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"Kampf der RealityAllstars": Halbfinale am Starstrand

München (ots)

Beim "Gagenduell" führt ein folgenschweres Missverständnis zum nächsten Exit

Die "Wand der Wahrheit" sorgt mit Fragen zu Erfolg und Geld für verletzte Egos

"Kampf der RealityAllstars" am 3. Juni um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Je näher das Finale rückt, desto größer wird der Druck in der Sala: Beim "Gagenduell" sorgt ein folgenschweres Missverständnis für den nächsten überraschenden Exit. Auch die "Wand der Wahrheit" bringt die Stimmung ins Kippen, als die Allstars einschätzen müssen, wer am erfolgreichsten ist und am meisten Geld verdient. Im Safety-Spiel "Wetten, wer nicht" entscheiden die Kandidaten schließlich selbst, wer sich beweisen muss - und wer auf der Nominierungsliste landet. "Kampf der RealityAllstars" am 3. Juni um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Der Druck am Starstrand steigt weiter. Je näher das Finale rückt, desto härter wird der Kampf um den Titel "Reality Allstar 2026"! Beim Spiel "Gagenduell" in "Ganz Ganz Oben" müssen die Allstars zunächst einen Duellpartner wählen und anschließend einen Teil ihrer erspielten Gage setzen. Entscheidend ist die Differenz zwischen den gesetzten Beträgen: Das Paar mit der größten Differenz landet automatisch im Fokus - und derjenige mit dem niedrigeren Einsatz muss die Sala verlassen.

Auch die "Wand der Wahrheit" sorgt erneut für Diskussionen. Die Allstars müssen einschätzen, wer von ihnen am erfolgreichsten ist und wer am meisten Geld verdient. Die Antworten treffen einige Kandidaten empfindlich und sorgen für gekränkte Egos sowie hitzige Debatten über Status, Erfolg und Selbstwahrnehmung.

Im Safety-Spiel "Wetten, wer nicht" stehen anschließend Geschick, Mut und Selbsteinschätzung im Mittelpunkt. Vor jedem Minispiel bestimmen die Allstars gemeinsam, wer ihrer Meinung nach am wenigsten Talent für die jeweilige Aufgabe besitzt. Schafft die gewählte Person die Herausforderung, ist sie safe - scheitert sie, landet sie direkt auf der Nominierungsliste für die "Stunde der Wahrheit".

Für besonders unterhaltsame Momente sorgt dabei Kader: Erst muss sie blind Gesichter ertasten, später einen komplizierten Text fehlerfrei vorlesen - sehr zur Freude der übrigen Allstars. Am Ende steht erneut die entscheidende Frage im Raum: Wer kann sich retten und wer verliert kurz vor dem Finale die Chance auf den Titel "RealityAllstar 2026"?

"Kampf der RealityAllstars" am 3. Juni um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.

Bildmaterial, Interviews und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen

Über "Kampf der RealityAllstars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um bis zu 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.

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