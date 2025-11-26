Neue Westfälische (Bielefeld)

LKA: Hells Angels sind jetzt größter Rocker-Club in NRW

Bielefeld (ots)

Die Rocker-Szene in Nordrhein-Westfalen wächst - und zugleich verschiebt sich das Machtgefüge. Das geht aus Zahlen des Landeskriminalamts (LKA) hervor, über die die "Neue Westfälische" berichtet. Die Hells Angels sind demnach zum größten Club in NRW geworden.

So zählen die Sicherheitsbehörden mit Stand Juni 2025 insgesamt 438 Mitglieder der Höllenengel - ein halbes Jahr zuvor waren es etwa 120 weniger. Grund für die Veränderung dürfte der Wechsel mehrerer ehemaliger Bandidos-Mitglieder sein.

Der bisher größte Rocker-Club in NRW, die Freeway Riders, kommen nach mehreren Abgängen laut LKA auf insgesamt 392 Mitglieder. Die Bandidos, die sich nach einem Verbot 2021 wieder in NRW gründeten, kommen auf 50 Mitglieder. Weitere Motorradclubs mit Sitz in NRW, die von der Polizei beobachtet werden, sind der Gremium MC (129 Mitglieder), die Outlaws (30) und der Brothers MC (20).

