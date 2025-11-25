PLAN-B NET ZERO

Mit Neo Energy setzt PLAN-B NET ZERO neue Standards im Energiemarkt

Zug/Berlin (ots)

Das Schweizer Green-Tech Scale-Up positioniert sich als Pionier und verwandelt nachhaltige Energie von einer Commodity in ein digitales Lifestyle-Erlebnis

Die PLAN-B NET ZERO AG präsentiert mit Neo Energy ihre neue strategische Ausrichtung und eröffnet damit eine völlig neue Kategorie im Energiemarkt. Das Unternehmen, gegründet im April 2023 von Bradley Mundt, verschmilzt erneuerbare Energie, künstliche Intelligenz, Big Data und Community-Building zu einem ganzheitlichen Erlebnis, das Energie nicht nur nutzbar, sondern erlebbar macht.

Neo Energy beschreibt den Wandel von Energie als reinem Versorgungsprodukt hin zu einem intelligenten, digitalen und emotional nutzerzentrierten Lifestyle. Mit der Kombination aus 100 Prozent erneuerbarem Strom, KI-gestützter Personalisierung, Gamification-Elementen und einem stetig wachsenden Portfolio an nicht-energetischen Services entsteht ein Ökosystem, das Kund:innen intuitiv, motivierend und transparent aktiv in die Energiewende einbindet.

Ein zentraler Bestandteil der neuen Strategie ist die Nutzung von Big Data, um Energieverhalten besser zu verstehen und personalisierte Optimierung zu ermöglichen. Verbrauchsanalysen in Echtzeit, Prognosen, individuelle Sparpotenziale und automatisierte Empfehlungen soll die Handlungsfähigkeit der Nutzer:innen in Zukunft stärken und machen Energieentscheidungen erstmals datenbasiert und leicht verständlich.

Ergänzend setzt PLAN-B NET ZERO auf die Kraft einer aktiven Community, die Neo Energy zu einer gemeinsamen Bewegung macht. Nutzer:innen können Erfahrungen teilen, Impact sichtbar machen und Teil eines digitalen Energie-Netzwerks werden, das voneinander lernt und sich gegenseitig motiviert. Ein sozialer Aspekt, der die Energiewende nahbar und alltagsrelevant macht.

Als Teil der neuen Strategie hat das Unternehmen ein umfassendes Rebranding umgesetzt. Modernes Design, klare Tonalität und ein vollständig digitales Kundenerlebnis unterstreichen den Anspruch, Technologie, Nachhaltigkeit und echte Energie-Kompetenz in einer konsistenten Marke zu vereinen. Ziel ist es, Energie aus dem Schatten der reinen Funktionalität zu holen und als Erlebnis, vergleichbar mit modernen digitalen Lifestyle-Produkten, zu positionieren.

"Neo Energy ist unsere Antwort auf eine Energiewelt, die zu lange nur funktional war", sagt Bradley Mundt, Gründer und CEO der PLAN-B NET ZERO AG. "Wir machen Energie smart, transparent und gemeinschaftlich. Mit dieser Strategie skalieren wir nicht nur unser Unternehmen, sondern beschleunigen aktiv den Übergang in eine klimaneutrale Zukunft."

Neo Energy bildet die Grundlage für die weitere Wachstumsstrategie der PLAN-B NET ZERO AG. Für 2026 und die Folgejahre sind weitere Produktinnovationen geplant, die Energie noch stärker mit Alltag, persönlichem Lifestyle und digitalen Zukunftstechnologien verbinden.

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Scale-Up mit Sitz in Zug, Schweiz. Gegründet im April 2023 von Bradley Mundt als Pionier der neuen Industrie-Kategorie Neo Energy.

Wir verwandeln nachhaltige Energie von einer Commodity in ein Lifestyle-Produkt durch KI, Gamification und innovative Mehrwerte. Mit smarter KI-Optimierung und einem Portfolio an nicht-energetischen Produkten und Services schaffen wir eine Lifestyle-Marke, die die Energiewelt neu denkt.

