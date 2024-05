AG1

Gesunde Routine im komplexen Alltag

AG1 - Der tägliche Nährstoff-Boost

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

AG1 ist mit über 70 Inhaltsstoffen das holistische Nährstoff-Fundament zur Unterstützung wichtiger Aspekte der geistigen und körperlichen Gesundheit*

Die neue Rezeptur punktet mit einer besseren Bioverfügbarkeit und Synergie der Inhaltsstoffe

AG1 wird seit 2010 kontinuierlich weiterentwickelt und ist das erste Produkt, das eine ganze Fülle von Nährstoffen enthält

Sicherheit und Qualität von AG1 beruhen auf hohen Standards, zertifiziert unter anderem durch die Kölner Liste

Im Job alles geben, für Familie und Freund:innen da sein, achtsam mit dem Körper umgehen, gesund altern, regelmäßig Sport treiben, frisch aussehen - die Anforderungen und Bedürfnisse an den eigenen Lifestyle sind heute ganz schön vielfältig. Gerade deshalb ist es wichtig, gesunde Routinen zu etablieren, auch wenn das Leben komplex ist. Genau hier setzt AG1 als Vorreiter an. Seit 2010 ist es AG1s Mission, jedem Menschen zu ermöglichen, einfach etwas für die eigene Gesundheit* zu tun. Dafür bietet es eine ganze Fülle an Nährstoffen in nur einem Produkt - ergänzend zu einer gesunden Ernährung. Das holistische Nährstoff-Fundament ist nun ab dem 29. Mai 2024 in der verbesserten Rezeptur erhältlich. Neben vielen weiteren Vorteilen unterstützt AG1 mit neuer Rezeptur eine gesunde Verdauung, die essentiell ist, um Nährstoffe bestmöglich aufzunehmen.* Außerdem wurden die Bioverfügbarkeit, also die effektive Aufnahme durch den Körper, sowie die Synergie der Nährstoffe verbessert. Die über 70 Inhaltsstoffe von AG1 sind dabei so aufeinander abgestimmt, dass sie besonders gut aufgenommen werden und sich in ihren Wirkungen gegenseitig unterstützen.

Das tägliche Nährstoff-Fundament für ganzheitliche Unterstützung

"Wir arbeiten stetig daran, den Nutzen für die Unterstützung der Gesundheit* zu optimieren. So sorgt das Calcium in AG1 beispielsweise dafür, dass die Verdauungsenzyme im Darm gut arbeiten können.* Außerdem enthält unsere Rezeptur auch natürlicherweise in einem gesunden Darm vorkommende Bakterienkulturen sowie Ballaststoffe und Enzyme. Die Verbesserung der Bioverfügbarkeit einzelner Zutaten und die gezielte Kombination hochwertiger Inhaltsstoffe unterstützt eine effektive Nährstoffaufnahme", sagt Jan Rein, Director of Nutrition EU bei AG1 und studierter Ökotrophologe und Ernährungsökonom.

Die hochwertigen Vitamine und Mineralstoffe in AG1 tragen zur Erhaltung gesunder Haut, Haare, Nägel, Muskeln und Knochen bei und unterstützen wichtige Aspekte für ein körperliches und geistiges Wohlbefinden wie Energiestoffwechsel, mentale Leistung, hormonelle Balance und Immunabwehr.* Die in AG1 enthaltenen Antioxidantien schützen die Zellen vor oxidativem Stress und unterstützen somit wichtige Prozesse im Zusammenhang mit gesundem Altern.* Ergänzt wird das alles durch Bakterienkulturen, hochwertige Pflanzenstoffe und weitere natürliche Zutaten.

Vorreiter in Sachen Nährstoff-Fülle in nur einem Produkt

Mit dem Ansatz der Ganzheitlichkeit und einem Produkt, das eine ganze Fülle an Nährstoffen enthält, ist AG1 seit der Gründung 2010 Vorreiter auf dem Markt. Es ersetzt damit viele einzelne Nährstoffprodukte und zielt auf die langfristige Unterstützung eines aktiven und gesunden Lebens ab.

