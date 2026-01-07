Neue Westfälische (Bielefeld)

Hunderte antisemitische Straftaten in NRW

Bielefeld (ots)

Bielefeld. Im vergangenen Jahr hat die Polizei in NRW 527 antisemitische Straftaten erfasst. Das teilte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums der "Neuen Westfälischen" mit. Die Zahl ist im Vergleich zum Jahr 2024 rückläufig (695), allerdings nach wie vor auf einem hohen Niveau. Experten beobachten einen deutlichen Anstieg antisemitischer Vorfälle seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel im Oktober 2023 und der daraus resultierenden Eskalation in Nahost.

Die Antisemitismusbeauftragte des Landes NRW, Sylvia Löhrmann, sprach von einer alarmierenden Entwicklung. "Jüdinnen, Juden und auch Unterstützer des jüdischen Lebens berichten von Angst und realen Bedrohungen - sei es im öffentlichen Raum, der Universität oder im Internet. Es ist nicht hinnehmbar, wenn sich Jüdinnen und Juden in unserem Land nicht mehr sicher fühlen", mahnte sie.

