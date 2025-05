Sunshare Technology Co., Ltd.

Sunshare stellt Sunshare Glory vor und definiert damit die Sicherheit von Energielösungen für Zuhause neu

Sunshare, ein technologischer Innovator im Bereich der Balkonsolarspeichersysteme, hat auf der mit Spannung erwarteten Intersolar Europe 2025 den revolutionären Sunshare Glory vorgestellt. Diese hochmoderne Lösung wurde entwickelt, um den europäischen Haushalten maximale Einsparungen, verbesserte Sicherheit, intelligente Steuerung, flexible Konfiguration und ein minimalistisches Energieerlebnis zu bieten.

In Märkten wie Deutschland, in denen schwankende Strompreise und steigende Energiekosten die Verbraucher weiterhin unter Druck setzen, begegnet Sunshare Glory diesen Herausforderungen durch leistungsstarke Stromerzeugungsmöglichkeiten und ein flexibles, modulares Batteriedesign. Er unterstützt den parallelen Anschluss von Solarmodulen, wobei jede MPPT-Strecke eine Eingangsleistung von 1200 W aufnehmen kann. Die 1,5 kWh pro Modul können je nach Bedarf erweitert werden, und die drei Energiesparmodi reduzieren effektiv die Energieverschwendung und helfen den Nutzern, Stromrechnungen zu sparen.

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor für jedes Energiesystem im Haus. Sunshare Glory bietet umfassenden Schutz in Bezug auf Batteriesicherheit, Systemsicherheit und Umweltsicherheit. Semi-solid state battery cells werden verwendet, um die Sicherheit auf der Materialebene zu erhöhen und Brand- und Ausbreitungsgefahren zu vermeiden. Das integrierte Aerosol-Brandschutzmodul fungiert rund um die Uhr als "Sicherheitswächter", der bei den ersten Anzeichen einer Anomalie automatisch ausrückt, um potenzielle Bedrohungen einzudämmen, bevor sie eskalieren. Die intelligente Akkupflegefunktion optimiert die Lade- und Entladevorgänge in Echtzeit und reduziert so effektiv den Batterieverschleiß, verlängert die Lebensdauer und verringert die langfristigen Wartungs- und Austauschkosten.

Sunshare Glory macht Energie zu Hause einfach. Dank der Bluetooth-Vernetzung und der Echtzeit-Überwachung über die iShareCloud App dauert die Einrichtung nur 30 Sekunden, und Sie können das System sofort von Ihrem Telefon aus steuern und live aktualisieren. Sein schlankes, minimalistisches Design setzt die kompakten, tragbaren Vorteile der Sunshare Ray Serie fort. Die Solarmodule sind nur 44,9 % so groß wie Standardmodule, was die Handhabung erleichtert und eine nahtlose Integration in jeden Raum ermöglicht. Sunshare Glory ist mit über 90 % aller Balkone kompatibel und passt sich perfekt an Eisengeländer, Betonmauern, Gartenterrassen, geschwungene Oberflächen und unregelmäßige Strukturen an.

Sunshare ist ein innovatives Hightech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von kompakten PV- und Speichersystemen spezialisiert hat und Kunden weltweit minimalistische, sichere, effiziente und intelligente Produkte für saubere Energie sowie umfassende maßgeschneiderte Lösungen anbietet. Um mehr über Sunshare zu erfahren, besuchen Sie die offizielle Website https://de.sunsharetek.com/.

