Roadshow: Nachrichten live erleben mit WDR aktuell auf Tour in NRW

Im September packt WDR aktuell die Koffer und verlässt die angestammten Senderäume. Unter dem Motto „Nachrichten live erleben“ startet erstmals eine Tour durch drei Städte in Nordrhein-Westfalen, auf der Redakteurinnen und Redakteure und Einwohnerinnen und Einwohner ganz direkt ins Gespräch kommen. Berichtet wird online, im Radio und im Fernsehen über und aus den ausgewählten Städten - für einen Tag werden sie zu einem lebhaften Funkhaus.

Die Roadshow startet am 22. September in Netphen im Kreis Siegen-Wittgenstein, am 26. September ist der Gastgeber Neukirchen-Vluyn im Kreis Wesel und am 29.9. endet die Tour in Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke.

„Wir wollen die Lebenswirklichkeit in möglichst unterschiedlichen Ecken von Nordrhein-Westfalen mit all ihren Besonderheiten kennenlernen und mit den Menschen über ihre Themen und unser Programm ins Gespräch kommen“, erklärt Stefan Brandenburg, WDR-Chefredakteur für den Bereich Aktuelles, die Auswahl der Städte. Alle haben unter Dreißigtausend Einwohnerinnen und Einwohner – ganz bewusst ein Gegensatz zur Großstadt Köln, in der sonst täglich große Teile der Nachrichten produziert werden.

Nachrichten live erleben

Für Live-Schalten in die „Aktuelle Stunde“ und „WDR aktuell“ stehen Moderator:innen Teams auf prominenten Plätzen der Städte und führen auch von dort durch große Teile der Sendung – Zuschauen ausdrücklich erwünscht. Die Hörfunk-Nachrichten für alle Wellen werden aus einem gläsernen Studio gesendet – ­u.a. aus einer historischen Wasserburg oder einer Bücherei. Die WDR-Themenkonferenz wird für die Menschen vor Ort geöffnet: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschaftsunternehmen sowie Politikerinnen und Politiker und auch Bürgerinnen und Bürger können bei den Themen des Tages mitdiskutieren. Ein spannendes Angebot gibt es auch in den Schulen: Die Macherinnen und Macher des Youtube-Kanals „reporter“ und des TikTok Kanals „nicetoknow“ führen durch einen Medien-Workshop.

Um die drei Orte mit ihren Menschen an diesen Tagen ausführlich zu entdecken, stehen neben den Moderatorinnen und Moderatoren der „Aktuellen Stunde“ und „Echo des Tages“ (WDR 5), auch Redakteurinnen und Redakteure vieler anderer Formate für Gespräche zur Verfügung.

Überall gilt: Mitmachen ist erwünscht. Für die WDR aktuell App sucht der WDR Newsroom Menschen, die sich in Netphen, Neukirchen-Vluyn und Petershagen bestens auskennen und gemeinsam mit dem Team über die Themen ihrer Stadt berichten. Im Live-Ticker werden Nachrichtentexte, Fotos und Videos von vor Ort publiziert.

Für den ersten Ausflug von WDR aktuell hat die Redaktion drei Städte an den unterschiedlichsten Ecken von NRW ausgewählt – eine Wiederholung an weiteren Standorten ist nicht ausgeschlossen!