AG1 erfüllt hohe Standards

AG1 wird von einem interdisziplinären Team aus Ernährungswissenschaftler:innen, Mikrobiolog:innen, Mediziner:innen und Lebensmitteltechnolog:innen immer weiter entwickelt. Sie werten dafür kontinuierlich die neuesten Erkenntnisse zu Nährstoffen und deren Wirkung aus und forschen selbst zur Wirkungsweise von AG1. Zudem setzt AG1 bei seinen Produkten und Rohstoffen auf strengste Sicherheitsstandards. Außerdem ist die neue Rezeptur von AG1 durch die Kölner Liste zertifiziert. Seit April 2024 versorgt AG1 zudem alle drei Olympiastützpunkte Baden-Württembergs und deren Sportler:innen mit dem ganzheitlichen Nährstoff-Fundament.

*Alle gesundheitlichen Vorteile von AG1 im Überblick

Verdauung: Calcium trägt zur normalen Funktion von Verdauungsenzymen bei. Biotin trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei (z. B. Darmschleimhaut). Energiestoffwechsel und mentale Leistung: Die Vitamine C, B6, B12, sowie Riboflavin, Niacin, Pantothensäure und Folat tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei. Zink trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei. Die Vitamine C, B6, B12, sowie Thiamin, Riboflavin, Niacin, Biotin und Kupfer tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Gesunde Zellen: Die Vitamine E und C sowie Riboflavin, Zink, Kupfer, Mangan und Selen tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Zink trägt zu einer normalen DNA-Synthese bei. Phosphor trägt zu einer normalen Funktion der Zellmembran bei. Haut, Haare und Nägel: Vitamin A, sowie Riboflavin, Niacin, Biotin und Zink tragen zur Erhaltung normaler Haut bei. Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei. Biotin, Zink und Selen tragen zur Erhaltung normaler Haare bei. Kupfer trägt zu einer normalen Haut- und Haarpigmentierung sowie zu einem normalen Bindegewebe bei. Selen und Zink tragen zur Erhaltung normaler Nägel bei. Knochen- und Sehkraft: Calcium wird für die Erhaltung normaler Knochen benötigt. Protein, Phosphor, Zink und Mangan tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei. Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Knochen bei. Vitamin A, Riboflavin und Zink tragen zur Erhaltung normaler Sehkraft bei. Muskelaufbau und Immunsystem: Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6, und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Calcium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei. Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse und einer Zunahme an Muskelmasse bei. Herz-Kreislauf-System und hormonelle Regulation: Thiamin trägt zu einer normalen Herzfunktion bei. Die Vitamine B6 und B12 tragen zur normalen Bildung roter Blutkörperchen bei. Vitamin C trägt zur normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefäße bei.Vitamin B6 trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei. Pantothensäure trägt zu einer normalen Synthese und zu einem normalen Stoffwechsel von Steroidhormonen, Vitamin D und einigen Neurotransmittern bei. Zink trägt zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut bei. Selen trägt zu einer normalen Schilddrüsenfunktion und zu einer normalen Spermabildung bei. Zink trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit und einer normalen Reproduktion bei. Chrom trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei.

Über AG1

AG1 ist ein wissenschaftlich fundiertes, effektives Nährstoff-Fundament für jeden Tag, das ergänzend zu einer ausgewogenen Ernährung den Körper ganzheitlich unterstützt. Das hochwertige Nahrungsergänzungsmittel ermöglicht es Menschen ganz einfach, selbst Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Es besteht aus mehr als 70 hochwertigen und geprüften Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Ballaststoffen, Antioxidantien, hochwertigen Pilzen und Zutaten aus natürlichen Pflanzenstoffen, die in Formen und Kombinationen geliefert werden, die der Körper leicht aufnehmen und verwerten kann. Dabei profitiert AG1 von Nährstoffsynergien, um den Körper noch besser zu versorgen. AG1 ist seit 2024 durch die Kölner Liste zertifiziert und zudem offizieller Nährstoffpartner der Olympiastützpunkte Baden-Württemberg. AG1 wurde 2010 von Chris Ashenden in den USA gegründet und ist als Remote-Unternehmen global mit Mitarbeitenden in Europa, Nordamerika, und Asien tätig. Weitere Informationen finden Sie unter drinkAG1.com/de-eu oder @drinkAG1de auf Instagram.

Original-Content von: AG1, übermittelt durch news aktuell