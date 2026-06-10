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Renten-Schock droht: Warum dein Geld jetzt an die Börse muss

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Verl (ots)

Die politische Debatte um die Rente spitzt sich zu – und zeigt vor allem eines: Das System steht unter massivem Druck. Milliardenkosten, Streit zwischen Regierung und Wirtschaft und immer größere Belastungen für die junge Generation machen deutlich, dass die gesetzliche Rente allein kaum noch ausreichen wird. Allein die Stabilisierung des Rentenniveaus könnte langfristig dreistellige Milliardenbeträge kosten.

Die gesetzliche Rente wird immer mehr zur Basis – Vermögensaufbau passiert schon längst nur außerhalb des Systems. Hier erfahren Sie, warum Kapitalmarkt-Investments für viele zur Pflicht werden und wie man sein Geld an der Börse strategisch so aufstellt, dass es langfristig echte Sicherheit bietet.

Die gesetzliche Rente stößt an ihre Grenzen

Das deutsche Rentensystem basiert auf dem Umlageverfahren: Die Beiträge der heutigen Arbeitnehmer finanzieren die Renten der aktuellen Ruheständler. Dieses Modell gerät jedoch zunehmend unter Druck. Die Menschen werden älter, beziehen länger Rente und gleichzeitig kommen weniger junge Beitragszahler nach.

Hinzu kommt, dass die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer nun nach und nach in den Ruhestand wechseln. Dadurch verschlechtert sich das Verhältnis von Einzahlern und Rentenempfängern kontinuierlich. Die finanziellen Herausforderungen wachsen, während grundlegende Reformen häufig aufgeschoben werden. Die Folgen tragen oft die jüngeren Generationen.

Vor diesem Hintergrund dürfte die gesetzliche Rente künftig für viele Menschen vor allem eine Grundabsicherung darstellen. Wer seinen Lebensstandard im Alter erhalten möchte, wird zusätzlich privat vorsorgen müssen.

Wer früh startet, verschafft sich einen entscheidenden Vorteil

Beim langfristigen Vermögensaufbau spielt Zeit eine zentrale Rolle. Je früher Anleger beginnen, desto stärker wirkt der Zinseszinseffekt. Erträge werden dabei nicht entnommen, sondern erneut investiert und erwirtschaften ihrerseits weitere Erträge.

Schon deshalb kann ein früher Start enorme Auswirkungen auf das spätere Vermögen haben. Wer erst viele Jahre später mit dem Investieren beginnt, verzichtet häufig auf einen erheblichen Teil der möglichen Rendite. Idealerweise wird bereits in jungen Jahren regelmäßig investiert. Manche Eltern legen sogar direkt nach der Geburt ihres Kindes einen Sparplan an. Denn je länger das Kapital arbeiten kann, desto größer ist der langfristige Effekt.

Warum Nicht-Investieren zum Risiko werden kann

Viele Menschen meiden die Börse aus Angst vor Kurseinbrüchen. Tatsächlich gehören Schwankungen zum Aktienmarkt dazu. Langfristig kann jedoch das Nicht-Investieren das größere Risiko darstellen.

Der Grund dafür ist die Inflation. Geld auf dem Sparbuch verliert über die Jahre kontinuierlich an Kaufkraft. Wer Vermögen für die nächsten 20, 30 oder 40 Jahre aufbauen möchte, benötigt daher nicht nur Sicherheit, sondern vor allem einen realen Wertzuwachs.

Zudem werden Kursschwankungen häufig mit Risiko verwechselt. Kurzfristig können Aktienmärkte deutlich fallen. Historisch betrachtet folgten auf Krisen jedoch immer wieder Erholungsphasen und neue Höchststände. Eine Aktie ist schließlich kein Lottoschein, sondern ein Anteil an einem Unternehmen. Wer breit gestreut investiert, beteiligt sich an Produktivität, Innovation, Unternehmensgewinnen und dem weltweiten Wirtschaftswachstum.

So kann eine langfristige Strategie aussehen

Für viele Privatanleger bieten breit gestreute Aktien-ETFs einen einfachen Zugang zum Kapitalmarkt. Weltweite Indizes wie der MSCI World ermöglichen eine Beteiligung an Hunderten Unternehmen verschiedener Branchen und Regionen.

Dabei sollte die Anlagestruktur zum eigenen Alter passen. Jüngere Anleger können aufgrund ihres langen Anlagehorizonts einen höheren Aktienanteil wählen. Als grobe Orientierung wird häufig die Formel „100 minus Lebensalter“ genannt. Der errechnete Wert entspricht dabei dem prozentualen Aktienanteil im Portfolio. Der verbleibende Anteil kann beispielsweise in Anleihen oder andere festverzinsliche Anlagen investiert werden.

Diese Fehler machen viele Anleger

Ein häufiger Fehler besteht darin, bei der Altersvorsorge ausschließlich auf Produkte mit Garantien zu setzen. Viele Deutsche bevorzugen klassische Lebensversicherungen oder ähnliche Vorsorgelösungen. Solche Garantien verursachen jedoch Kosten, die langfristig zulasten der Rendite gehen können.

Ebenso problematisch ist die Gleichsetzung von Aktien und Spekulation. Langfristiges Investieren in breit gestreute ETFs unterscheidet sich grundlegend von kurzfristigen Wetten auf einzelne Kursentwicklungen.

Darüber hinaus wird die Wirkung des Zinseszinseffekts oft unterschätzt. Wer beispielsweise 250 Euro pro Monat über 40 Jahre bei einer durchschnittlichen Rendite von zehn Prozent investiert, kann ein Vermögen von rund 1,4 Millionen Euro aufbauen.

Was Anleger daraus ableiten können

Die Herausforderungen für das deutsche Rentensystem werden in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter zunehmen. Für viele Menschen wird die gesetzliche Rente deshalb allein nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard im Alter zu sichern. Umso wichtiger wird der private Vermögensaufbau. Wer früh beginnt, breit streut und langfristig investiert bleibt, schafft bessere Voraussetzungen für finanzielle Sicherheit im Ruhestand.

Über Mario Lüddemann:

Mario Lüddemann ist Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH. Er hat 30 Jahre Berufserfahrung als Trader und bereits über 65.000 Transaktionen durchgeführt. 2020 und 2021 wurde er als "Trader des Jahres" ausgezeichnet. Er und sein Team bei Lüddemann Investments bieten Interessenten Weiterbildungen für Investment oder Trading an. Sein Ziel: Vermögen selbstbestimmt und unabhängig von Banken und Versicherungen aufzubauen. Mehr Informationen unter: https://mariolueddemann.com/

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