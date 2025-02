Die Bundeswahlleiterin

Bundestagswahl 2025: Presseservice der Bundeswahlleiterin am Tag der Bundestagswahl

Wiesbaden (ots)

Zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 wird die Bundeswahlleiterin im Reichstagsgebäude des Deutschen Bundestages in Berlin für die Medien einen Presseservice vor Ort anbieten.

Alle Pressemitteilungen werden auf den bekannten Wegen via Internet (www.bundeswahlleiterin.de), E-Mail und ots-Dienst verbreitet. Die wichtigsten Informationen finden sich auch auf den Social-Media-Kanälen der Bundeswahlleiterin.

Die Bundeswahlleiterin wird im Deutschen Bundestag in der "Westlobby" auf der Plenarsaalebene das Zwischenergebnis zur Wahlbeteiligung am 23. Februar 2025 gegen 15:30 Uhr bekannt geben, das vorläufige Ergebnis in den Morgenstunden des 24. Februar 2025. Genauere Informationen wird eine Pressemitteilung am 20. Februar 2025 enthalten.

Interviewwünsche am Wahlsonntag können in begrenztem Umfang und bei zeitlicher Verfügbarkeit realisiert werden. Diese sind frühzeitig über pressestelle@bundeswahlleiterin.de anzumelden und abzusprechen.

Achtung: Für den Zugang zu den Bundestagsliegenschaften am Wahlwochenende sind grundsätzlich Dauerakkreditierungen des Deutschen Bundestages erforderlich (https://www.bundestag.de/presse/akkreditierung/). Medien können die Bundestagsliegenschaften am Wahlwochenende ausschließlich über den Eingang Dorotheenstraße 100 betreten. Einlass erfolgt zudem nur nach Terminvereinbarung mit der Pressestelle der Bundeswahlleiterin. Die Abholung und Begleitung durch Personal der Bundeswahlleiterin ist erforderlich.

Ab Montag, den 24. Februar 2025, 0:00 Uhr dürfen alle akkreditierten Pressevertreterinnen und Pressevertreter mit ihren roten Bundestagsausweisen das Reichstagsgebäude über den Eingang Dorotheenstraße 100 und ab 6:00 Uhr auch über den Eingang Nord wie üblich (das heißt, ohne Begleitung) betreten.

Gemeinsamer Termin mit dem Bundespräsidenten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 23. Februar 2025 um 10:30 Uhr in der Erich-Kästner-Grundschule, Bachstelzenweg 2-8, Berlin-Dahlem, seine Stimme bei der Bundestagswahl 2025 abgeben. Bei dieser Gelegenheit wird der Bundespräsident zusammen mit der Bundeswahlleiterin und dem Berliner Landeswahlleiter den vor Ort aktiven Wahlhelferinnen und Wahlhelfern seinen Dank für ihren Einsatz aussprechen - symbolisch für alle an diesem Tag im Land tätigen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.

Hinweise zur Medienakkreditierung für diesen Termin finden sich auf der Internetseite des Bundespräsidenten. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten ist die Zulassung begrenzt. Die Anmeldefrist endet am Montag, 17. Februar 2025, 12.00 Uhr.

Open-Data-Angebot der Bundeswahlleiterin

Für Medien, Wissenschaft sowie interessierte Anwenderinnen und Anwender bietet die Bundeswahlleiterin alle aktuellen Ergebnisdaten auch im XML- und CSV-Format zum Download an. Veröffentlicht werden die Ergebnisse aller Kreiswahlvorschläge und Landeslisten ab Ebene der Wahlkreise. Weitere Erläuterungen sowie Datensatzbeschreibungen und Testdateien finden sich unter https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/opendata.html.

Erreichbarkeit der Pressestelle der Bundeswahlleiterin:

* bis zum 21. Februar und ab dem 24. Februar 2025, 8:00 Uhr in Wiesbaden

Telefon: 0611 75-3444

E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiterin.de

* am 22. und 23. Februar 2025 in Berlin

(bis zur Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Ergebnisses, voraussichtlich am frühen Morgen des 24. Februar 2025)

Telefon: 030 227-40005

E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiterin.de

Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter https://www.bundeswahlleiterin.de zu finden.

Weitere Auskünfte gibt: Pressestelle, Telefon: 0611 75-3444 www.bundeswahlleiterin.de/kontakt

Original-Content von: Die Bundeswahlleiterin, übermittelt durch news aktuell