Lüddemann Investments GmbH

Trading ist kein Zocken – Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH verrät, warum regelbasiertes Trading kontrollierter abläuft als klassisches Investieren

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Verl (ots)

Volatile Märkte, politische Krisen und emotionale Fehlentscheidungen: Viele Privatanleger erleben aktuell, wie schnell Unsicherheit an der Börse entstehen kann. Während klassische Investments oft ohne klare Strategie erfolgen, wächst gleichzeitig das Interesse an planbaren und kontrollierbaren Ansätzen. Trotzdem gilt Trading für viele noch immer als riskantes Glücksspiel. Doch stimmt dieses Bild überhaupt?

Noch vor wenigen Jahren galt langfristiges Investieren für viele Privatanleger als nahezu alternativlos: Aktien kaufen, liegen lassen und auf steigende Kurse hoffen. Gerade in stabilen Marktphasen schien dieses Vorgehen oft problemlos zu funktionieren. Doch inzwischen sorgen geopolitische Spannungen, hohe Schwankungen an den Märkten und wirtschaftliche Unsicherheiten dafür, dass immer mehr Anleger unter Druck geraten. Viele wissen nicht mehr, wann sie kaufen, verkaufen oder einfach abwarten sollen. Entscheidungen entstehen häufig spontan – aus Angst vor Verlusten oder aus Hoffnung auf eine schnelle Erholung. Besonders problematisch wird das dann, wenn Verluste ohne klare Begrenzung einfach ausgesessen werden. Dadurch wächst die Unsicherheit immer weiter, während gleichzeitig die Kontrolle über das eigene Kapital verloren geht. „Wer ohne klare Regeln investiert, handelt oft emotional – und genau das führt langfristig zu unkontrollierbaren Risiken“, warnt Mario Lüddemann, Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH.

„Der effektivste Weg an den Finanzmärkten ist ein strukturierter Ansatz mit klaren Regeln, definiertem Risiko und nachvollziehbaren Entscheidungen“, erklärt Mario Lüddemann. Seit fast 30 Jahren beschäftigt sich der erfahrene Trader und Investor mit systematischen Handelsstrategien und hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 65.000 Trades durchgeführt. Mit der Lüddemann Investments GmbH entwickelt er strukturierte Anlagestrategien für private und institutionelle Anleger und vermittelt sein Wissen heute in Coachings, Workshops und Mentoring-Programmen. Dabei verfolgt er einen klaren Ansatz: Trading soll kein emotionales Reagieren auf kurzfristige Marktbewegungen sein, sondern ein planbarer Prozess mit festen Regeln und klaren Zielen. Gerade für Privatanleger, die sich mehr Kontrolle und Sicherheit wünschen, kann ein regelbasiertes Vorgehen deshalb einen entscheidenden Unterschied machen.

Warum viele Anleger nicht am Markt, sondern an Emotionen scheitern

„Viele Menschen glauben, dass Trading automatisch hektisch und riskant ist. Tatsächlich entsteht das größte Risiko aber oft durch fehlende Struktur“, erklärt Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH. Genau hier liegt eines der größten Probleme vieler Privatanleger: Entscheidungen werden häufig spontan getroffen, ohne klare Regeln oder konkrete Risikobegrenzung. Besonders in volatilen Marktphasen reagieren viele Anleger emotional. Fallen Kurse plötzlich stark, entstehen Angst und Unsicherheit. Steigen Märkte schnell an, übernehmen dagegen Hoffnung und Euphorie die Kontrolle. Statt einem festen Plan zu folgen, wird dann aus dem Bauch heraus gehandelt.

Hinzu kommt, dass viele Investoren keine klar definierten Ausstiegsstrategien besitzen. Verluste werden ausgesessen – oft in der Hoffnung, dass sich der Markt irgendwann wieder erholt. Das Problem dabei: Ohne feste Grenzen können kleine Verluste schnell deutlich größer werden. Gleichzeitig steigt der emotionale Druck immer weiter an. Genau dadurch entstehen viele typische Fehler privater Anleger. Fehlende Klarheit über Risiken, mögliche Szenarien und konkrete Handlungsabläufe führt dazu, dass Entscheidungen unter Stress getroffen werden. Statt Kontrolle entsteht Unsicherheit – und genau diese Unsicherheit macht Börsenphasen für viele Anleger so belastend.

Mario Lüddemann: Kontrolle statt impulsiver Marktentscheidungen

Strukturiertes Trading unterscheidet sich vor allem durch klare Regeln und feste Abläufe von emotionalem Handeln. Bevor überhaupt eine Position eröffnet wird, stehen bereits konkrete Kriterien fest: Wann wird gekauft? Wann wird verkauft? Wie hoch darf das Risiko maximal sein? Welche Marktbedingungen müssen erfüllt werden? Strukturierte Trader arbeiten dabei mit konkreten Strategien wie Trendfolge-, Breakout- oder Mean-Reversion-Ansätzen. Jede Handelsidee basiert auf einer klar formulierten Hypothese und wird in ein nachvollziehbares Regelwerk übersetzt. Dazu gehören feste Entry- und Exit-Kriterien ebenso wie Filtermechanismen, die ungeeignete Trades vermeiden sollen.

