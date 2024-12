Sunshare Technology Co., Ltd.

Sunshare Ray offiziell im Verkauf: Eine neue Ära für Balkonsolaranlagen in Deutschland

Berlin (ots/PRNewswire)

Sunshare freut sich, auf seiner offiziellen Website die Markteinführung des mit Spannung erwarteten Sunshare Ray bekannt zu geben, der flexible und benutzerfreundliche Solarlösungen für deutsche Haushalte bietet. Um diesen Meilenstein zu feiern, wird vom 4. bis 17. Dezember eine zeitlich begrenzte Werbeaktion stattfinden. Dies ist die perfekte Gelegenheit, um den Komfort und die Nachhaltigkeit von Solarstrom auf dem Balkon zu erleben.

Produktmerkmale:

Die Serie Sunshare Ray wurde für das Leben in der Stadt entwickelt und verkörpert Einfachheit und Flexibilität bei Solarlösungen. Das leichte Solarmodul wiegt nur 7,5 kg, was etwa 34 % des Gewichts herkömmlicher Solarmodule entspricht, und ist mit einer Länge von 1236 mm und einer Breite von 766 mm kleiner als herkömmliche Solarmodule, was einer Abdeckung von etwa 47,4 % entspricht, was eine einfache Installation auch auf kleinsten Balkonen ermöglicht. Kompatibel mit verschiedenen Balkontypen, einschließlich Metallgeländern, Betonwänden, Terrassen, gekrümmten Oberflächen, Sonderformen usw. Das System ist zu 95 % vormontiert, was eine schnelle und unkomplizierte Einrichtung für alle Benutzer gewährleistet. Das schlichte, moderne Design von fügt sich nahtlos in jeden architektonischen Stil ein.

Das System ist mit der intuitiven iShareCloud App integriert, die es den Benutzern ermöglicht, die Stromerzeugung zu überwachen, Stromeinsparungen zu verfolgen und Echtzeitdiagnosen durchzuführen. Ein begeisterter Nutzer sagte: „Dieses System hat unseren Lebensstil wirklich verändert und macht grüne Energie für den täglichen Gebrauch zugänglich und praktisch."

Was Sunshare Ray auszeichnet, ist das Engagement, das Balkonsolarsystem von der Industrie- auf die Verbraucherebene zu übertragen und den Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten.

Highlights der Veranstaltung:

Die Kunden können von Preisnachlässen von bis zu 50 % profitieren, wobei die Bausätze um 25 % und das Zubehör - wie Halterungen, Kabel und Wechselrichter - um beeindruckende 50 % reduziert sind.

Außerdem gibt es einen speziellen Rabattcode SUNSHARE50, der nur für die ersten 20 Kunden gilt.

Klicken Sie auf Sunshare Ray , um an der großen Aktion teilzunehmen.

Schließen Sie sich der grünen Energierevolution an!

Die Sunshare Ray Serie stellt einen großen Schritt nach vorne in der Balkon-Solar-Innovation dar und versorgt deutsche Haushalte mit erschwinglichen, nachhaltigen Energielösungen. Klicken Sie jetzt auf „ Sunshare", um dieses bahnbrechende Produkt zu entdecken und von unserem exklusiven Sonderangebot zu profitieren! Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil der nachhaltigen Energiezukunft zu sein.

