WDR Westdeutscher Rundfunk

Er ist lustig. Sie ist lustig. Es ist lustig! – Jetzt Primetime-Comedy im WDR Fernsehen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Wenn die 1LIVE Köln Comedy Nacht XXL 2023 zündet, ist auch das WDR Fernsehen wieder mit an Bord. Bereits seit 2016 überträgt der Sender diese Comedy Ereignis der Superlative. In diesem Jahr wird noch einer draufgesetzt und es heißt: ab in die TV-Primetime um 20.15 Uhr!

Zur besten Sendezeit präsentieren sich bei Europas größter Comedy Mixshow die bekanntesten Stars und die besten Newcomerinnen und Newcomer der Szene. 1LIVE und COLOGNE COMEDY holen auch 2023 wieder im Rahmen des Cologne Comedy Festivals das Who is Who der deutschsprachigen Comedy-Künstlerinnen und Künstler auf die große Bühne mit dem größten Publikum. Das Live-Format ist inzwischen so beliebt, dass diesmal gleich vier Termine in den Arenen in Köln und Oberhausen bespielt werden. Das gab es noch nie! Für Oberhausen sind noch Resttickets zu haben.

Mit dabei sind Torsten Sträter, Tahnee, David Kebekus, Filiz Tasdan, Osan Yaran, Assane Badiane und Carolin Kebekus. Moderator der Shows ist Comedian, Sektor- und Lehrerkind Bastian Bielendorfer.

Der WDR zeigt die 1LIVE Köln Comedy Nacht XXL von Samstag, den 21. Oktober 2023 am selben Abend um 20.15 Uhr.

Wir lieben Comedy – Ein Tag der komischen Bekenntnisse

Die 1LIVE Köln Comedy Nacht XXL ist im WDR Fernsehen das komische Highlight des gesamten Tages. Nachdem bereits der Tag ganz im Zeichen des Bekenntnisses „Wir lieben Comedy“ steht (ab 11.15 Uhr u.a. mit Torsten Sträter und Jürgen Becker), geht es in der Abendschiene dann weiter: „Ladies Night Youngstars“ (22.30 Uhr) und „1LIVE 99 Problems“ mit Felix Lobrecht (23.30 Uhr) sind zwei Neustarts im Programm. Und Dank Bastian Bielendorfers „Das Leben ist kein Pausenhof“ (0.15 Uhr) kann man auch nach Mitternacht noch lachen.

WDR Fernsehen, Samstag, 21. Oktober 2023, Wir lieben Comedy ab 11.15 Uhr

Die 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL wird von der BRAINPOOL TV GmbH in Zusammenarbeit mit 1LIVE und dem Westdeutscher Rundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts, co-produziert. Veranstalter der Showreihe ist die BRAINPOOL Live Entertainment GmbH.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell