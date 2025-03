Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Erdbebenkatastrophe in Myanmar

Help leitet Nothilfemaßnahmen ein

Bonn (ots)

Nach den schweren Erdbeben in Myanmar hat die Hilfsorganisation Help - Hilfe zur Selbsthilfe erste Hilfsmaßnahmen eingeleitet. In Zusammenarbeit mit zwei lokal tätigen Hilfsorganisationen leistet Help in der Millionenstadt Mandalay Nothilfe in Form von Nahrungsmitteln, Wasser, Notunterkünften und medizinischer Versorgung. Durch die Beben wurden unzählige Gebäude zerstört. Über tausend Menschen kamen ums Leben, die US-Erdbebenwarte USGS geht von mehr als 10.000 Toten aus. Unzählige werden vermisst.

"Aufgrund des Bürgerkriegs, Naturkatastrophen und der wirtschaftlichen wie politischen Unsicherheit kämpft die Bevölkerung in Myanmar ohnehin schon ums Überleben. Knapp 20 Millionen Menschen sind im Land auf humanitäre Hilfe angewiesen", sagt Help-Nothilfekoordinatorin Julia Brückner. "Die Auswirkungen der Beben verschärfen die bereits katastrophale Lage nochmals dramatisch. Wir stehen im engen Austausch mit unseren Partnern vor Ort und werden die Hilfsmaßnahmen nach Möglichkeit ausweiten. Doch dafür sind wir dringend auf Spenden angewiesen."

Durch den andauernden Bürgerkrieg sind die humanitären Bedarfe in Myanmar dramatisch gestiegen. Fast 3,5 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Help war zuletzt 2008 in Myanmar aktiv, um Betroffene nach dem verheerenden Zyklon Nargis zu unterstützen.

