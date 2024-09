Sunshare Technology Co., Ltd.

Sunshare nimmt an der IFA mit einer Vorverkaufsaktion für sein Balkon-Solarsystem mit 90% Rabatt teil

Berlin (ots/PRNewswire)

Sunshare mit innovativen Balkon-Solarspeichersystemen, stellt seine Präsenz auf der IFA Berlin 2024 vom 6. bis 10. September am Stand H2.2-213 in den Vordergrund, präsentiert seine Produkte und veranstaltet bunte Aktivitäten vor Ort.

Immersive Interaktion erhöht das Erlebnis

Besucher des Standes H2.2-213 haben die Möglichkeit, die Installation eines maßgeschneiderten Balkonsolarsystems zu erleben und mit dem Produkt über eine intelligente Energiemanagementplattform zu interagieren. Die interaktiven Displays von Sunshare ermöglichen es Ihnen, das System in Aktion zu sehen und sich über seine Vorteile für einen nachhaltigen Lebensstil zu informieren.

Spezial live mit Vorverkaufsveranstaltungen

Seien Sie am 6. September um 15 Uhr am Stand von Sunshare live dabei, wenn die Sunshare Ray-Serie die Art und Weise, wie Energie zu Hause verwaltet wird, neu definiert, eine nahtlose Integration und ein intelligentes Energiemanagement über die Plattform bietet und Sie einlädt, gemeinsam mit einem bekannten Gast die neuen Grenzen der intelligenten Energie zu erkunden. Außerdem gibt es eine besondere Überraschung. Um mehr umweltbewusste Verbraucher zur Teilnahme an der nachhaltigen Entwicklung zu ermutigen, wirbt Sunshare auf dieser Veranstaltung auch um Solar-Unterstützer. Die Teilnehmer haben die Chance, ein Sunshare Ray-Set mit einem Preisnachlass von 90 % zu erhalten!

Durch verschiedene interaktive Methoden bietet Sunshare ein umfassendes Erlebnis, das die Produktpräsentation in eine interaktive Erkundung in zwei Richtungen verwandelt und die Art und Weise verbessert, wie Sie sich mit den Angeboten von Sunshare auseinandersetzen.

Besuchen Sie Sunshare auf der IFA Berlin

Die diesjährige IFA wird ein noch nie dagewesenes und außergewöhnliches Erlebnis für alle sein! Besuchen Sie Sunshare am Stand H2.2-213 und entdecken Sie einzigartige Innovationen aus der Sunshare Ray Serie. Jeder Teilnehmer hat die Chance, besondere Geschenke zu gewinnen. Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie die neuesten Informationen, indem Sie Facebook, Linkedin, und YouTube folgen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493075/SUNSHARE_SEE_YOU_AT_IFA_2024.jpg

