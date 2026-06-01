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"Die Geissens" und "Davina & Shania": Baustellenzuwachs und Davinas und Shanias Brust-OP

München (ots)

"Die Geissens": Ein zusätzlicher Architekt soll die Villa in Saint Tropez retten

"Davina & Shania": Davina und Shania lassen sich die Brüste vergrößern

Neue Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr und "Davina & Shania - We Love Monaco" am 1. Juni 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Bei den Geissens herrscht Baustellen-Frust pur: Der Neubau in Saint-Tropez sorgt weiter für Diskussionen und bringt besonders Robert an seine Grenzen. Unterstützung erhofft sich die Familie von Innenarchitekt Kurt Steurer. Gleichzeitig steht für Davina und Shania ein emotionaler Tag bevor: Die beiden lassen sich die Brüste vergrößern. Vor allem Shania kämpft kurz vor der OP mit ihren Nerven und bringt damit auch Carmen und Robert an ihre Grenzen.

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" (20:15 Uhr):

Aus dem Traum vom entspannten Rückzugsort wird für die Geissens zunehmend ein Geduldsspiel: Der Neubau neben der "Villa Geissini" sorgt weiter für Stress und Diskussionen. Während die Arbeiten nur schleppend vorangehen, liegen bei Robert und Carmen die Nerven blank. An einen baldigen Einzug ist derzeit kaum zu denken. Stattdessen nutzt Robert das Gelände kurzerhand als Stellfläche für seine Luxusautos. Unterstützung erhofft sich die Familie von einem Innenarchitekten. Mit frischen Ideen und klaren Vorstellungen schaut er sich die Baustelle genau an - und sorgt damit für Gesprächsstoff.

"Davina & Shania - We Love Monaco" (21:15 Uhr):

Für Davina und Shania steht ein großer Tag an: Die beiden lassen sich in einer Klinik in Lörrach die Brüste vergrößern. Natürlich sind Carmen und Robert die ganze Zeit an ihrer Seite und versuchen, ihre Töchter bestmöglich zu unterstützen. Während Davina der Operation recht entspannt entgegensieht, wird Shania mit jeder Minute nervöser. Die lange Wartezeit, Hunger und die Anspannung vor der ersten Vollnarkose bringen sie schließlich völlig aus dem Konzept. Zwischenzeitlich denkt sie sogar darüber nach, die Operation abzusagen. Auch Carmen und Robert stoßen an ihre Grenzen - doch Robert gelingt es schließlich, Shania doch noch zu beruhigen. Nach dem Aufwachen sorgt besonders Shania für einige lustige Momente bei der Familie. Und der Arzt gibt Entwarnung: Beide Eingriffe sind gut verlaufen und für die Schwestern heißt es jetzt erst einmal ausruhen.

Neben Davina und Shania muss sich auch Robert um seine Gesundheit kümmern: Wegen einer Entzündung unter seinen Implantaten steht für ihn eine kleine Zahn-OP an.

Neue Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr und "Davina & Shania - We Love Monaco" am 1. Juni 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Formate wurden von Geiss TV produziert.

Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub:

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen

Davina & Shania - We Love Monaco - RTLZWEI Unternehmen

Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.

Über "Davina & Shania - We Love Monaco":

In "Davina & Shania - We love Monaco" zeigen die Töchter Davina und Shania der Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss ihr glamouröses Leben zwischen Jetset, Shopping und den ersten Schritten in die Unabhängigkeit.

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