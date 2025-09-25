PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO AG schließt Kapitalerhöhung in Höhe von 4,5 CHF Mio. erfolgreich ab

Zug (ots)

Die PLAN-B NET ZERO AG, ein innovatives Greentech-Unternehmen im Bereich Neo Energy, hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung über CHF 4,5 Millionen durchgeführt. Das Aktienkapital beläuft sich nun auf CHF 5,0 Millionen. So schafft PLAN-B NET ZERO eine solide Grundlage für die weitere Expansion.

Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig von bestehenden Altaktionären gezeichnet. Damit zeigt die PLAN-B NET ZERO AG auch weiterhin Stabilität in ihrer Aktionärsstruktur und unterstreicht ihre Unabhängigkeit. Zugleich schafft die Kapitalmaßnahme die notwendige Flexibilität, künftig weitere Investoren in den Cap Table aufzunehmen.

"Die Kapitalerhöhung ist ein eindeutiges Vertrauenssignal unserer Investoren in die Strategie und das Management von PLAN-B NET ZERO", betont Bradley Mundt, Gründer und CEO. "Mit diesem Schritt schaffen wir die Basis, um unsere Marktposition in den drei Fokusbereichen Bereichen Energy Supply, Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) sowie Softwareentwicklung und Big Data konsequent auszubauen."

Das zusätzliche Eigenkapital dient der Umsetzung des ambitionierten Wachstumskurses. PLAN-B NET ZERO verfolgt das Ziel, den Energiemarkt neu zu definieren: Weg vom reinen Versorgungsmodell, hin zu einer datengetriebenen Community-Plattform, die nachhaltige Energieversorgung mit Lifestyle-Elementen, Gamification und KI-basierten Services als "Neo Energy" nach dem Vorbild von Neobanken wie Revolut verbindet.

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

Original-Content von: PLAN-B NET ZERO, übermittelt durch news aktuell