Besonders wichtig ist dabei das Risikomanagement. Für jeden einzelnen Trade wird das maximale Verlustrisiko bereits vor dem Einstieg definiert. Stop-Loss-Marken sorgen dafür, dass Verluste automatisch begrenzt werden. Dadurch wissen strukturierte Trader jederzeit, welches Risiko sie eingehen – noch bevor sie handeln. Zusätzlich lassen sich feste Verlustlimits pro Tag oder Woche definieren. Dadurch vermeiden Trader größere Drawdowns, also stärkere zwischenzeitliche Verluste im Depot – und behalten auch in schwierigen Marktphasen die Kontrolle über ihr Kapital. Während viele klassische Investoren Verluste häufig laufen lassen, kennen strukturierte Trader ihr Risiko bereits vor dem Einstieg ganz genau. Genau dieser planvolle Umgang mit Verlusten sorgt dafür, dass Entscheidungen ruhiger, klarer und kontrollierter getroffen werden können.

„Professionelles Trading basiert nicht auf Glück, sondern auf wiederholbaren Prozessen und klar definierten Regeln“, betont Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH. Genau diese Planbarkeit reduziert die emotionale Belastung erheblich. Entscheidungen müssen nicht mehr spontan getroffen werden, weil das Vorgehen bereits im Voraus festgelegt wurde. Verluste gelten dabei nicht als persönliches Scheitern, sondern als normaler Bestandteil eines kalkulierten Systems.

Wie aus einer Strategie ein kontrollierbarer Prozess wird

„Wer an den Märkten dauerhaft erfolgreich sein will, braucht kein Bauchgefühl, sondern ein belastbares System“, erklärt Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH. Ein strukturierter Trading-Ansatz beginnt deshalb immer mit klaren Zielen und einer realistischen Einschätzung der eigenen Risikotoleranz. Trader definieren zunächst, welche Rendite sie anstreben und welche Verluste kurzfristig akzeptiert werden können, ohne emotional unter Druck zu geraten. Darauf aufbauend entwickeln sie eine konkrete Strategie. Bevor Trader echtes Kapital einsetzen, testen sie ihre Handelsansätze ausführlich. Beim sogenannten Backtesting prüfen sie ihre Strategien anhand historischer Marktdaten. Anschließend folgt häufig das Paper-Trading: Dabei setzen Trader ihre Strategien zunächst mit virtuellem Kapital um und sammeln praktische Erfahrungen, ohne reales Geld zu riskieren. Erst nach erfolgreichen Tests investieren sie echtes Kapital.

Dieser strukturierte Ablauf stärkt das Vertrauen in die eigene Strategie und reduziert impulsive Entscheidungen deutlich. Gleichzeitig können Trader jeden einzelnen Trade im Nachhinein auswerten und ihre Strategie kontinuierlich verbessern. Genau diese Wiederholbarkeit sorgt dafür, dass Ergebnisse nicht zufällig wirken, sondern nachvollziehbar bleiben. So entsteht ein planbarer Prozess, bei dem Trader Chancen und Risiken bereits im Voraus definieren.

Fazit: Trading braucht keine Emotionen, sondern klare Regeln

Wer Trading ausschließlich mit hektischem Day-Trading oder Glücksspiel verbindet, betrachtet meist nur extreme Einzelfälle. Tatsächlich kann ein strukturierter Trading-Ansatz deutlich kontrollierter und ruhiger ablaufen als klassisches Investieren ohne klare Regeln. Feste Strategien, definierte Risiken und nachvollziehbare Prozesse helfen dabei, emotionale Fehlentscheidungen zu reduzieren und Risiken planbarer zu machen. Genau darin sieht Mario Lüddemann den entscheidenden Unterschied zwischen unkontrolliertem Handeln und professionellem Trading.

„Das eigentliche Risiko liegt nicht im Trading selbst – sondern im unstrukturierten Handeln ohne klare Regeln und Risikobegrenzung“, fasst Mario Lüddemann zusammen. Wer Trading pauschal mit Glücksspiel gleichsetzt, übersieht aus seiner Sicht den entscheidenden Punkt: Nicht die Bezeichnung ist ausschlaggebend, sondern das System dahinter. Mit konsequentem Risikomanagement und systematischen Abläufen können Anleger Unsicherheit reduzieren und einen langfristig stabileren Umgang mit den Finanzmärkten entwickeln. Die Lüddemann Investments GmbH unterstützt Interessierte dabei, strukturierte Strategien zu verstehen und eigene regelbasierte Ansätze für den nachhaltigen Vermögensaufbau zu entwickeln.

Sie möchten an der Börse nicht länger emotional oder planlos handeln, sondern mit klaren Regeln, kontrolliertem Risiko und einem strukturierten Ansatz investieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

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