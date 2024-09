ProSieben

Hier spielt die Musik. "TV total" überzeugt mit 12,4 Prozent Marktanteil und neuer Band "Klinke Supreme" auf ProSieben

19. September 2024. Neue Band, neuer Name, geile Gags. Mit der neuen Studioband "Klinke Supreme" und mit Moderator Sebastian Pufpaff begeistert "TV totaI" am Mittwochabend mit sehr guten 12,4 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe (Z. 14- 49 J.). Damit wird "TV total" Marktführer.

"TV total" wird produziert von Brainpool.

"TV total" mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben.

