicklungen.

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